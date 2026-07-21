Se o Brasil vencer o Japão na VNL Feminina, enfrenta quem na semifinal? Entenda o chaveamento da Liga das Nações
Mata-mata da Liga das Nações Feminina já está definido; veja quais são os possíveis adversários do Brasil nas próximas fases da competição
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O Brasil entra em quadra nesta quarta-feira (22), às 8h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Japão pelas quartas de final da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026, em Macau, na China.
Além da vaga entre as quatro melhores seleções da competição, o confronto definirá o próximo adversário da equipe comandada por José Roberto Guimarães na disputa pelo título.
Se o Brasil vencer o Japão, enfrenta quem na semifinal da VNL?
Quem vencer o duelo entre Brasil e Japão enfrentará na semifinal o classificado do confronto entre Itália e Países Baixos.
As semifinais estão marcadas para o dia 25 de julho, enquanto a disputa pelo terceiro lugar e a grande final serão realizadas em 26 de julho.
- Semifinal: Vencedor de Brasil x Japão × Vencedor de Itália x Países Baixos
Chaveamento da fase final da VNL Feminina 2026
Quartas de final
- 22/07 – 5h: Itália x Países Baixos
- 22/07 – 8h30: Brasil x Japão
- 23/07 – 5h: Turquia x Canadá
- 23/07 – 8h30: Estados Unidos x China
Semifinais (25/07)
- Vencedor de Estados Unidos x China × Vencedor de Turquia x Canadá
- Vencedor de Brasil x Japão × Vencedor de Itália x Países Baixos
26/07
- Disputa do terceiro lugar - 4h30
- Final - 8h30
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Como o Brasil chega às quartas de final
A seleção brasileira encerrou a fase classificatória na terceira colocação, com campanha de nove vitórias e três derrotas, garantindo vaga no mata-mata da Liga das Nações.
Na terceira semana da competição, disputada em Osaka, o Brasil já enfrentou o Japão e venceu por 3 sets a 1. Agora, porém, o confronto tem caráter eliminatório e vale um lugar na semifinal.
Campanha do Brasil na VNL Feminina 2026
Semana 1 – Brasília (DF)
- 03/06 – Brasil 3 x 1 Holanda
- 04/06 – Brasil 3 x 1 República Dominicana
- 06/06 – Brasil 3 x 0 Bulgária
- 07/06 – Brasil 3 x 2 Itália
Semana 2 – Ancara (Turquia)
- 17/06 – Brasil 3 x 0 França
- 18/06 – Brasil 3 x 2 Bélgica
- 20/06 – Brasil 3 x 1 China
- 21/06 – Brasil 2 x 3 Alemanha
Semana 3 – Osaka (Japão)
- 08/07 – Brasil 3 x 1 Japão
- 10/07 – Brasil 3 x 1 Polônia
- 11/07 – Brasil 0 x 3 Tailândia
- 12/07 – Brasil 0 x 3 Estados Unidos
Fase final
- 22/07 – 8h30: Brasil x Japão (quartas de final)
Onde assistir Brasil x Japão
- Data: 22 de julho de 2026
- Horário: 8h30 (de Brasília)
- TV: Sportv 2
- Streaming: VBTV
- Plataforma digital: ge tv
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