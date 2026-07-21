Brasil x Bolívia ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da estreia na Copa Sul-Americana de Vôlei

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Seleção B feminina inicia campanha em Lima buscando dar experiência internacional às atletas e abrir caminho rumo às semifinais; confira

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A Seleção Brasileira B feminina estreia na Copa Sul-Americana de Vôlei nesta quarta-feira (22), às 15h15 (horário de Brasília), diante da Bolívia, em Lima, no Peru.

O Brasil integra o Grupo A, ao lado de Bolívia, Chile e Peru. As duas melhores equipes de cada grupo avançam às semifinais. A decisão do torneio está marcada para o domingo (26).

Como chega a Seleção Brasileira

A equipe é comandada por Wagão, que destacou a importância da competição para ampliar a experiência internacional das atletas e mantê-las inseridas no ambiente da seleção brasileira.

Segundo o treinador, a participação na Copa Sul-Americana permite acompanhar a evolução técnica das jogadoras e alinhá-las à metodologia de trabalho da seleção, fortalecendo o processo de futuras convocações.

O elenco brasileiro conta com as opostas Jaque Schmitz e Sabrina; as levantadoras Kenya e Vivian; as ponteiras Aline Segato, Glace Kelly, Karina Souza e Mari Brambilla; as centrais Lanna, Lívia e Juju Gandra; além das líberos Kika e Paulina.

Onde assistir Brasil x Bolívia ao vivo

A estreia da Seleção Brasileira B feminina na Copa Sul-Americana terá transmissão ao vivo pelo sportv2, na TV por assinatura.

TV por assinatura: sportv2

Próximos jogos do Brasil na primeira fase

22/07 (quarta-feira): Brasil x Bolívia – 15h15

Brasil x Bolívia – 15h15 23/07 (quinta-feira): Brasil x Peru – 20h15

Brasil x Peru – 20h15 24/07 (sexta-feira): Brasil x Chile – 15h15

Ficha técnica