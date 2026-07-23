Chaveamento da VNL Feminina 2026: veja os resultados e próximos jogos da Liga das Nações de Vôlei
Confira todos os resultados das quartas de final, os classificados e os próximos jogos da Liga das Nações Feminina de Vôlei; saiba mais
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A Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026 já tem o chaveamento das semifinais definido. A China conquistou a última vaga ao vencer os Estados Unidos por 3 sets a 2, nesta quinta-feira (23), em Macau, e se juntou a Brasil, Itália e Turquia entre as quatro melhores seleções da competição.
O Brasil garantiu presença na semifinal ao derrotar o Japão por 3 sets a 1. A Itália eliminou os Países Baixos, a Turquia passou pelo Canadá e a China fechou a lista de classificados após superar os Estados Unidos no tie-break.
Resultados das quartas de final da VNL Feminina 2026
- Itália 3 x 0 Países Baixos
Parciais: 25/21, 25/16 e 25/16
- Brasil 3 x 1 Japão
Parciais: 24/26, 25/22, 25/16 e 25/20
- Turquia 3 x 1 Canadá
Parciais: 22/25, 25/21, 25/21 e 25/17
- China 3 x 2 Estados Unidos
Parciais: 15/25, 25/23, 25/20, 17/25 e 15/13
Chaveamento atualizado da VNL Feminina
Com o encerramento das quartas de final, os confrontos das semifinais ficaram definidos.
- Semifinal 1: Turquia x China
- Semifinal 2: Brasil x Itália
As semifinais serão disputadas no sábado (25), em Macau. Os horários das partidas ainda serão divulgados pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB). Porém, ao que tudo indica, o primeiro jogo deve começar às 5h (de Brasília), enquanto o segundo duelo deve ser por volta das 8h30 (de Brasília).
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Próximos jogos da VNL Feminina 2026
Semifinais
- Turquia x China
- Data: sábado (25)
- Local: Macau, China
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- Brasil x Itália
- Data: sábado (25)
- Local: Macau, China
Onde assistir à fase final da VNL Feminina
Os jogos da fase final da Liga das Nações Feminina de Vôlei 2026 terão transmissão ao vivo para o Brasil.
- TV fechada: Sportv
- Streaming:Globoplay
A grande final da VNL Feminina será disputada no domingo (26), em Macau, após a realização das semifinais.