Gabi vai jogar a fase final da VNL Feminina 2026? Entenda a situação da capitã do Brasil
Capitã da seleção brasileira segue em recuperação física e não estará com o Brasil na fase final da Liga das Nações Feminina, em Macau
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A seleção brasileira inicia nesta semana a disputa da fase final da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026. O Brasil enfrenta o Japão na terça-feira (22), às 8h30 (horário de Brasília), pelas quartas de final, em Macau, na China.
Como acontece antes de grandes competições, uma das principais dúvidas dos torcedores é sobre a presença da capitã Gabi. A ponteira é uma das referências da seleção brasileira e não entrou em quadra durante toda a edição de 2026 da VNL.
A fase eliminatória será disputada em jogo único. Quem vencer o confronto entre Brasil e Japão avança para a semifinal, onde enfrentará o ganhador de Itália x Países Baixos. Saiba tudo sobre o chaveamento aqui.
Gabi vai jogar a fase final da VNL Feminina?
Não. A capitã da seleção brasileira não disputará a fase final da Liga das Nações Feminina.
Em nota oficial divulgada na última quinta-feira (19), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) informou que Gabi seguirá em tratamento fisioterapêutico e de condicionamento físico.
Segundo a entidade, a recuperação da atleta apresenta boa evolução, e o planejamento tem como foco o Campeonato Sul-Americano por Banco do Brasil - Classificatório Olímpico de Vôlei, que será realizado entre os dias 8 e 13 de setembro, no Rio de Janeiro.
Gabi não atuou na VNL 2026
A ausência da ponteira não se limita à fase decisiva. Gabi também não disputou nenhuma partida da edição de 2026 da Liga das Nações.
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Nas redes sociais, a capitã publicou um vídeo para tranquilizar os torcedores e explicou que a pausa faz parte de um processo de recuperação física após muitos anos de sequência entre clube e seleção.
Ao comentar o momento, Gabi lembrou que integra as seleções brasileiras desde a base e afirmou que teve poucas interrupções ao longo da carreira. Segundo a jogadora, "já são 16, 17 anos nesse ritmo", alternando compromissos entre clube e seleção.
A ponteira também recordou que uma das poucas ausências aconteceu após a cirurgia no joelho direito, em 2017, e ressaltou que, desde então, sempre procurou estar à disposição para defender o Brasil.
Brasil encara o Japão nas quartas de final
Mesmo sem Gabi, a seleção brasileira chega ao mata-mata após terminar a fase preliminar na 3ª colocação, com campanha de nove vitórias e três derrotas. O Japão avançou em 6º lugar.
O confronto entre Brasil e Japão será disputado em partida única. Quem vencer segue na disputa pelo título da VNL Feminina.
Chaveamento da fase final da VNL Feminina
Quartas de final
- 22/07 – 8h30 – Brasil x Japão
- 22/07 – 5h – Itália x Países Baixos
- 23/07 – 8h30 – Estados Unidos x China
- 23/07 – 5h – Turquia x Canadá
Semifinais (25/07)
- Vencedor de Estados Unidos x China × Vencedor de Turquia x Canadá
- Vencedor de Brasil x Japão × Vencedor de Itália x Países Baixos
Disputa do 3º lugar
- 26/07
Final
- 26/07