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VNL Feminina: Quanto medem as jogadoras do Japão? Veja a altura do elenco que enfrenta o Brasil na Liga das Nações

Seleção japonesa tem média de altura inferior à do Brasil nas quartas de final da Liga das Nações Feminina; confira atleta por atleta

Por Thiago Seabra Publicado em 22/07/2026 às 8:37 | Atualizado em 22/07/2026 às 8:46
Imagem das jogadoras de vôlei do Japão na VNL Feminina
Imagem das jogadoras de vôlei do Japão na VNL Feminina - Reprodução/ jva_volleyball

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Brasil e Japão se enfrentam nesta quarta-feira (22) pelas quartas de final da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026. Além da rivalidade dentro de quadra, um aspecto chama a atenção na comparação entre as equipes: a diferença física entre os elencos.

Enquanto a seleção brasileira conta com uma das médias de altura mais elevadas do torneio, o Japão aposta em um time mais baixo e conhecido pela velocidade, qualidade defensiva e eficiência na troca de bolas.

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Qual é a altura das jogadoras do Japão?

A média de altura do elenco japonês é de aproximadamente 1,73 m, cerca de 13,7 centímetros inferior à média da seleção brasileira.

  • Nanami Seki — 1,71 m
  • Erika Sakae — 1,68 m
  • Yukiko Wada — 1,75 m
  • Mayu Ishikawa — 1,74 m
  • Yoshino Sato — 1,78 m
  • Hinata Shigihara — 1,76 m
  • Ayane Kitamado — 1,83 m
  • Miku Akimoto — 1,85 m
  • Nichika Yamada — 1,84 m
  • Haruyo Shimamura — 1,82 m
  • Maki Yamaguchi — 1,76 m
  • Manami Kojima — 1,58 m
  • Satomi Fukudome — 1,62 m
  • Miiku Iwasawa — 1,63 m

Brasil tem vantagem na estatura

A seleção brasileira apresenta média de altura de 1,87 m, uma das maiores entre as equipes classificadas para a fase final da VNL.

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No elenco comandado por José Roberto Guimarães, várias atletas superam a marca de 1,90 m, especialmente entre as centrais e ponteiras.

Altura das jogadoras do Brasil na VNL Feminina

  • Roberta Ratzke — 1,85 m
  • Macris Carneiro — 1,77 m
  • Rosamaria Montibeller — 1,85 m
  • Júlia Bergmann — 1,91 m
  • Helena Wenk — 2,00 m
  • Ana Cristina — 1,93 m
  • Lorena Viezel — 1,90 m
  • Diana Duarte — 1,94 m
  • Luzia Nezzo — 1,99 m
  • Laís Vasques — 1,74 m
  • Marcelle Arruda — 1,68 m
  • Kisy Nascimento — 1,91 m
  • Maiara Basso — 1,88 m
  • Larissa Besen — 1,90 m
  • Natinha (Natália Araújo) — 1,65 m

Qual é a diferença de altura entre Brasil e Japão?

Na comparação entre os elencos, o Brasil possui uma média de altura de 1,87 m, enquanto o Japão registra média de 1,73 m.

  • Brasil: 1,87 m
  • Japão: 1,73 m
  • Diferença média: 13,7 cm a favor da seleção brasileira

Brasil e Japão decidem vaga na semifinal

As duas seleções disputam uma vaga entre as quatro melhores da Liga das Nações Feminina.

O vencedor do confronto enfrentará a Itália, que garantiu classificação ao derrotar os Países Baixos por 3 sets a 0 nas quartas de final.

 

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