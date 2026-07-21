Julia Bergmann projeta Brasil x Japão e alerta para principal força das japonesas na VNL Feminina
Ponteira da seleção brasileira afirmou que o grupo aproveitou as últimas semanas de preparação e espera mais um confronto equilibrado contra o Japão
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A seleção brasileira feminina de vôlei inicia nesta quarta-feira (22) sua caminhada na fase final da Liga das Nações (VNL) 2026. O Brasil enfrenta o Japão, às 8h30 (horário de Brasília), em Macau, na China, valendo vaga na semifinal da competição. Saiba tudo sobre o duelo aqui.
A equipe comandada por José Roberto Guimarães encerrou a fase classificatória na 3ª colocação, com campanha de nove vitórias e três derrotas. Já o Japão terminou em sexto lugar, definindo o confronto das quartas de final.
Julia Bergmann projeta duelo equilibrado contra o Japão
Uma das principais jogadoras da seleção brasileira, a ponteira Julia Bergmann afirmou que o grupo chega preparado para o momento decisivo da competição e espera mais um confronto equilibrado diante das japonesas.
Segundo Julia, "chegou o momento mais importante na competição" e o Brasil utilizou as últimas semanas para ajustar a equipe antes do início do mata-mata.
A ponteira destacou ainda as características da seleção japonesa e lembrou que os confrontos entre as equipes costumam ser equilibrados.
De acordo com a jogadora, o Japão tem "muita defesa e velocidade" e enfrentá-lo "é sempre um desafio".
Brasil venceu o último confronto entre as seleções
Na terceira semana da fase classificatória, disputada em Osaka, o Brasil derrotou o Japão por 3 sets a 1.
Agora, porém, o duelo será eliminatório: quem vencer avança à semifinal da VNL, enquanto o derrotado se despede da competição.
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Caso confirme a classificação, a seleção brasileira enfrentará o vencedor do confronto entre Itália e Países Baixos.
Campanha do Brasil na VNL Feminina 2026
Semana 1 – Brasília (DF)
- 03/06 – Brasil 3 x 1 Holanda (25/17, 25/15, 25/27 e 25/23)
- 04/06 – Brasil 3 x 1 República Dominicana (23/25, 25/18, 25/11 e 25/15)
- 06/06 – Brasil 3 x 0 Bulgária (25/23, 25/17 e 25/13)
- 07/06 – Brasil 3 x 2 Itália (25/15, 25/22, 22/25, 24/26 e 15/11)
Semana 2 – Ancara (Turquia)
- 17/06 – Brasil 3 x 0 França (25/22, 25/19 e 25/15)
- 18/06 – Brasil 3 x 2 Bélgica (25/20, 22/25, 23/25, 25/22 e 15/13)
- 20/06 – Brasil 3 x 1 China (26/24, 25/18, 19/25 e 25/15)
- 21/06 – Brasil 2 x 3 Alemanha (24/26, 26/28, 25/15, 25/19 e 14/16)
Semana 3 – Osaka (Japão)
- 08/07 – Brasil 3 x 1 Japão (25/20, 19/25, 25/19 e 25/23)
- 10/07 – Brasil 3 x 1 Polônia (25/20, 23/25, 25/23 e 28/26)
- 11/07 – Brasil 0 x 3 Tailândia (15/25, 16/25 e 17/25)
- 12/07 – Brasil 0 x 3 Estados Unidos (24/26, 22/25 e 16/25)
Fase final – Macau (China)
- 22/07 – 8h30 – Brasil x Japão (quartas de final)
Onde assistir Brasil x Japão
- Data: 22 de julho de 2026 (quarta-feira)
- Horário: 8h30 (de Brasília)
- Local: Macau, China
- Competição: Quartas de final da Liga das Nações Feminina (VNL)
- Transmissão: Sportv 2, ge tv e VBTV