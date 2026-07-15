Brasil x França ao vivo na VNL Masculina: onde assistir, horário e detalhes da Liga das Nações de Vôlei 2026
Brasil inicia a sequência decisiva da VNL diante da França e busca resultados para garantir vaga na fase final da competição, na China
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A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei volta à quadra nesta quarta-feira (15), às 18h (de Brasília), para enfrentar a França, em Chicago, nos Estados Unidos, pela terceira e última semana da fase classificatória da Liga das Nações (VNL) 2026.
O confronto marca o início da sequência decisiva do Brasil na competição. A equipe comandada por Bernardinho busca uma vaga na fase final da VNL, que será disputada em Ningbo, na China, entre os dias 29 de julho e 2 de agosto.
Brasil busca vaga na fase final
Após a vitória por 3 sets a 2 sobre o Canadá na rodada anterior, o Brasil chegou aos 13 pontos e segue na briga por um lugar entre os classificados para as quartas de final.
Na Liga das Nações, as oito melhores seleções avançam para a fase decisiva. Como a China é a sede da etapa final, já tem presença garantida independentemente da classificação. Dessa forma, apenas as sete melhores equipes restantes conquistarão vaga.
A França, adversária desta quarta-feira, soma 10 pontos e também segue viva na disputa por uma vaga no mata-mata.
Onde assistir Canadá x Brasil ao vivo
Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pela televisão por assinatura.
- TV fechada: SporTV 2
Ficha de jogo
- Competição: Liga das Nações Masculina de Vôlei (VNL) 2026
- Data: Quarta-feira, 15 de julho
- Horário: 18h (de Brasília)Local:
- Local: Chicago, Estados Unidos
- Transmissão: SporTV 2
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Próximos jogos do Brasil na VNL
Após enfrentar a França, a Seleção Brasileira ainda terá mais três compromissos pela fase classificatória da Liga das Nações.
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16 de julho (quinta-feira) – Estados Unidos x Brasil
- Horário: 22h (de Brasília)
17 de julho (sexta-feira) – China x Brasil
- Horário: 14h (de Brasília)
19 de julho (domingo) – Brasil x Polônia
- Horário: 22h (de Brasília)
Todos os confrontos da Seleção Brasileira terão transmissão ao vivo pelos canais SporTV.