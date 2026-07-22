fechar
Volei |

Brasil x Itália ao vivo pela semifinal da VNL feminina: onde assistir, horário e tudo sobre a Liga das Nações de Vôlei

Seleção brasileira encara as italianas em Macau por vaga na decisão da Liga das Nações, mas horário oficial da semifinal ainda será confirmado

Por Thiago Seabra Publicado em 22/07/2026 às 10:50
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei na VNL Feminina 2026
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei na VNL Feminina 2026 - Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Brasil e Itália vão reeditar um dos maiores clássicos do vôlei feminino na semifinal da Liga das Nações 2026. O confronto, que vale uma vaga na decisão, será disputado no sábado (25), em Macau, na China.

A seleção brasileira garantiu a classificação ao derrotar o Japão por 3 sets a 1 nas quartas de final, enquanto as italianas avançaram após eliminarem os Países Baixos.

O horário da partida ainda não foi divulgado. A expectativa é que o confronto aconteça em um dos horários utilizados nas quartas de final, por volta das 5h ou das 8h (horário de Brasília), mas a definição oficial será divulgada posteriormente. Assim que a programação for anunciada, esta matéria será atualizada.

O vencedor do confronto entre Brasil e Itália disputará a grande decisão da VNL no domingo (26), enquanto o derrotado jogará a disputa pelo terceiro lugar.

Como chegam as seleções

O Brasil garantiu vaga entre as quatro melhores seleções do torneio ao derrotar o Japão por 3 sets a 1. Depois de perder a primeira parcial, a equipe reagiu, venceu os três sets seguintes e confirmou mais uma vitória sobre as japonesas nesta edição da competição.

Ana Cristina foi a maior pontuadora da seleção brasileira, com 24 pontos. Julia Bergmann também teve papel decisivo, anotando outros 20 pontos na classificação.

A Itália avançou à semifinal após vencer os Países Baixos por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/16 e 25/16.

As duas equipes já se enfrentaram nesta edição da Liga das Nações. Na primeira semana da competição, em Brasília, o Brasil venceu as italianas por 3 sets a 2, em um dos jogos mais equilibrados da fase classificatória.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Onde assistir Brasil x Itália ao vivo

A semifinal terá transmissão ao vivo pelo sportv, na TV por assinatura, pela ge tv, no YouTube, e pela plataforma de streaming Globoplay.

Caminho até a decisão

As outras duas quartas de final serão disputadas na quinta-feira (23), também em Macau.

  • 05h (de Brasília): Turquia x Canadá
  • 08h30 (de Brasília): Estados Unidos x China

As semifinais serão realizadas no sábado (25). A grande final está marcada para o domingo (26), às 8h30 (horário de Brasília).

Se o Brasil for derrotado na semifinal, disputará o terceiro lugar no domingo, às 4h30 (horário de Brasília).

Ficha técnica

  • Competição: Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026
  • Fase: Semifinal
  • Jogo: Brasil x Itália
  • Local: Macau, China
  • Data: 25/07/2026 (sábado)
  • Horário: A definir pela organização (previsão entre 5h e 8h de Brasília)
  • Transmissão: sportv (TV por assinatura), ge tv (YouTube) e Globoplay (streaming)

Leia também

Se o Brasil vencer o Japão na VNL Feminina, enfrenta quem na semifinal? Entenda o chaveamento da Liga das Nações
VOLEI

Se o Brasil vencer o Japão na VNL Feminina, enfrenta quem na semifinal? Entenda o chaveamento da Liga das Nações
Quem são os desfalques do Brasil na VNL Feminina? Veja as jogadoras que estão fora da fase final
LIGA DAS NAÇÕES DE VOLEI

Quem são os desfalques do Brasil na VNL Feminina? Veja as jogadoras que estão fora da fase final

Compartilhe

Tags