Tabela da VNL Masculina 2026: veja a classificação atualizada após a terceira semana e a posição do Brasil na Liga das Nações
Brasil inicia a rodada em 9º lugar e precisa vencer a França para entrar na zona de classificação da fase final da VNL Masculina 2026
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A terceira e última semana da fase classificatória da Liga das Nações Masculina de Vôlei (VNL) 2026 começou nesta quarta-feira (15) com mudanças importantes na tabela.
Antes de entrar em quadra para enfrentar a França, a Seleção Brasileira ocupa a 9ª colocação, com 13 pontos, e segue na briga por uma vaga na fase final da competição.
Ao longo do dia, Japão, Polônia, Eslovênia, Ucrânia e Turquia venceram seus compromissos e consolidaram suas posições na parte de cima da classificação.
Com isso, o Brasil inicia a rodada fora da zona de classificação e precisa de um bom resultado diante dos franceses para subir na tabela.
Brasil faz confronto direto contra a França
A equipe comandada por Bernardinho encara a França às 18h (de Brasília), em Chicago, nos Estados Unidos. O confronto é considerado direto na disputa por uma vaga nas quartas de final.
Enquanto o Brasil soma 13 pontos, a França aparece na 12ª colocação, com 10 pontos e dois jogos a menos que algumas seleções que já atuaram nesta quarta-feira.
Uma vitória brasileira pode recolocar a equipe entre os primeiros colocados e aumentar as chances de classificação para a fase decisiva da VNL.
Classificação da VNL Masculina 2026
- Japão – 22 pontos – 9 jogos – 9 vitórias e 0 derrotas
- Polônia – 20 pontos – 9 jogos – 7 vitórias e 2 derrotas
- Estados Unidos – 19 pontos – 8 jogos – 6 vitórias e 2 derrotas
- Ucrânia – 19 pontos – 9 jogos – 6 vitórias e 3 derrotas
- Eslovênia – 17 pontos – 9 jogos – 7 vitórias e 2 derrotas
- Turquia – 17 pontos – 9 jogos – 6 vitórias e 3 derrotas
- Itália – 17 pontos – 9 jogos – 5 vitórias e 4 derrotas
- Bulgária – 14 pontos – 9 jogos – 5 vitórias e 4 derrotas
- Brasil – 13 pontos – 8 jogos – 5 vitórias e 3 derrotas
- Alemanha – 12 pontos – 9 jogos – 4 vitórias e 5 derrotas
- Sérvia – 12 pontos – 9 jogos – 4 vitórias e 5 derrotas
- França – 10 pontos – 8 jogos – 4 vitórias e 4 derrotas
- Argentina – 9 pontos – 9 jogos – 3 vitórias e 6 derrotas
- Bélgica – 9 pontos – 9 jogos – 3 vitórias e 6 derrotas
- Irã – 9 pontos – 9 jogos – 2 vitórias e 7 derrotas
- Canadá – 9 pontos – 9 jogos – 1 vitória e 8 derrotas
- Cuba – 5 pontos – 9 jogos – 1 vitória e 8 derrotas
- China – 4 pontos – 8 jogos – 1 vitória e 7 derrotas
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Resultados da VNL nesta quarta-feira (15)
- Canadá 2 x 3 Argentina
- Bélgica 0 x 3 Cuba
- Japão 3 x 2 Itália
- Alemanha 1 x 3 Eslovênia
- Ucrânia 3 x 1 Irã
- Bulgária 0 x 3 Polônia
- Sérvia 0 x 3 Turquia
Jogos restantes do dia:
- 18h: França x Brasil
- 22h: Estados Unidos x China
O que o Brasil precisa para se classificar?
A Liga das Nações Masculina reúne 18 seleções. Ao fim das 12 rodadas da fase classificatória, as oito melhores equipes avançam à fase final, que será disputada em Ningbo, na China, entre os dias 29 de julho e 2 de agosto.
Como a China é a sede da fase decisiva, ela já tem vaga garantida. Caso termine fora do G-8, apenas as sete melhores seleções restantes conquistarão a classificação.
Por isso, o Brasil precisa aproveitar a reta final da competição para entrar na zona de classificação antes do encerramento da primeira fase.
Próximos jogos do Brasil na VNL
Após o duelo contra a França, a Seleção Brasileira ainda disputará mais três partidas pela fase classificatória:
- 16 de julho – Estados Unidos x Brasil – 22h (de Brasília)
- 17 de julho – China x Brasil – 14h (de Brasília)
- 19 de julho – Brasil x Polônia – 22h (de Brasília)