Tem jogo do Brasil na VNL hoje (16)? Veja horário e onde assistir à Seleção
Brasil inicia a sequência decisiva da VNL diante da França e busca resultados para garantir vaga na fase final da competição, na China
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A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei entra em quadra nesta quarta-feira (15) para enfrentar a França pela terceira e última semana da fase classificatória da Liga das Nações (VNL) 2026.
A partida será disputada às 18h (de Brasília), em Chicago, nos Estados Unidos, e marca o início da sequência decisiva do Brasil na competição. O duelo terá transmissão ao vivo do SporTV 2.
Brasil busca vaga na fase final
Após a vitória por 3 sets a 2 sobre o Canadá na rodada anterior, o Brasil chegou aos 13 pontos e segue na briga por um lugar entre os classificados para as quartas de final.
Na Liga das Nações, as oito melhores seleções avançam para a fase decisiva. Como a China é a sede da etapa final, já tem presença garantida independentemente da classificação. Dessa forma, apenas as sete melhores equipes restantes conquistarão vaga.
A França, adversária desta quarta-feira, soma 10 pontos e também segue viva na disputa por uma vaga no mata-mata.
Onde assistir Canadá x Brasil ao vivo
Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pela televisão por assinatura.
- TV fechada: SporTV 2
Como funciona a classificação da VNL?
A Liga das Nações Masculina reúne 18 seleções. Cada equipe disputa 12 partidas ao longo da fase classificatória, distribuídas em três semanas de competição.
Ao término da primeira fase, as oito melhores campanhas avançam às quartas de final. Como a China é a sede da fase decisiva, já tem vaga garantida.
Caso os chineses terminem fora do grupo dos oito primeiros colocados, apenas as sete melhores seleções restantes conquistarão a classificação.
Por isso, cada ponto conquistado nesta reta final pode ser decisivo para definir os classificados.
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Ficha de jogo
- Competição: Liga das Nações Masculina de Vôlei (VNL) 2026
- Data: Quarta-feira, 15 de julho
- Horário: 18h (de Brasília)Local:
- Local: Chicago, Estados Unidos
- Transmissão: SporTV 2
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Próximos jogos do Brasil na VNL
Após enfrentar a França, a Seleção Brasileira ainda terá mais três compromissos pela fase classificatória da Liga das Nações.
16 de julho (quinta-feira) – Estados Unidos x Brasil
- Horário: 22h (de Brasília)
17 de julho (sexta-feira) – China x Brasil
- Horário: 14h (de Brasília)
19 de julho (domingo) – Brasil x Polônia
- Horário: 22h (de Brasília)
Todos os confrontos da Seleção Brasileira terão transmissão ao vivo pelos canais SporTV.