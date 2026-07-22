Brasil x Itália ao vivo pela semifinal da VNL feminina: onde assistir, horário e tudo sobre a Liga das Nações de Vôlei

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Seleção brasileira encara as italianas em Macau por vaga na decisão da Liga das Nações, mas horário oficial da semifinal ainda será confirmado

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Brasil e Itália vão reeditar um dos maiores clássicos do vôlei feminino na semifinal da Liga das Nações 2026. O confronto, que vale uma vaga na decisão, será disputado no sábado (25), em Macau, na China.

A seleção brasileira garantiu a classificação ao derrotar o Japão por 3 sets a 1 nas quartas de final, enquanto as italianas avançaram após eliminarem os Países Baixos.



O horário da partida ainda não foi divulgado. A expectativa é que o confronto aconteça em um dos horários utilizados nas quartas de final, por volta das 5h ou das 8h (horário de Brasília), mas a definição oficial será divulgada posteriormente. Assim que a programação for anunciada, esta matéria será atualizada.

O vencedor do confronto entre Brasil e Itália disputará a grande decisão da VNL no domingo (26), enquanto o derrotado jogará a disputa pelo terceiro lugar.

Como chegam as seleções

O Brasil garantiu vaga entre as quatro melhores seleções do torneio ao derrotar o Japão por 3 sets a 1. Depois de perder a primeira parcial, a equipe reagiu, venceu os três sets seguintes e confirmou mais uma vitória sobre as japonesas nesta edição da competição.

Ana Cristina foi a maior pontuadora da seleção brasileira, com 24 pontos. Julia Bergmann também teve papel decisivo, anotando outros 20 pontos na classificação.

A Itália avançou à semifinal após vencer os Países Baixos por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/16 e 25/16.

As duas equipes já se enfrentaram nesta edição da Liga das Nações. Na primeira semana da competição, em Brasília, o Brasil venceu as italianas por 3 sets a 2, em um dos jogos mais equilibrados da fase classificatória.

Onde assistir Brasil x Itália ao vivo

A semifinal terá transmissão ao vivo pelo sportv, na TV por assinatura, pela ge tv, no YouTube, e pela plataforma de streaming Globoplay.

TV por assinatura: sportv

sportv YouTube: ge tv

ge tv Streaming: Globoplay

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Caminho até a decisão

As outras duas quartas de final serão disputadas na quinta-feira (23), também em Macau.

05h (de Brasília): Turquia x Canadá

Turquia x Canadá 08h30 (de Brasília): Estados Unidos x China

As semifinais serão realizadas no sábado (25). A grande final está marcada para o domingo (26), às 8h30 (horário de Brasília).

Se o Brasil for derrotado na semifinal, disputará o terceiro lugar no domingo, às 4h30 (horário de Brasília).

Ficha técnica