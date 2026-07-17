Brasil x Polônia ao vivo na VNL Masculina 2026: onde assistir, horário e detalhes da Liga das Nações de Vôlei

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Seleção brasileira encara um adversário direto em duelo decisivo pela reta final da fase classificatória da competição; confira mais detalhes

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Brasil e Polônia se enfrentam nesta sexta-feira (17), às 22h (horário de Brasília), em Chicago, nos Estados Unidos, pela terceira e última semana da fase classificatória da Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculina 2026.

O confronto representa o penúltimo compromisso da seleção brasileira antes do encerramento da primeira fase e tem peso importante na disputa por uma vaga nas quartas de final da competição.

Depois da derrota por 3 sets a 0 para os Estados Unidos, o Brasil entra em quadra pressionado diante da atual campeã da VNL, que vive grande momento e está próxima de confirmar sua classificação ao mata-mata.

Como chegam as seleções

A seleção brasileira ocupa atualmente a oitava colocação, com 16 pontos, campanha de seis vitórias e quatro derrotas. No entanto, como a China já está garantida na fase final por sediar a etapa decisiva em Ningbo, a equipe brasileira aparece, na prática, fora da zona de classificação.

Após começar a competição com 100% de aproveitamento jogando em casa, o Brasil alternou bons e maus resultados. A equipe perdeu para Ucrânia, Itália e Eslovênia na segunda semana, reagiu diante da França, mas voltou a ser derrotada ao sofrer um revés por 3 sets a 0 para os Estados Unidos. No último compromisso, o oposto Darlan foi o principal pontuador brasileiro.

Do outro lado, a seleção polonesa, atual campeã da Liga das Nações, ocupa a terceira posição na classificação geral. Após um início irregular, os europeus embalaram uma sequência de sete vitórias consecutivas e chegam com a vaga nas quartas de final praticamente assegurada.

O histórico recente também aponta equilíbrio. Nos últimos dez anos, Brasil e Polônia se enfrentaram 20 vezes, com 11 vitórias dos poloneses e nove dos brasileiros. Em 2025, a Polônia venceu o último duelo oficial, enquanto os dois amistosos mais recentes terminaram com uma vitória para cada lado.

Onde assistir Brasil x Polônia ao vivo

O duelo entre Brasil e Polônia terá transmissão ao vivo por diferentes plataformas. Os torcedores poderão acompanhar a partida pela SporTV2, na TV fechada, pelo canal getv e também pela plataforma de streaming VBTV, serviço oficial da Volleyball World.

TV fechada: SporTV2

SporTV2 Canal no YouTube: ge tv

ge tv Streaming: VBTV (Volleyball World)

Ficha técnica