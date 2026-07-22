VNL Feminina: Quanto medem as jogadoras do Japão? Veja a altura do elenco que enfrenta o Brasil na Liga das Nações

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Seleção japonesa tem média de altura inferior à do Brasil nas quartas de final da Liga das Nações Feminina; confira atleta por atleta

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Brasil e Japão se enfrentam nesta quarta-feira (22) pelas quartas de final da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026. Além da rivalidade dentro de quadra, um aspecto chama a atenção na comparação entre as equipes: a diferença física entre os elencos.

Enquanto a seleção brasileira conta com uma das médias de altura mais elevadas do torneio, o Japão aposta em um time mais baixo e conhecido pela velocidade, qualidade defensiva e eficiência na troca de bolas.

Qual é a altura das jogadoras do Japão?

A média de altura do elenco japonês é de aproximadamente 1,73 m, cerca de 13,7 centímetros inferior à média da seleção brasileira.

Nanami Seki — 1,71 m

Erika Sakae — 1,68 m

Yukiko Wada — 1,75 m

Mayu Ishikawa — 1,74 m

Yoshino Sato — 1,78 m

Hinata Shigihara — 1,76 m

Ayane Kitamado — 1,83 m

Miku Akimoto — 1,85 m

Nichika Yamada — 1,84 m

Haruyo Shimamura — 1,82 m



Maki Yamaguchi — 1,76 m

Manami Kojima — 1,58 m

Satomi Fukudome — 1,62 m

Miiku Iwasawa — 1,63 m

Brasil tem vantagem na estatura

A seleção brasileira apresenta média de altura de 1,87 m, uma das maiores entre as equipes classificadas para a fase final da VNL.

No elenco comandado por José Roberto Guimarães, várias atletas superam a marca de 1,90 m, especialmente entre as centrais e ponteiras.

Altura das jogadoras do Brasil na VNL Feminina

Roberta Ratzke — 1,85 m

Macris Carneiro — 1,77 m

Rosamaria Montibeller — 1,85 m

Júlia Bergmann — 1,91 m

Helena Wenk — 2,00 m

Ana Cristina — 1,93 m

Lorena Viezel — 1,90 m

Diana Duarte — 1,94 m

Luzia Nezzo — 1,99 m

Laís Vasques — 1,74 m

Marcelle Arruda — 1,68 m

Kisy Nascimento — 1,91 m

Maiara Basso — 1,88 m

Larissa Besen — 1,90 m

Natinha (Natália Araújo) — 1,65 m

Qual é a diferença de altura entre Brasil e Japão?

Na comparação entre os elencos, o Brasil possui uma média de altura de 1,87 m, enquanto o Japão registra média de 1,73 m.

Brasil: 1,87 m

1,87 m Japão: 1,73 m

1,73 m Diferença média: 13,7 cm a favor da seleção brasileira

Brasil e Japão decidem vaga na semifinal

As duas seleções disputam uma vaga entre as quatro melhores da Liga das Nações Feminina.

O vencedor do confronto enfrentará a Itália, que garantiu classificação ao derrotar os Países Baixos por 3 sets a 0 nas quartas de final.