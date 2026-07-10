Por que Gabi e Tainara não estão jogando na VNL Feminina 2026? Entenda ausência das jogadoras

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Capitã da Seleção trata um incômodo na região lombar, enquanto oposta sofreu lesão no joelho e foi cortada do restante da VNL; saiba mais

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A Seleção Brasileira disputa a terceira semana da VNL Feminina 2026 sem duas importantes jogadoras do elenco. Gabi e Tainara não participam da etapa realizada em Osaka, no Japão, por questões médicas distintas.

Enquanto a capitã Gabi permanece no Brasil tratando um incômodo na região das costas, Tainara sofreu uma lesão no tendão do quadríceps do joelho direito e foi cortada do restante da Liga das Nações.

Sem as duas jogadoras, o técnico José Roberto Guimarães precisou realizar mudanças no elenco para a sequência da competição. O próximo compromisso da Seleção será contra a Polônia, nesta sexta-feira (10), às 7h20 (de Brasília).

Por que Gabi não está jogando na VNL Feminina 2026?

Gabi permanece no Brasil para tratar um incômodo na região lombar. O problema foi identificado após avaliações médicas e exames realizados no retorno da Seleção da Turquia, onde aconteceu a segunda semana da VNL.

De acordo com o departamento médico da Seleção Brasileira, o problema atual não possui relação com a lesão nas costelas enfrentada pela ponteira durante seus compromissos no vôlei europeu.

A capitã ainda não entrou em quadra nesta edição da Liga das Nações. Antes do problema nas costas, Gabi já seguia um planejamento específico de controle de carga física por causa do desgaste acumulado durante a temporada de clubes.

Atualmente, a ponteira realiza fisioterapia e atividades físicas específicas no Brasil. A previsão é de uma nova avaliação médica depois do encerramento da etapa disputada no Japão.

Por que Tainara não está jogando na VNL?

A situação de Tainara é diferente. A oposta sofreu uma lesão no tendão do quadríceps do joelho direito durante um treinamento da Seleção Brasileira no centro de excelência em Barueri, São Paulo.

Por causa da lesão, Tainara foi cortada do restante da VNL Feminina 2026.

A ausência representa uma mudança importante para a equipe de José Roberto Guimarães. A jogadora vinha sendo utilizada na saída de rede e fazia parte das opções da comissão técnica para a posição de oposta.

Sem Tainara, Rosamaria e Kisy passam a concentrar as opções do Brasil na posição durante a sequência do torneio.

Quem foi convocada para a vaga na Seleção Brasileira?

Diante das ausências, o técnico José Roberto Guimarães integrou a ponteira Maiara Basso ao grupo que viajou para a disputa da terceira semana da VNL no Japão.

Além das mudanças no elenco, Ana Cristina e Julia Bergmann assumem maior responsabilidade no setor ofensivo e na pontuação da equipe durante a ausência de Gabi.

Quando é o próximo jogo do Brasil na VNL Feminina?

O Brasil volta à quadra nesta sexta-feira (10) para enfrentar a Polônia pela terceira semana da Liga das Nações.

Jogo: Brasil x Polônia

Brasil x Polônia Data: Sexta-feira, 10 de julho

Sexta-feira, 10 de julho Horário: 7h20 (de Brasília)

7h20 (de Brasília) Local: Osaka, Japão

Osaka, Japão Onde assistir: SporTV 2, GeTV e VBTV

Enquanto o Brasil segue em busca da classificação para a fase final da competição, Gabi e Tainara permanecem fora da etapa japonesa seguindo os respectivos protocolos médicos de recuperação.