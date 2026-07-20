Brasil x Japão nas quartas da VNL Feminina: horário, onde assistir e informações da Liga das Nações de Vôlei

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Seleção inicia a fase eliminatória diante das japonesas em confronto que vale vaga na semifinal da competição; confira o que você precisa saber

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Brasil e Japão se enfrentam na próxima quarta-feira (22), às 8h30 (horário de Brasília), em Macau, na China, pelas quartas de final da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026.

O confronto será disputado em jogo único. Quem vencer garante vaga na semifinal da competição, onde enfrentará o ganhador do duelo entre Itália e Holanda. A equipe derrotada encerra sua participação no torneio.

A seleção brasileira chega ao mata-mata após terminar a fase classificatória na terceira colocação, enquanto o Japão avançou na sexta posição, definindo o cruzamento conforme o regulamento da competição.

Como chegam as seleções

O Brasil encerrou a fase preliminar com campanha de nove vitórias e três derrotas, garantindo o terceiro lugar na classificação geral sob o comando do técnico José Roberto Guimarães.

No último compromisso antes da fase decisiva, a equipe brasileira foi derrotada pelos Estados Unidos por 3 sets a 0, em Osaka. Apesar do resultado, a ponteira Ana Cristina foi o principal destaque individual da seleção ao marcar 18 pontos.

Para a fase final, o Brasil terá desfalques importantes. A central Júlia Kudiess está fora do restante da competição após sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. Já a ponteira Gabi permanece em recuperação física e também não integra o grupo que disputa as finais em Macau.

O Japão chega às quartas de final após encerrar a etapa classificatória na sexta colocação e busca surpreender para avançar entre as quatro melhores seleções da competição.

Onde assistir Brasil x Japão ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar o confronto ao vivo pela Sportv 2, na TV fechada. A partida também será transmitida pela plataforma de streaming VBTV e pela ge tv.

TV fechada: Sportv 2

Sportv 2 Streaming: VBTV

VBTV Plataforma digital: ge tv

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