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Brasil x Bolívia ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da estreia na Copa Sul-Americana de Vôlei

Seleção B feminina inicia campanha em Lima buscando dar experiência internacional às atletas e abrir caminho rumo às semifinais; confira

Por Thiago Seabra Publicado em 21/07/2026 às 13:04
Imagem da Seleção B feminina em Lima
Imagem da Seleção B feminina em Lima - Divulgação/CBV

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A Seleção Brasileira B feminina estreia na Copa Sul-Americana de Vôlei nesta quarta-feira (22), às 15h15 (horário de Brasília), diante da Bolívia, em Lima, no Peru.

O Brasil integra o Grupo A, ao lado de Bolívia, Chile e Peru. As duas melhores equipes de cada grupo avançam às semifinais. A decisão do torneio está marcada para o domingo (26).

Como chega a Seleção Brasileira

A equipe é comandada por Wagão, que destacou a importância da competição para ampliar a experiência internacional das atletas e mantê-las inseridas no ambiente da seleção brasileira.

Segundo o treinador, a participação na Copa Sul-Americana permite acompanhar a evolução técnica das jogadoras e alinhá-las à metodologia de trabalho da seleção, fortalecendo o processo de futuras convocações.

O elenco brasileiro conta com as opostas Jaque Schmitz e Sabrina; as levantadoras Kenya e Vivian; as ponteiras Aline Segato, Glace Kelly, Karina Souza e Mari Brambilla; as centrais Lanna, Lívia e Juju Gandra; além das líberos Kika e Paulina.

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Onde assistir Brasil x Bolívia ao vivo

A estreia da Seleção Brasileira B feminina na Copa Sul-Americana terá transmissão ao vivo pelo sportv2, na TV por assinatura.

  • TV por assinatura: sportv2

Próximos jogos do Brasil na primeira fase

  • 22/07 (quarta-feira): Brasil x Bolívia – 15h15
  • 23/07 (quinta-feira): Brasil x Peru – 20h15
  • 24/07 (sexta-feira): Brasil x Chile – 15h15

Ficha técnica

  • Competição: Copa Sul-Americana de Vôlei Feminino
  • Fase: Primeira rodada do Grupo A
  • Local: Lima, Peru
  • Data: 22/07/2026 (quarta-feira)
  • Horário: 15h15 (de Brasília)
  • Transmissão: sportv2 (TV por assinatura)

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