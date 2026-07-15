Brasil x França ao vivo na VNL Masculina: onde assistir, horário e detalhes da Liga das Nações de Vôlei 2026

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Brasil inicia a sequência decisiva da VNL diante da França e busca resultados para garantir vaga na fase final da competição, na China

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A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei volta à quadra nesta quarta-feira (15), às 18h (de Brasília), para enfrentar a França, em Chicago, nos Estados Unidos, pela terceira e última semana da fase classificatória da Liga das Nações (VNL) 2026.

O confronto marca o início da sequência decisiva do Brasil na competição. A equipe comandada por Bernardinho busca uma vaga na fase final da VNL, que será disputada em Ningbo, na China, entre os dias 29 de julho e 2 de agosto.

Brasil busca vaga na fase final

Após a vitória por 3 sets a 2 sobre o Canadá na rodada anterior, o Brasil chegou aos 13 pontos e segue na briga por um lugar entre os classificados para as quartas de final.

Na Liga das Nações, as oito melhores seleções avançam para a fase decisiva. Como a China é a sede da etapa final, já tem presença garantida independentemente da classificação. Dessa forma, apenas as sete melhores equipes restantes conquistarão vaga.

A França, adversária desta quarta-feira, soma 10 pontos e também segue viva na disputa por uma vaga no mata-mata.

Onde assistir Canadá x Brasil ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pela televisão por assinatura.

TV fechada: SporTV 2

Ficha de jogo

Competição: Liga das Nações Masculina de Vôlei (VNL) 2026

Liga das Nações Masculina de Vôlei (VNL) 2026 Data: Quarta-feira, 15 de julho

Quarta-feira, 15 de julho Horário: 18h (de Brasília)Local:

18h (de Brasília)Local: Local: Chicago, Estados Unidos

Chicago, Estados Unidos Transmissão: SporTV 2

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Próximos jogos do Brasil na VNL

Após enfrentar a França, a Seleção Brasileira ainda terá mais três compromissos pela fase classificatória da Liga das Nações.

16 de julho (quinta-feira) – Estados Unidos x Brasil

Horário: 22h (de Brasília)

17 de julho (sexta-feira) – China x Brasil

Horário: 14h (de Brasília)

19 de julho (domingo) – Brasil x Polônia

Horário: 22h (de Brasília)

Todos os confrontos da Seleção Brasileira terão transmissão ao vivo pelos canais SporTV.