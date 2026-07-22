Por que Julia Kudiess não está jogando contra o Japão na VNL Feminina? Entenda a ausência da central do Brasil

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Central sofreu uma grave lesão no joelho durante a fase classificatória da VNL e está fora do restante da temporada da seleção brasileira

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A ausência de Julia Kudiess é um dos principais desfalques da seleção brasileira para o confronto contra o Japão, nesta quarta-feira (22), pelas quartas de final da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026.

A central, que foi um dos grandes destaques do Brasil durante a fase classificatória, sofreu uma grave lesão no joelho e está fora do restante da temporada, deixando uma lacuna importante no sistema defensivo da equipe comandada por José Roberto Guimarães.

Por que Julia Kudiess não está jogando contra o Japão?

Julia Kudiess sofreu um rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo durante a última partida da fase classificatória da VNL, contra os Estados Unidos, disputada em Osaka, no Japão.

Após a confirmação da lesão, a central passou por uma cirurgia em Belo Horizonte para reconstrução do ligamento. Em razão do período de recuperação, ela foi retirada da fase final da Liga das Nações e também não voltará a atuar pela seleção brasileira em 2026.

Lesão repete drama vivido antes das Olimpíadas

Esta é a segunda lesão de LCA enfrentada por Julia Kudiess em pouco tempo. Em 2024, a jogadora rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, problema que a impediu de disputar os Jogos Olímpicos de Paris.

Depois de retornar às quadras em alto nível, a central voltou a ser uma das principais atletas da seleção brasileira, mas sofreu uma nova lesão grave justamente no momento decisivo da temporada.

Julia era a principal bloqueadora da VNL

A ausência pesa ainda mais porque Julia Kudiess terminou a fase classificatória como a líder em bloqueios da Liga das Nações Feminina.

A central somou 42 pontos diretos no fundamento, sendo uma das principais responsáveis pelo desempenho defensivo do Brasil durante as três semanas da fase preliminar.

Além dela, a seleção contou com o destaque ofensivo de Julia Bergmann, que encerrou a primeira fase entre as dez maiores pontuadoras da competição, com 181 pontos. Ana Cristina também aparece entre os destaques individuais da VNL, figurando no Top 10 do ranking de aces.

Brasil chega ao mata-mata com outros desfalques

Além de Julia Kudiess, José Roberto Guimarães também não conta com outras jogadoras importantes para a fase final da competição.

A capitã Gabi Guimarães permaneceu fora do grupo para dar sequência ao tratamento de dores na região lombar, priorizando a recuperação para o Campeonato Sul-Americano.

A oposta Tainara também desfalca a equipe após sofrer uma lesão durante os treinamentos. Já a líbero Nyeme permaneceu no Brasil por questões pessoais.

Para suprir a ausência de Julia Kudiess, o treinador convocou Larissa Besen, que recebe sua primeira oportunidade na seleção principal.

Brasil busca vaga na semifinal da VNL

Mesmo com os desfalques, a seleção brasileira chega às quartas de final embalada por uma campanha de nove vitórias e três derrotas, desempenho que garantiu o terceiro lugar na fase classificatória.

O adversário será o Japão, sexto colocado na classificação geral. As equipes já se enfrentaram durante a terceira semana da competição, quando o Brasil venceu por 3 sets a 1.

Quem avançar no confronto disputado em Macau enfrentará na semifinal a Itália. O Brasil busca conquistar pela primeira vez o título da Liga das Nações Feminina, torneio em que já foi vice-campeão em quatro oportunidades.