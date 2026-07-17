Tabela da VNL Masculina 2026 atualizada: veja classificação, resultados e próximos jogos da Liga das Nações de Vôlei

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Classificação foi atualizada após os primeiros resultados desta sexta-feira, enquanto quatro partidas ainda serão disputadas ao longo do dia

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A tabela de classificação da VNL Masculina 2026 foi atualizada nesta sexta-feira (17/07) após os dois primeiros jogos do dia. Em Osaka, a Cuba venceu a Argentina por 3 sets a 2, enquanto o Japão manteve a campanha perfeita ao derrotar a Bélgica por 3 sets a 0.

A classificação abaixo considera apenas esses resultados já finalizados. A rodada, porém, ainda será complementada com mais quatro partidas ao longo desta sexta-feira, incluindo o confronto entre Brasil e Polônia, em Chicago.

Jogos já disputados nesta sexta-feira (17/07)

Cuba 3 x 2 Argentina (17–25, 25–19, 22–25, 25–21, 15–12)

(17–25, 25–19, 22–25, 25–21, 15–12) Japão 3 x 0 Bélgica (25–20, 25–22, 25–16)

(25–20, 25–22, 25–16) Entre no canal do WhatsApp de Vôlei!

Jogos que ainda serão disputados nesta sexta-feira

Belgrado, Sérvia

Turquia x Ucrânia — 11h30 (SporTV e Globoplay)

Irã x Eslovênia — 15h00 (SporTV e Globoplay)

Chicago, Estados Unidos

China x Bulgária — 18h00 (SporTV e Globoplay)

Brasil x Polônia — 22h00 - Saiba onde assistir ao vivo

Tabela de classificação da VNL Masculina atualizada

A China já tem vaga garantida na fase final por ser o país-sede da etapa decisiva, que será disputada em Ningbo. Assim, as outras sete vagas são definidas pela classificação da fase preliminar.

Neste momento, embora apareça na oitava colocação da tabela geral, o Brasil está, na prática, fora da zona de classificação, já que a vaga da China é automática.

Por isso, a seleção brasileira chega à reta final precisando de bons resultados, especialmente nas duas partidas restantes, para aumentar suas chances de avançar às quartas de final.

1º Japão — 11 jogos | 11 vitórias | 0 derrotas | 30 pontos

2º Estados Unidos — 10 jogos | 8 vitórias | 2 derrotas | 25 pontos

3º Polônia — 9 jogos | 7 vitórias | 2 derrotas | 20 pontos

4º Itália — 10 jogos | 6 vitórias | 4 derrotas | 20 pontos

5º Ucrânia — 10 jogos | 6 vitórias | 4 derrotas | 19 pontos

6º Eslovênia — 9 jogos | 7 vitórias | 2 derrotas | 17 pontos

7º Turquia — 9 jogos | 6 vitórias | 3 derrotas | 17 pontos

8º Brasil — 10 jogos | 6 vitórias | 4 derrotas | 16 pontos

— 10 jogos | 6 vitórias | 4 derrotas | 16 pontos 9º Sérvia — 10 jogos | 5 vitórias | 5 derrotas | 15 pontos

— 10 jogos | 5 vitórias | 5 derrotas | 15 pontos 10º Bulgária — 9 jogos | 5 vitórias | 4 derrotas | 14 pontos

— 9 jogos | 5 vitórias | 4 derrotas | 14 pontos 11º França — 10 jogos | 5 vitórias | 5 derrotas | 13 pontos

— 10 jogos | 5 vitórias | 5 derrotas | 13 pontos 12º Alemanha — 10 jogos | 4 vitórias | 6 derrotas | 13 pontos

— 10 jogos | 4 vitórias | 6 derrotas | 13 pontos 13º Irã — 10 jogos | 3 vitórias | 7 derrotas | 11 pontos

— 10 jogos | 3 vitórias | 7 derrotas | 11 pontos 14º Canadá — 10 jogos | 1 vitória | 9 derrotas | 10 pontos

— 10 jogos | 1 vitória | 9 derrotas | 10 pontos 15º Argentina — 10 jogos | 3 vitórias | 7 derrotas | 10 pontos

— 10 jogos | 3 vitórias | 7 derrotas | 10 pontos 16º Bélgica — 11 jogos | 3 vitórias | 8 derrotas | 9 pontos

— 11 jogos | 3 vitórias | 8 derrotas | 9 pontos 17º Cuba — 10 jogos | 2 vitórias | 8 derrotas | 7 pontos

— 10 jogos | 2 vitórias | 8 derrotas | 7 pontos 18º China* — 10 jogos | 1 vitória | 9 derrotas | 4 pontos

*A China já está classificada para a fase final por ser a seleção anfitriã.

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Situação do Brasil na VNL Masculina

Após a derrota para os Estados Unidos, a seleção brasileira entra em quadra nesta sexta-feira para enfrentar a Polônia em um confronto direto na luta por classificação. O duelo será o penúltimo compromisso do Brasil na fase preliminar.

Com a disputa pelas sete vagas restantes bastante equilibrada, cada ponto conquistado pode fazer diferença na reta final da competição, tornando os jogos contra Polônia e o último adversário decisivos para as pretensões da equipe brasileira.