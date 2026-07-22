Resultado de Brasil x Japão nas quartas da VNL Feminina: acompanhe o placar da Liga das Nações de Vôlei
Seleção brasileira enfrenta o Japão em jogo único pelas quartas de final da Liga das Nações; acompanhe o placar e as atualizações da partida
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Brasil e Japão se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 8h30 (horário de Brasília), em Macau, na China, pelas quartas de final da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026.
A partida é disputada em jogo único e vale vaga na semifinal da competição. Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre Itália e Holanda, enquanto a equipe derrotada se despede do torneio.
Resultado de Brasil x Japão
- Placar geral: Brasil 2 x 1 Japão
Sets:
- 1º set: Brasil 24 x 26 Japão
- 2º set: Brasil 25 x 22 Japão
- 3º set: Brasil 25 x 16 Japão
- 4º set: Brasil 17 x 18 Japão
Brasil busca vaga na semifinal da VNL
A seleção brasileira chega ao mata-mata após terminar a fase classificatória na terceira colocação, com campanha de nove vitórias e três derrotas.
O Japão avançou em sexto lugar e voltou a cruzar o caminho do Brasil depois do duelo entre as equipes na fase preliminar.
Na terceira semana da competição, disputada em Osaka, as brasileiras venceram as japonesas por 3 sets a 1, resultado que aumenta a expectativa para mais um confronto equilibrado entre as seleções.
O vencedor desta partida garante presença entre os quatro melhores da Liga das Nações Feminina e segue na disputa pelo título da edição de 2026.
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Brasil tem desfalques para a fase decisiva
O técnico José Roberto Guimarães não conta com a central Júlia Kudiess, que está fora do restante da competição após sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.
A ponteira Gabi também não integra o elenco que disputa a fase final da VNL em Macau, já que segue em recuperação física.
Do outro lado, o Japão tenta repetir o bom desempenho apresentado ao longo da fase classificatória para surpreender e conquistar a classificação à semifinal.
Onde assistir Brasil x Japão ao vivo
O confronto tem transmissão ao vivo na TV fechada, no streaming e também em plataforma digital.
- TV fechada: Sportv 2
- Streaming: VBTV
- Plataforma digital: ge tv
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Ficha técnica de Brasil x Japão
- Competição: Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026
- Fase: Quartas de final
- Data: 22 de julho de 2026
- Horário: 8h30 (de Brasília)
- Local: Macau, China
- Transmissão: Sportv 2, VBTV e ge tv