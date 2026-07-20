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Chaveamento da VNL Feminina 2026: veja os confrontos das quartas de final até a final

Brasil enfrenta o Japão nas quartas de final da VNL Feminina e, se avançar, terá pela frente Itália ou Países Baixos na semifinal; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 20/07/2026 às 9:08
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei na VNL Feminina 2026
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei na VNL Feminina 2026 - Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV

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A fase eliminatória da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026 está definida. O mata-mata reúne as oito melhores seleções da fase preliminar e será disputado em Macau, na China, com jogos únicos a partir das quartas de final.

O Brasil enfrenta o Japão na próxima terça-feira (22), em busca de uma vaga na semifinal. Quem avançar terá pela frente o vencedor do confronto entre Itália e Países Baixos.

Thiago Seabra/ Blog do Torcedor
Imagem do chaveamento da VNL Feminina 2026 - Thiago Seabra/ Blog do Torcedor

Chaveamento da VNL Feminina 2026

Quartas de final

  • 22/07 – 8h30 – Brasil x Japão
  • 22/07 – 5h – Itália x Países Baixos
  • 23/07 – 8h30 – Estados Unidos x China
  • 23/07 – 5h – Turquia x Canadá

Semifinais (25/07)

  • Vencedor de Estados Unidos x China × Vencedor de Turquia x Canadá
  • Vencedor de Brasil x Japão × Vencedor de Itália x Países Baixos

Disputa do 3º lugar

  • 26/07

Final

  • 26/07

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Brasil x Japão nas quartas de final

A seleção brasileira encara o Japão na terça-feira (22), às 8h30 (de Brasília), em confronto válido pelas quartas de final da VNL Feminina.

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O duelo será disputado em partida única. Quem vencer avança para a semifinal, enquanto o derrotado se despede da competição.

Na fase preliminar, o Brasil terminou na 3ª colocação, com campanha de nove vitórias e três derrotas. Já o Japão avançou ao mata-mata na 6ª posição.

Caminho do Brasil até a final

Se superar o Japão, a equipe comandada por José Roberto Guimarães enfrentará na semifinal o vencedor do duelo entre Itália e Países Baixos.

A outra chave reúne os confrontos entre Estados Unidos x China e Turquia x Canadá, que definirão o outro finalista da competição.

Como foram definidos os confrontos?

O chaveamento da VNL segue a classificação da fase preliminar. Pelo regulamento, o 1º colocado enfrenta o 8º, o 2º encara o 7º, o 3º joga contra o 6º e o 4º enfrenta o 5º colocado.

O Brasil garantiu o terceiro lugar após as 12 rodadas iniciais, enquanto o Japão terminou a primeira fase na sexta colocação.

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