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Brasil x Estados Unidos ao vivo na VNL Masculina: onde assistir, horário e detalhes da Liga das Nações de Vôlei 2026

Brasil encara os Estados Unidos em duelo decisivo pela VNL. Com apenas três jogos restantes, cada ponto é crucial na briga pela classificação

Por João Victor Tavares Publicado em 16/07/2026 às 7:00
- Patricy Albuquerque/Soho/CBV

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A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei volta à quadra nesta quinta-feira (16) para enfrentar os Estados Unidos, pela terceira e última semana da fase classificatória da Liga das Nações (VNL) 2026.

A partida será disputada às 22h (de Brasília), em Chicago, nos Estados Unidos.

O confronto é mais um compromisso decisivo para a equipe comandada por Bernardinho na luta por uma vaga na fase final da competição.

Restam apenas três partidas para o fim da primeira fase, e cada ponto conquistado pode ser determinante na disputa pela classificação.

Brasil busca vaga na fase final

Após a vitória por 3 sets a 2 sobre o Canadá na rodada anterior, o Brasil chegou aos 13 pontos e segue na briga por um lugar entre os classificados para as quartas de final.

Na Liga das Nações, as oito melhores seleções avançam para a fase decisiva. Como a China é a sede da etapa final, já tem presença garantida independentemente da classificação. Dessa forma, apenas as sete melhores equipes restantes conquistarão vaga.

A França, adversária desta quarta-feira, soma 10 pontos e também segue viva na disputa por uma vaga no mata-mata.

Onde assistir Brasil x Estados Unidos ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pela televisão por assinatura.

  • TV fechada: SporTV 2

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Ficha de jogo

  • Competição: Liga das Nações Masculina de Vôlei (VNL) 2026
  • Data: Quinta-feira, 16 de julho
  • Horário: 22h (de Brasília)Local:
  • Local: Chicago, Estados Unidos
  • Transmissão: SporTV 2

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Próximos jogos do Brasil na VNL

Após enfrentar os Estados Unidos, a Seleção Brasileira ainda terá mais três compromissos pela fase classificatória da Liga das Nações.

17 de julho (sexta-feira) – China x Brasil

  • Horário: 14h (de Brasília)

19 de julho (domingo) – Brasil x Polônia

  • Horário: 22h (de Brasília)

Todos os confrontos da Seleção Brasileira terão transmissão ao vivo pelos canais SporTV.

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