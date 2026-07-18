Brasil x China ao vivo na VNL Masculina 2026: onde assistir, horário e situação da Liga das Nações de Vôlei

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Seleção brasileira disputa a última rodada da fase classificatória precisando vencer e acompanhar outros resultados para seguir na competição

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Brasil e China se enfrentam neste domingo (19), às 14h (horário de Brasília), em Chicago, nos Estados Unidos, pela última rodada da fase classificatória da Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculina 2026.

A seleção brasileira chega ao confronto sob forte pressão e precisa vencer para seguir com chances de classificação às quartas de final. Além do resultado positivo, a equipe comandada por Bernardinho depende de combinações envolvendo partidas de concorrentes diretos.

Já a China entra em quadra com situação diferente. Apesar de ocupar a parte inferior da classificação, a equipe já está garantida na fase final da competição por sediar a etapa decisiva, que será disputada em Ningbo.

Como chegam as seleções

O Brasil vive um momento delicado na competição. A equipe chega após derrotas consecutivas por 3 sets a 0 para Estados Unidos e Polônia, resultados que fizeram a seleção perder a dependência apenas de seus próprios resultados na disputa por uma vaga na fase eliminatória.

No confronto mais recente, diante da Polônia, o Brasil foi superado por 25-22, 28-26 e 25-19. A equipe fez um início equilibrado, mas acumulou erros ao longo da partida e não conseguiu reagir após perder o segundo set. Antes disso, havia vencido a França por 3 sets a 0.

A seleção chinesa, por sua vez, não precisa do resultado para confirmar presença nas quartas de final, já que possui vaga assegurada como país-sede da fase decisiva. Mesmo assim, a equipe busca encerrar sua participação na etapa classificatória com um resultado positivo diante do Brasil.

Além de vencer a China, o Brasil precisa acompanhar os confrontos envolvendo Bulgária, Ucrânia e Itália, já que os resultados dessas seleções influenciam diretamente na disputa pelas últimas vagas do mata-mata.

Onde assistir Brasil x China ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela SporTV2, na TV fechada, além da plataforma de streaming VBTV, serviço oficial da Volleyball World.

TV fechada: SporTV2

SporTV2 Streaming: VBTV

Ficha técnica