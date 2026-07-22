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Resultado de Brasil x Japão nas quartas da VNL Feminina: acompanhe o placar da Liga das Nações de Vôlei

Seleção brasileira enfrenta o Japão em jogo único pelas quartas de final da Liga das Nações; acompanhe o placar e as atualizações da partida

Por Thiago Seabra Publicado em 22/07/2026 às 8:20 | Atualizado em 22/07/2026 às 10:24
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei na VNL Feminina 2026
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei na VNL Feminina 2026 - Patricy Albuquerque/ Soho/ CBV

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Brasil e Japão se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 8h30 (horário de Brasília), em Macau, na China, pelas quartas de final da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026.

A partida é disputada em jogo único e vale vaga na semifinal da competição. Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre Itália e Holanda, enquanto a equipe derrotada se despede do torneio.

Resultado de Brasil x Japão

  • Placar geral: Brasil 2 x 1 Japão

Sets:

  • 1º set: Brasil 24 x 26 Japão
  • 2º set: Brasil 25 x 22 Japão
  • 3º set: Brasil 25 x 16 Japão
  • 4º set: Brasil 17 x 18 Japão

Brasil busca vaga na semifinal da VNL

A seleção brasileira chega ao mata-mata após terminar a fase classificatória na terceira colocação, com campanha de nove vitórias e três derrotas.

O Japão avançou em sexto lugar e voltou a cruzar o caminho do Brasil depois do duelo entre as equipes na fase preliminar.

Na terceira semana da competição, disputada em Osaka, as brasileiras venceram as japonesas por 3 sets a 1, resultado que aumenta a expectativa para mais um confronto equilibrado entre as seleções.

O vencedor desta partida garante presença entre os quatro melhores da Liga das Nações Feminina e segue na disputa pelo título da edição de 2026.

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Brasil tem desfalques para a fase decisiva

O técnico José Roberto Guimarães não conta com a central Júlia Kudiess, que está fora do restante da competição após sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.

A ponteira Gabi também não integra o elenco que disputa a fase final da VNL em Macau, já que segue em recuperação física.

Do outro lado, o Japão tenta repetir o bom desempenho apresentado ao longo da fase classificatória para surpreender e conquistar a classificação à semifinal.

Onde assistir Brasil x Japão ao vivo

O confronto tem transmissão ao vivo na TV fechada, no streaming e também em plataforma digital.

Ficha técnica de Brasil x Japão

  • Competição: Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026
  • Fase: Quartas de final
  • Data: 22 de julho de 2026
  • Horário: 8h30 (de Brasília)
  • Local: Macau, China
  • Transmissão: Sportv 2, VBTV e ge tv

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