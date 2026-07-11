Jogos de hoje (11/7) da VNL Feminina: veja horários e onde assistir neste sábado

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Rodada deste sábado tem seis partidas pela Liga das Nações de Vôlei Feminino, com destaque para Tailândia x Brasil em Osaka; confira programação

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A Liga das Nações de Vôlei Feminino (VNL) continua neste sábado (11) com seis partidas pela terceira semana da competição. O principal destaque para o torcedor brasileiro é o confronto entre Tailândia e Brasil, marcado para as 3h30 (horário de Brasília), em Osaka, no Japão.

Além da partida da Seleção Brasileira, a programação conta com confrontos disputados em Hong Kong, na China, e Belgrado, na Sérvia. Quatro dos seis jogos do dia terão transmissão ao vivo pelo SporTV 2 e Globoplay.

Jogos de hoje da VNL Feminina: horários deste sábado (11)

A rodada começa às 3h30 com Tailândia x Brasil e termina às 15h, quando Sérvia e Alemanha entram em quadra em Belgrado.

3h30: Tailândia x Brasil — Osaka, Japão

Tailândia x Brasil — Osaka, Japão 5h30: Canadá x Itália — Hong Kong, China

Canadá x Itália — Hong Kong, China 7h20: Japão x Turquia — Osaka, Japão

Japão x Turquia — Osaka, Japão 9h: China x República Dominicana — Hong Kong, China

China x República Dominicana — Hong Kong, China 11h30: Bulgária x França — Belgrado, Sérvia

Bulgária x França — Belgrado, Sérvia 15h: Sérvia x Alemanha — Belgrado, Sérvia

Quais jogos da VNL Feminina vão passar no SporTV 2 e Globoplay hoje?

Quatro partidas programadas para este sábado terão transmissão ao vivo pelo SporTV 2 e Globoplay. A cobertura começa às 3h30 com o confronto entre Tailândia e Brasil.

3h30: Tailândia x Brasil

Tailândia x Brasil 9h: China x República Dominicana

China x República Dominicana 11h30: Bulgária x França

Bulgária x França 15h: Sérvia x Alemanha

Brasil enfrenta a Tailândia pela VNL Feminina

A Seleção Brasileira volta à quadra na madrugada deste sábado para enfrentar a Tailândia pela terceira semana da Liga das Nações de Vôlei Feminino.

A partida será disputada às 3h30, em Osaka, no Japão. O confronto terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2, na TV fechada, e pelo Globoplay.

Por causa do horário, o torcedor brasileiro precisará acordar cedo para acompanhar a Seleção. O duelo será o primeiro compromisso da programação deste sábado na VNL Feminina.

VNL Feminina tem seis jogos neste sábado

Depois de Tailândia x Brasil, Canadá e Itália entram em quadra às 5h30, em Hong Kong. Na sequência, às 7h20, Japão e Turquia se enfrentam em Osaka.

A programação continua às 9h com China x República Dominicana. Já os dois últimos confrontos do dia serão disputados em Belgrado: Bulgária x França, às 11h30, e Sérvia x Alemanha, às 15h.

A rodada deste sábado dá sequência à terceira semana da VNL Feminina e terá confrontos importantes para a classificação da competição.