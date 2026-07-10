Tabela de classificação da VNL Feminina 2026: resultados e próximos jogos da Liga das Nações de Vôlei
EUA lideram com 26 pontos, e Brasil aparece na 2ª colocação com 26; veja a tabela atualizada, os resultados da rodada e a sequência da competição
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A tabela de classificação da VNL Feminina 2026 ganhou mudanças importantes após os jogos desta quinta-feira (9).
Os Estados Unidos seguem na liderança, agora com 26 pontos em 11 partidas, enquanto o Brasil aparece na segunda colocação, com 26 pontos e um jogo a menos.
A seleção norte-americana venceu a Turquia por 3 sets a 2, na madrugada da quinta-feira (09) para sexta-feira (10), somou dois pontos e se manteve na ponta da Liga das Nações.
Já o Brasil, que venceu a Polônia nesta rodada, chegou a nove vitórias em 10 jogos e pode assumir a liderança caso vença seu próximo compromisso na competição.
Tabela de classificação da VNL Feminina 2026
A VNL Feminina conta com 18 seleções. Na fase preliminar, cada equipe disputa 12 partidas ao longo de três semanas. Depois, a competição segue para a fase eliminatória.
Confira a classificação:
- Estados Unidos — 26 pontos | 11 jogos | 9 vitórias | 2 derrotas
- Brasil — 26 pontos | 10 jogos | 9 vitórias | 1 derrota
- Itália — 24 pontos | 10 jogos | 8 vitórias | 2 derrotas
- Canadá — 20 pontos | 10 jogos | 7 vitórias | 3 derrotas
- Japão — 19 pontos | 10 jogos | 7 vitórias | 3 derrotas
- Turquia — 19 pontos | 10 jogos | 7 vitórias | 3 derrotas
- Polônia — 19 pontos | 11 jogos | 7 vitórias | 4 derrotas
- Países Baixos — 18 pontos | 10 jogos | 6 vitórias | 4 derrotas
- China — 18 pontos | 10 jogos | 6 vitórias | 4 derrotas
- Alemanha — 14 pontos | 9 jogos | 4 vitórias | 5 derrotas
- República Checa — 11 pontos | 10 jogos | 4 vitórias | 6 derrotas
- Bélgica — 10 pontos | 11 jogos | 4 vitórias | 7 derrotas
- Sérvia — 14 pontos | 10 jogos | 3 vitórias | 7 derrotas
- Tailândia — 9 pontos | 10 jogos | 2 vitórias | 8 derrotas
- República Dominicana — 8 pontos | 10 jogos | 2 vitórias | 8 derrotas
- Ucrânia — 7 pontos | 11 jogos | 2 vitórias | 9 derrotas
- França — 6 pontos | 10 jogos | 2 vitórias | 8 derrotas
- Bulgária — 5 pontos | 9 jogos | 2 vitórias | 7 derrotas
Resultados da VNL Feminina 2026 da quinta (09) e sexta-feira (10)
Quinta-feira (09/07)
A rodada da quinta-feira teve seis partidas. O principal destaque foi a vitória da Polônia sobre os Estados Unidos, em um duelo direto na parte de cima da tabela. Além do triunfo da França sobre a Sérvia, que deixou os franceses temporariamente fora da zona de rebaixamento.
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Confira os resultados:
- Polônia 3 x 2 Estados Unidos
- Canadá 3 x 1 Bélgica
- Japão 3 x 1 Tailândia
- China 3 x 0 Ucrânia
- Países Baixos 3 x 0 República Checa
- Sérvia 2 x 3 França
Sexta-feira (10/07)
A rodada desta sexta também conta com seis partidas. Os principais destaques vão para os EUA que derrotaram a Turquia, voltaram a vencer no torneio e movimentaram a zona de classificação para a próxima fase.
Além disso, a Seleção Brasileira venceu a Polônia por 3 sets a 1, em um jogo bem nivelado, onde o último set terminou 28 a 26 pontos. Com isso, o Brasil segue na 2ª colocação da VNL, com a mesma quantidade de pontos que os EUA, porém com um jogo a menos que o time americano.
- Estados Unidos 3 x 2 Turquia
- Ucrânia 2 x 3 República Dominicana
- Polônia 1 x 3 Brasil
- Bélgica 0 x 3 Itália
- Bulgária x República Checa
- Alemanha x Países Baixos
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Quando é o próximo jogo do Brasil na VNL Feminina?
A Seleção Brasileira volta à quadra na madrugada da sexta-feira (10) para o sábado (11), em um confronto contra a Tailândia, às 3h30. A partida colocará Brasil e EUA com o mesmo número de partidas e pode colocar a amarelinha na liderança da VNL.
O confronto terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2, GeTV e VBTV.
Quando é o próximo jogo do Brasil na VNL Feminina?
Com 26 pontos e um jogo a menos que os Estados Unidos, a equipe comandada por José Roberto Guimarães vai em busca da vitória para assumir a ponta da classificação nesta reta final da fase preliminar, na partida que iguala o número de jogos do rival.
Como funciona a VNL Feminina 2026?
A Liga das Nações de Vôlei conta com 18 seleções. A competição é dividida entre a fase preliminar e o mata-mata.
Durante as três primeiras semanas, cada seleção disputa 12 partidas em diferentes sedes. Depois da fase classificatória, a competição segue para as quartas de final, semifinais e final.
O Brasil busca um título inédito na VNL Feminina. Desde a criação do torneio, a Seleção Brasileira chegou à decisão em quatro oportunidades, nas edições de 2019, 2021, 2022 e 2025, mas terminou com a medalha de prata em todas elas.