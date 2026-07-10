Jogos de hoje da VNL Feminina: veja horários e onde assistir nesta sexta-feira (10)
Rodada desta sexta-feira tem seis partidas pela Liga das Nações de Vôlei Feminino, com destaque para Brasil x Polônia em Osaka; saiba mais
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A Liga das Nações de Vôlei Feminino (VNL) continua nesta sexta-feira (10) com seis partidas pela terceira semana da competição. O principal destaque para o torcedor brasileiro é o confronto entre Polônia e Brasil, marcado para as 7h20 (horário de Brasília), em Osaka, no Japão.
A rodada começa à 1h, com Estados Unidos x Turquia, e termina às 15h, com Alemanha x Países Baixos. Além de Osaka, os jogos desta sexta-feira também serão disputados em Hong Kong, na China, e Belgrado, na Sérvia.
Jogos de hoje da VNL Feminina: horários desta sexta-feira (10)
Ao todo, seis partidas movimentam a Liga das Nações nesta sexta-feira. O Brasil disputa o terceiro confronto da programação do dia.
- 1h: Estados Unidos x Turquia — Osaka, Japão
- 6h: Ucrânia x República Dominicana — Hong Kong, China
- 7h20: Polônia x Brasil — Osaka, Japão
- 9h30: Bélgica x Itália — Hong Kong, China
- 11h30: Bulgária x Tchéquia — Belgrado, Sérvia
- 15h: Alemanha x Países Baixos — Belgrado, Sérvia
Quais jogos da VNL Feminina têm transmissão ao vivo hoje?
Quatro confrontos programados para esta sexta-feira terão transmissão ao vivo do Sportv 2. A programação começa às 7h20 com Polônia x Brasil.
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- 7h20: Polônia x Brasil
- 9h30: Bélgica x Itália
- 11h30: Bulgária x Tchéquia
- 15h: Alemanha x Países Baixos
Brasil enfrenta a Polônia pela VNL Feminina
A Seleção Brasileira volta à quadra nesta sexta-feira para enfrentar a Polônia pela terceira semana da Liga das Nações de Vôlei Feminino.
O confronto está marcado para as 7h20, em Osaka, no Japão. A partida é um dos quatro jogos da rodada com transmissão ao vivo.
VNL Feminina tem jogos em três sedes nesta sexta-feira
A programação desta sexta-feira está distribuída entre três cidades. Osaka recebe Estados Unidos x Turquia e Polônia x Brasil, enquanto Hong Kong será palco dos confrontos Ucrânia x República Dominicana e Bélgica x Itália.
Em Belgrado, a rodada será encerrada com Bulgária x Tchéquia, às 11h30, e Alemanha x Países Baixos, às 15h.
Os resultados da terceira semana são importantes para a definição da classificação da VNL Feminina e para a disputa pelas vagas na fase decisiva da competição.