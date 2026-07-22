VNL Feminina: Quanto medem as jogadoras do Japão? Veja a altura do elenco que enfrenta o Brasil na Liga das Nações
Seleção japonesa tem média de altura inferior à do Brasil nas quartas de final da Liga das Nações Feminina; confira atleta por atleta
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Brasil e Japão se enfrentam nesta quarta-feira (22) pelas quartas de final da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026. Além da rivalidade dentro de quadra, um aspecto chama a atenção na comparação entre as equipes: a diferença física entre os elencos.
Enquanto a seleção brasileira conta com uma das médias de altura mais elevadas do torneio, o Japão aposta em um time mais baixo e conhecido pela velocidade, qualidade defensiva e eficiência na troca de bolas.
Qual é a altura das jogadoras do Japão?
A média de altura do elenco japonês é de aproximadamente 1,73 m, cerca de 13,7 centímetros inferior à média da seleção brasileira.
- Nanami Seki — 1,71 m
- Erika Sakae — 1,68 m
- Yukiko Wada — 1,75 m
- Mayu Ishikawa — 1,74 m
- Yoshino Sato — 1,78 m
- Hinata Shigihara — 1,76 m
- Ayane Kitamado — 1,83 m
- Miku Akimoto — 1,85 m
- Nichika Yamada — 1,84 m
- Haruyo Shimamura — 1,82 m
- Maki Yamaguchi — 1,76 m
- Manami Kojima — 1,58 m
- Satomi Fukudome — 1,62 m
- Miiku Iwasawa — 1,63 m
Brasil tem vantagem na estatura
A seleção brasileira apresenta média de altura de 1,87 m, uma das maiores entre as equipes classificadas para a fase final da VNL.
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No elenco comandado por José Roberto Guimarães, várias atletas superam a marca de 1,90 m, especialmente entre as centrais e ponteiras.
Altura das jogadoras do Brasil na VNL Feminina
- Roberta Ratzke — 1,85 m
- Macris Carneiro — 1,77 m
- Rosamaria Montibeller — 1,85 m
- Júlia Bergmann — 1,91 m
- Helena Wenk — 2,00 m
- Ana Cristina — 1,93 m
- Lorena Viezel — 1,90 m
- Diana Duarte — 1,94 m
- Luzia Nezzo — 1,99 m
- Laís Vasques — 1,74 m
- Marcelle Arruda — 1,68 m
- Kisy Nascimento — 1,91 m
- Maiara Basso — 1,88 m
- Larissa Besen — 1,90 m
- Natinha (Natália Araújo) — 1,65 m
Qual é a diferença de altura entre Brasil e Japão?
Na comparação entre os elencos, o Brasil possui uma média de altura de 1,87 m, enquanto o Japão registra média de 1,73 m.
- Brasil: 1,87 m
- Japão: 1,73 m
- Diferença média: 13,7 cm a favor da seleção brasileira
Brasil e Japão decidem vaga na semifinal
As duas seleções disputam uma vaga entre as quatro melhores da Liga das Nações Feminina.
O vencedor do confronto enfrentará a Itália, que garantiu classificação ao derrotar os Países Baixos por 3 sets a 0 nas quartas de final.