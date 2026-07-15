Tabela da VNL Masculina 2026: veja a classificação atualizada após a terceira semana e a posição do Brasil na Liga das Nações

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Brasil inicia a rodada em 9º lugar e precisa vencer a França para entrar na zona de classificação da fase final da VNL Masculina 2026

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A terceira e última semana da fase classificatória da Liga das Nações Masculina de Vôlei (VNL) 2026 começou nesta quarta-feira (15) com mudanças importantes na tabela.

Antes de entrar em quadra para enfrentar a França, a Seleção Brasileira ocupa a 9ª colocação, com 13 pontos, e segue na briga por uma vaga na fase final da competição.

Ao longo do dia, Japão, Polônia, Eslovênia, Ucrânia e Turquia venceram seus compromissos e consolidaram suas posições na parte de cima da classificação.

Com isso, o Brasil inicia a rodada fora da zona de classificação e precisa de um bom resultado diante dos franceses para subir na tabela.

Brasil faz confronto direto contra a França

A equipe comandada por Bernardinho encara a França às 18h (de Brasília), em Chicago, nos Estados Unidos. O confronto é considerado direto na disputa por uma vaga nas quartas de final.

Enquanto o Brasil soma 13 pontos, a França aparece na 12ª colocação, com 10 pontos e dois jogos a menos que algumas seleções que já atuaram nesta quarta-feira.

Uma vitória brasileira pode recolocar a equipe entre os primeiros colocados e aumentar as chances de classificação para a fase decisiva da VNL.

Classificação da VNL Masculina 2026

Japão – 22 pontos – 9 jogos – 9 vitórias e 0 derrotas Polônia – 20 pontos – 9 jogos – 7 vitórias e 2 derrotas Estados Unidos – 19 pontos – 8 jogos – 6 vitórias e 2 derrotas Ucrânia – 19 pontos – 9 jogos – 6 vitórias e 3 derrotas Eslovênia – 17 pontos – 9 jogos – 7 vitórias e 2 derrotas Turquia – 17 pontos – 9 jogos – 6 vitórias e 3 derrotas Itália – 17 pontos – 9 jogos – 5 vitórias e 4 derrotas Bulgária – 14 pontos – 9 jogos – 5 vitórias e 4 derrotas Brasil – 13 pontos – 8 jogos – 5 vitórias e 3 derrotas Alemanha – 12 pontos – 9 jogos – 4 vitórias e 5 derrotas Sérvia – 12 pontos – 9 jogos – 4 vitórias e 5 derrotas França – 10 pontos – 8 jogos – 4 vitórias e 4 derrotas Argentina – 9 pontos – 9 jogos – 3 vitórias e 6 derrotas Bélgica – 9 pontos – 9 jogos – 3 vitórias e 6 derrotas Irã – 9 pontos – 9 jogos – 2 vitórias e 7 derrotas Canadá – 9 pontos – 9 jogos – 1 vitória e 8 derrotas Cuba – 5 pontos – 9 jogos – 1 vitória e 8 derrotas China – 4 pontos – 8 jogos – 1 vitória e 7 derrotas

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Resultados da VNL nesta quarta-feira (15)

Canadá 2 x 3 Argentina

Bélgica 0 x 3 Cuba

Japão 3 x 2 Itália

Alemanha 1 x 3 Eslovênia

Ucrânia 3 x 1 Irã

Bulgária 0 x 3 Polônia

Sérvia 0 x 3 Turquia

Jogos restantes do dia:

18h: França x Brasil

22h: Estados Unidos x China

O que o Brasil precisa para se classificar?

A Liga das Nações Masculina reúne 18 seleções. Ao fim das 12 rodadas da fase classificatória, as oito melhores equipes avançam à fase final, que será disputada em Ningbo, na China, entre os dias 29 de julho e 2 de agosto.

Como a China é a sede da fase decisiva, ela já tem vaga garantida. Caso termine fora do G-8, apenas as sete melhores seleções restantes conquistarão a classificação.

Por isso, o Brasil precisa aproveitar a reta final da competição para entrar na zona de classificação antes do encerramento da primeira fase.

Próximos jogos do Brasil na VNL

Após o duelo contra a França, a Seleção Brasileira ainda disputará mais três partidas pela fase classificatória: