Jogos da VNL Masculina hoje (17/07): horário, onde assistir e principais informações da Liga das Nações de Vôlei

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A seleção brasileira enfrenta a Polônia em duelo decisivo pela penúltima rodada da fase preliminar e busca voltar à zona de classificação

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A VNL Masculina 2026 tem sequência nesta sexta-feira (17/07) com quatro partidas restantes pela fase preliminar. O principal destaque do dia é o confronto entre Brasil e Polônia, que pode ser decisivo na briga por uma vaga nas quartas de final da competição.

Depois da derrota por 3 sets a 0 para os Estados Unidos, a seleção brasileira entra em quadra pressionada diante da atual campeã da VNL, que vive grande momento e está próxima de confirmar sua classificação ao mata-mata.

O Brasil ocupa atualmente a oitava colocação, com 16 pontos, somando seis vitórias e quatro derrotas. Entretanto, como a China já tem vaga assegurada na fase final por sediar a etapa decisiva, em Ningbo, a equipe brasileira aparece, na prática, fora da zona de classificação. Para avançar, será necessário terminar entre os sete primeiros colocados da fase preliminar.

Resultados da madrugada

Duas partidas já foram disputadas nesta sexta-feira, em Osaka, no Japão.

Cuba 3 x 2 Argentina (17–25, 25–19, 22–25, 25–21, 15–12)

(17–25, 25–19, 22–25, 25–21, 15–12) Japão 3 x 0 Bélgica (25–20, 25–22, 25–16)

(25–20, 25–22, 25–16) Entre no canal do WhatsApp de Vôlei!

Jogos da VNL Masculina hoje (17/07)

Belgrado, Sérvia

Turquia x Ucrânia — 11h30

Transmissão: SporTV e Globoplay

— 11h30 Transmissão: SporTV e Globoplay Irã x Eslovênia — 15h00

Transmissão: SporTV e Globoplay

Chicago, Estados Unidos

China x Bulgária — 18h00

Transmissão: SporTV e Globoplay

— 18h00 Transmissão: SporTV e Globoplay Brasil x Polônia — 22h00

Transmissão: SporTV2, ge tv (YouTube) e VBTV (Volleyball World)

Brasil encara decisão na reta final da primeira fase

O duelo contra a Polônia será o penúltimo compromisso da seleção brasileira na fase preliminar da Liga das Nações. A equipe ainda busca garantir presença nas quartas de final e chega pressionada após o revés diante dos Estados Unidos.

Pela fórmula da competição, as oito melhores seleções ao fim da fase preliminar avançam ao mata-mata. No entanto, como a China já tem vaga garantida por sediar a fase final da VNL, restam, na prática, sete vagas em disputa para as demais equipes caso os chineses terminem fora do grupo dos oito melhores.

Assim, o confronto diante da atual campeã pode ser determinante para manter o Brasil na disputa por uma vaga na próxima fase.