fechar
Volei |

Chaveamento da VNL Feminina 2026: veja os resultados e próximos jogos da Liga das Nações de Vôlei

Confira todos os resultados das quartas de final, os classificados e os próximos jogos da Liga das Nações Feminina de Vôlei; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 23/07/2026 às 8:48 | Atualizado em 23/07/2026 às 10:52
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei feminino na VNL 2026
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei feminino na VNL 2026 - Patricy Albuquerque/Soho/CBV

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026 já tem o chaveamento das semifinais definido. A China conquistou a última vaga ao vencer os Estados Unidos por 3 sets a 2, nesta quinta-feira (23), em Macau, e se juntou a Brasil, Itália e Turquia entre as quatro melhores seleções da competição.

O Brasil garantiu presença na semifinal ao derrotar o Japão por 3 sets a 1. A Itália eliminou os Países Baixos, a Turquia passou pelo Canadá e a China fechou a lista de classificados após superar os Estados Unidos no tie-break.

Resultados das quartas de final da VNL Feminina 2026

  • Itália 3 x 0 Países Baixos
    Parciais: 25/21, 25/16 e 25/16
  • Brasil 3 x 1 Japão
    Parciais: 24/26, 25/22, 25/16 e 25/20
  • Turquia 3 x 1 Canadá
    Parciais: 22/25, 25/21, 25/21 e 25/17
  • China 3 x 2 Estados Unidos
    Parciais: 15/25, 25/23, 25/20, 17/25 e 15/13

Chaveamento atualizado da VNL Feminina

Com o encerramento das quartas de final, os confrontos das semifinais ficaram definidos.

  • Semifinal 1: Turquia x China
  • Semifinal 2: Brasil x Itália

As semifinais serão disputadas no sábado (25), em Macau. Os horários das partidas ainda serão divulgados pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB). Porém, ao que tudo indica, o primeiro jogo deve começar às 5h (de Brasília), enquanto o segundo duelo deve ser por volta das 8h30 (de Brasília).

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Próximos jogos da VNL Feminina 2026

Semifinais

  • Turquia x China
  • Data: sábado (25)
  • Local: Macau, China

Leia Também

  • Brasil x Itália
  • Data: sábado (25)
  • Local: Macau, China

Onde assistir à fase final da VNL Feminina

Os jogos da fase final da Liga das Nações Feminina de Vôlei 2026 terão transmissão ao vivo para o Brasil.

  • TV fechada: Sportv
  • Streaming:Globoplay

A grande final da VNL Feminina será disputada no domingo (26), em Macau, após a realização das semifinais.

Leia também

Jogos de hoje da VNL Feminina (23/07): onde assistir, horários e resultados das quartas de final
LIGA DAS NAÇÕES DE VOLEI

Jogos de hoje da VNL Feminina (23/07): onde assistir, horários e resultados das quartas de final
Resultados das quartas de final da VNL Feminina 2026 hoje (23): confira os confrontos das semifinais
LIGA DAS NAÇÕES DE VOLEI

Resultados das quartas de final da VNL Feminina 2026 hoje (23): confira os confrontos das semifinais

Compartilhe

Tags