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Se o Brasil vencer o Japão na VNL Feminina, enfrenta quem na semifinal? Entenda o chaveamento da Liga das Nações

Mata-mata da Liga das Nações Feminina já está definido; veja quais são os possíveis adversários do Brasil nas próximas fases da competição

Por Thiago Seabra Publicado em 21/07/2026 às 11:14
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei na VNL Feminina 2026
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei na VNL Feminina 2026 - Patricy Albuquerque/ Soho/ CBV

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O Brasil entra em quadra nesta quarta-feira (22), às 8h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Japão pelas quartas de final da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026, em Macau, na China.

Além da vaga entre as quatro melhores seleções da competição, o confronto definirá o próximo adversário da equipe comandada por José Roberto Guimarães na disputa pelo título.

Se o Brasil vencer o Japão, enfrenta quem na semifinal da VNL?

Quem vencer o duelo entre Brasil e Japão enfrentará na semifinal o classificado do confronto entre Itália e Países Baixos.

As semifinais estão marcadas para o dia 25 de julho, enquanto a disputa pelo terceiro lugar e a grande final serão realizadas em 26 de julho.

  • Semifinal: Vencedor de Brasil x Japão × Vencedor de Itália x Países Baixos

Chaveamento da fase final da VNL Feminina 2026

Quartas de final

  • 22/07 – 5h: Itália x Países Baixos
  • 22/07 – 8h30: Brasil x Japão
  • 23/07 – 5h: Turquia x Canadá
  • 23/07 – 8h30: Estados Unidos x China

Semifinais (25/07)

  • Vencedor de Estados Unidos x China × Vencedor de Turquia x Canadá
  • Vencedor de Brasil x Japão × Vencedor de Itália x Países Baixos

26/07

  • Disputa do terceiro lugar - 4h30
  • Final - 8h30

Thiago Seabra/ Blog do Torcedor
Imagem do chaveamento da VNL Feminina 2026 - Thiago Seabra/ Blog do Torcedor

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Como o Brasil chega às quartas de final

A seleção brasileira encerrou a fase classificatória na terceira colocação, com campanha de nove vitórias e três derrotas, garantindo vaga no mata-mata da Liga das Nações.

Na terceira semana da competição, disputada em Osaka, o Brasil já enfrentou o Japão e venceu por 3 sets a 1. Agora, porém, o confronto tem caráter eliminatório e vale um lugar na semifinal.

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Campanha do Brasil na VNL Feminina 2026

Semana 1 – Brasília (DF)

  • 03/06 – Brasil 3 x 1 Holanda
  • 04/06 – Brasil 3 x 1 República Dominicana
  • 06/06 – Brasil 3 x 0 Bulgária
  • 07/06 – Brasil 3 x 2 Itália

Semana 2 – Ancara (Turquia)

  • 17/06 – Brasil 3 x 0 França
  • 18/06 – Brasil 3 x 2 Bélgica
  • 20/06 – Brasil 3 x 1 China
  • 21/06 – Brasil 2 x 3 Alemanha

Semana 3 – Osaka (Japão)

  • 08/07 – Brasil 3 x 1 Japão
  • 10/07 – Brasil 3 x 1 Polônia
  • 11/07 – Brasil 0 x 3 Tailândia
  • 12/07 – Brasil 0 x 3 Estados Unidos

Fase final

  • 22/07 – 8h30: Brasil x Japão (quartas de final)

Onde assistir Brasil x Japão

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