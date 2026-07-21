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Julia Bergmann projeta Brasil x Japão e alerta para principal força das japonesas na VNL Feminina

Ponteira da seleção brasileira afirmou que o grupo aproveitou as últimas semanas de preparação e espera mais um confronto equilibrado contra o Japão

Por Thiago Seabra Publicado em 21/07/2026 às 10:56
Imagem das jogadoras do Brasil na VNL Feminina 2026
Imagem das jogadoras do Brasil na VNL Feminina 2026 - Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV

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A seleção brasileira feminina de vôlei inicia nesta quarta-feira (22) sua caminhada na fase final da Liga das Nações (VNL) 2026. O Brasil enfrenta o Japão, às 8h30 (horário de Brasília), em Macau, na China, valendo vaga na semifinal da competição. Saiba tudo sobre o duelo aqui.

A equipe comandada por José Roberto Guimarães encerrou a fase classificatória na 3ª colocação, com campanha de nove vitórias e três derrotas. Já o Japão terminou em sexto lugar, definindo o confronto das quartas de final.

Julia Bergmann projeta duelo equilibrado contra o Japão

Uma das principais jogadoras da seleção brasileira, a ponteira Julia Bergmann afirmou que o grupo chega preparado para o momento decisivo da competição e espera mais um confronto equilibrado diante das japonesas.

Segundo Julia, "chegou o momento mais importante na competição" e o Brasil utilizou as últimas semanas para ajustar a equipe antes do início do mata-mata.

A ponteira destacou ainda as características da seleção japonesa e lembrou que os confrontos entre as equipes costumam ser equilibrados.

De acordo com a jogadora, o Japão tem "muita defesa e velocidade" e enfrentá-lo "é sempre um desafio".

Brasil venceu o último confronto entre as seleções

Na terceira semana da fase classificatória, disputada em Osaka, o Brasil derrotou o Japão por 3 sets a 1.

Agora, porém, o duelo será eliminatório: quem vencer avança à semifinal da VNL, enquanto o derrotado se despede da competição.

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Caso confirme a classificação, a seleção brasileira enfrentará o vencedor do confronto entre Itália e Países Baixos.

Campanha do Brasil na VNL Feminina 2026

Semana 1 – Brasília (DF)

  • 03/06 – Brasil 3 x 1 Holanda (25/17, 25/15, 25/27 e 25/23)
  • 04/06 – Brasil 3 x 1 República Dominicana (23/25, 25/18, 25/11 e 25/15)
  • 06/06 – Brasil 3 x 0 Bulgária (25/23, 25/17 e 25/13)
  • 07/06 – Brasil 3 x 2 Itália (25/15, 25/22, 22/25, 24/26 e 15/11)

Semana 2 – Ancara (Turquia)

  • 17/06 – Brasil 3 x 0 França (25/22, 25/19 e 25/15)
  • 18/06 – Brasil 3 x 2 Bélgica (25/20, 22/25, 23/25, 25/22 e 15/13)
  • 20/06 – Brasil 3 x 1 China (26/24, 25/18, 19/25 e 25/15)
  • 21/06 – Brasil 2 x 3 Alemanha (24/26, 26/28, 25/15, 25/19 e 14/16)

Semana 3 – Osaka (Japão)

  • 08/07 – Brasil 3 x 1 Japão (25/20, 19/25, 25/19 e 25/23)
  • 10/07 – Brasil 3 x 1 Polônia (25/20, 23/25, 25/23 e 28/26)
  • 11/07 – Brasil 0 x 3 Tailândia (15/25, 16/25 e 17/25)
  • 12/07 – Brasil 0 x 3 Estados Unidos (24/26, 22/25 e 16/25)

Fase final – Macau (China)

  • 22/07 – 8h30 – Brasil x Japão (quartas de final)

Onde assistir Brasil x Japão

  • Data: 22 de julho de 2026 (quarta-feira)
  • Horário: 8h30 (de Brasília)
  • Local: Macau, China
  • Competição: Quartas de final da Liga das Nações Feminina (VNL)
  • Transmissão: Sportv 2, ge tv e VBTV

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