Brasil x Estados Unidos ao vivo na VNL Masculina: onde assistir, horário e detalhes da Liga das Nações de Vôlei 2026
Brasil encara os Estados Unidos em duelo decisivo pela VNL. Com apenas três jogos restantes, cada ponto é crucial na briga pela classificação
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A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei volta à quadra nesta quinta-feira (16) para enfrentar os Estados Unidos, pela terceira e última semana da fase classificatória da Liga das Nações (VNL) 2026.
A partida será disputada às 22h (de Brasília), em Chicago, nos Estados Unidos.
O confronto é mais um compromisso decisivo para a equipe comandada por Bernardinho na luta por uma vaga na fase final da competição.
Restam apenas três partidas para o fim da primeira fase, e cada ponto conquistado pode ser determinante na disputa pela classificação.
Brasil busca vaga na fase final
Após a vitória por 3 sets a 2 sobre o Canadá na rodada anterior, o Brasil chegou aos 13 pontos e segue na briga por um lugar entre os classificados para as quartas de final.
Na Liga das Nações, as oito melhores seleções avançam para a fase decisiva. Como a China é a sede da etapa final, já tem presença garantida independentemente da classificação. Dessa forma, apenas as sete melhores equipes restantes conquistarão vaga.
A França, adversária desta quarta-feira, soma 10 pontos e também segue viva na disputa por uma vaga no mata-mata.
Onde assistir Brasil x Estados Unidos ao vivo
Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pela televisão por assinatura.
- TV fechada: SporTV 2
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Ficha de jogo
- Competição: Liga das Nações Masculina de Vôlei (VNL) 2026
- Data: Quinta-feira, 16 de julho
- Horário: 22h (de Brasília)Local:
- Local: Chicago, Estados Unidos
- Transmissão: SporTV 2
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Próximos jogos do Brasil na VNL
Após enfrentar os Estados Unidos, a Seleção Brasileira ainda terá mais três compromissos pela fase classificatória da Liga das Nações.
17 de julho (sexta-feira) – China x Brasil
- Horário: 14h (de Brasília)
19 de julho (domingo) – Brasil x Polônia
- Horário: 22h (de Brasília)
Todos os confrontos da Seleção Brasileira terão transmissão ao vivo pelos canais SporTV.