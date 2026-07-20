Brasil x Japão nas quartas da VNL Feminina: horário, onde assistir e informações da Liga das Nações de Vôlei
Seleção inicia a fase eliminatória diante das japonesas em confronto que vale vaga na semifinal da competição; confira o que você precisa saber
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Brasil e Japão se enfrentam na próxima quarta-feira (22), às 8h30 (horário de Brasília), em Macau, na China, pelas quartas de final da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026.
O confronto será disputado em jogo único. Quem vencer garante vaga na semifinal da competição, onde enfrentará o ganhador do duelo entre Itália e Holanda. A equipe derrotada encerra sua participação no torneio.
A seleção brasileira chega ao mata-mata após terminar a fase classificatória na terceira colocação, enquanto o Japão avançou na sexta posição, definindo o cruzamento conforme o regulamento da competição.
Como chegam as seleções
O Brasil encerrou a fase preliminar com campanha de nove vitórias e três derrotas, garantindo o terceiro lugar na classificação geral sob o comando do técnico José Roberto Guimarães.
No último compromisso antes da fase decisiva, a equipe brasileira foi derrotada pelos Estados Unidos por 3 sets a 0, em Osaka. Apesar do resultado, a ponteira Ana Cristina foi o principal destaque individual da seleção ao marcar 18 pontos.
Para a fase final, o Brasil terá desfalques importantes. A central Júlia Kudiess está fora do restante da competição após sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. Já a ponteira Gabi permanece em recuperação física e também não integra o grupo que disputa as finais em Macau.
O Japão chega às quartas de final após encerrar a etapa classificatória na sexta colocação e busca surpreender para avançar entre as quatro melhores seleções da competição.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Onde assistir Brasil x Japão ao vivo
Os torcedores poderão acompanhar o confronto ao vivo pela Sportv 2, na TV fechada. A partida também será transmitida pela plataforma de streaming VBTV e pela ge tv.
- TV fechada: Sportv 2
- Streaming: VBTV
- Plataforma digital: ge tv
- Entre no canal do WhatsApp de Vôlei!
Ficha técnica
- Competição: Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026
- Fase: Quartas de final
- Local: Macau, China
- Data: 22/07/2026 (quarta-feira)
- Horário: 8h30 (de Brasília)
- Transmissão: Sportv 2, VBTV e ge tv