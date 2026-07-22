Resultados da VNL Feminina hoje (22/07): Itália avança, Brasil enfrenta o Japão; veja os placares

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Itália confirmou classificação para a semifinal após vencer os Países Baixos; Brasil e Japão disputam a outra vaga da chave nesta quarta-feira

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A fase final da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026 começou nesta quarta-feira (22) com a disputa das quartas de final. Até o momento, apenas um confronto foi encerrado, enquanto Brasil e Japão se enfrentam em busca da última vaga da chave na semifinal. Acompanhe o resultado do jogo do Brasil aqui.

Resultados da VNL Feminina hoje (22/07)

Quartas de final

Itália 3 x 0 Países Baixos (25/21, 25/16 e 25/16)

(25/21, 25/16 e 25/16) Brasil x Japão — em andamento

Com a vitória em sets diretos, a Itália tornou-se a primeira seleção classificada para as semifinais da Liga das Nações Feminina.

Quem a Itália enfrenta na semifinal?

A seleção italiana agora aguarda o vencedor do confronto entre Brasil e Japão, disputado nesta quarta-feira, para conhecer seu adversário na semifinal da VNL.

O duelo entre brasileiras e japonesas está em andamento, e o classificado enfrentará a Itália no próximo compromisso da competição.

Brasil já venceu Itália e Japão nesta edição da VNL

Se confirmar a classificação, o Brasil reencontrará uma adversária que já derrotou nesta edição da Liga das Nações.

Na última partida da primeira semana, disputada em Brasília, a equipe comandada por José Roberto Guimarães venceu a Itália por 3 sets a 2, com parciais de 25/15, 25/22, 22/25, 24/26 e 15/12.

O Brasil também venceu o Japão durante a fase classificatória. O confronto ocorreu na abertura da terceira semana, em Osaka, e terminou com triunfo brasileiro por 3 sets a 1, com parciais de 25/20, 19/25, 25/19 e 25/23.

Jogos das quartas de final na quinta-feira (23/07)

O outro lado do chaveamento será disputado nesta quinta-feira (23), quando serão definidos os dois últimos semifinalistas.

5h: Turquia x Canadá

Turquia x Canadá 8h30: Estados Unidos x China

Os vencedores desses confrontos disputarão a outra semifinal da Liga das Nações Feminina.

Chaveamento das semifinais

Semifinal 1: Itália x vencedor de Brasil x Japão

Itália x vencedor de Brasil x Japão Semifinal 2: Vencedor de Turquia x Canadá x vencedor de Estados Unidos x China

Esta matéria será atualizada após o encerramento de Brasil x Japão com o placar da partida e o chaveamento definitivo das semifinais da VNL Feminina 2026.