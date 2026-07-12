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Jogos de hoje (12) da VNL Feminina: veja horários e onde assistir neste domingo

Rodada deste domingo tem nove partidas pela Liga das Nações de Vôlei Feminino, com destaque para Brasil x Estados Unidos; confira os detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 12/07/2026 às 0:00
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei na VNL Feminina 2026
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei na VNL Feminina 2026 - Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV

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A Liga das Nações de Vôlei Feminino (VNL) tem uma programação movimentada neste domingo (12), com nove partidas pela terceira semana da competição. O principal destaque para o torcedor brasileiro é o confronto entre Estados Unidos e Brasil, marcado para 0h (horário de Brasília), em Osaka, no Japão.

Além da partida da Seleção Brasileira, a rodada terá confrontos em Hong Kong, na China, e Belgrado, na Sérvia. Três jogos terão transmissão ao vivo pelo SporTV 2 e Globoplay.

Jogos de hoje da VNL Feminina: horários deste domingo (12)

A programação começa à meia-noite, com duas partidas simultâneas: Bélgica x Ucrânia e Estados Unidos x Brasil. O último confronto será entre Sérvia e Países Baixos, às 15h.

  • 0h: Bélgica x Ucrânia — Hong Kong, China
  • 0h: Estados Unidos x Brasil — Osaka, Japão
  • 3h30: Tailândia x Turquia — Osaka, Japão
  • 5h30: Canadá x República Dominicana — Hong Kong, China
  • 7h20: Japão x Polônia — Osaka, Japão
  • 8h: França x Tchéquia — Belgrado, Sérvia
  • 9h: China x Itália — Hong Kong, China
  • 11h30: Bulgária x Alemanha — Belgrado, Sérvia
  • 15h: Sérvia x Países Baixos — Belgrado, Sérvia

Quais jogos da VNL Feminina vão passar no SporTV 2 e Globoplay?

Três partidas programadas para este domingo terão transmissão ao vivo pelo SporTV 2 e Globoplay. A cobertura começa à meia-noite com Estados Unidos x Brasil.

  • 0h: Estados Unidos x Brasil
  • 8h: França x Tchéquia
  • 11h30: Bulgária x Alemanha

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Brasil enfrenta os Estados Unidos pela VNL Feminina

A Seleção Brasileira entra em quadra à meia-noite deste domingo para enfrentar os Estados Unidos pela terceira semana da Liga das Nações de Vôlei Feminino.

O duelo será disputado em Osaka, no Japão, e terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2, na TV fechada, e pelo Globoplay.

VNL Feminina encerra rodada com jogos em três sedes

Os nove confrontos deste domingo estão distribuídos entre Osaka, Hong Kong e Belgrado. Depois dos jogos iniciados à meia-noite, Tailândia e Turquia entram em quadra às 3h30.

Na sequência, Canadá enfrenta a República Dominicana às 5h30, enquanto Japão e Polônia jogam às 7h20. França x Tchéquia, China x Itália, Bulgária x Alemanha e Sérvia x Países Baixos completam a programação.

A rodada encerra mais uma etapa da VNL Feminina e terá confrontos importantes para a definição da classificação da competição.

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