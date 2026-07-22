Quem são os desfalques do Brasil na VNL Feminina? Veja as jogadoras que estão fora da fase final
Seleção brasileira disputa as quartas de final da Liga das Nações contra o Japão sem quatro atletas importantes do elenco principal
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O Brasil enfrenta o Japão nesta quarta-feira (22), pelas quartas de final da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026, com mudanças importantes no elenco. Para a fase decisiva da competição, o técnico José Roberto Guimarães não pode contar com quatro jogadoras que faziam parte da base da seleção.
Entre lesões e questões pessoais, Gabi Guimarães, Julia Kudiess, Nyeme e Tainara ficaram fora da delegação que disputa as finais em Macau, na China.
Quem são os desfalques do Brasil na VNL Feminina?
As quatro jogadoras ausentes na fase final da Liga das Nações são:
- Gabi Guimarães (ponteira)
- Julia Kudiess (central)
- Nyeme (líbero)
- Tainara (oposta)
Cada uma das atletas ficou fora por um motivo diferente, obrigando a comissão técnica a fazer mudanças no grupo que enfrenta o Japão em busca de uma vaga na semifinal.
Gabi Guimarães ficou fora para tratar problema físico
Capitã da seleção brasileira e principal referência técnica da equipe, Gabi Guimarães não disputa a fase final da VNL por causa de um desconforto na região lombar.
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A ponteira encerrou a temporada de clubes convivendo com dores e, em conjunto com a comissão técnica, optou por realizar um trabalho de recuperação física e fisioterapia visando o Campeonato Sul-Americano, previsto para setembro.
Julia Kudiess sofreu grave lesão no joelho
Outra baixa importante é a central Julia Kudiess, que sofreu um rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo durante a última rodada da fase classificatória, no confronto contra os Estados Unidos.
A jogadora passou por cirurgia em Belo Horizonte e está fora do restante da temporada. A ausência pesa ainda mais porque Julia encerrou a primeira fase como a líder em bloqueios da competição.
Nyeme permaneceu no Brasil
A líbero Nyeme também não integra o elenco que disputa a fase final da Liga das Nações.
A atleta permaneceu no Brasil por motivos pessoais, optando por ficar próxima da filha e, por isso, não viajou com a delegação para Macau.
Tainara virou desfalque durante a competição
A oposta Tainara também ficou fora do mata-mata após sofrer uma lesão durante um treinamento realizado ao longo da competição.
O problema físico impediu a atleta de reunir condições para disputar as quartas de final contra o Japão.