Jogos de hoje da VNL Feminina: veja horários e onde assistir nesta sexta-feira (10)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Rodada desta sexta-feira tem seis partidas pela Liga das Nações de Vôlei Feminino, com destaque para Brasil x Polônia em Osaka; saiba mais

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Liga das Nações de Vôlei Feminino (VNL) continua nesta sexta-feira (10) com seis partidas pela terceira semana da competição. O principal destaque para o torcedor brasileiro é o confronto entre Polônia e Brasil, marcado para as 7h20 (horário de Brasília), em Osaka, no Japão.

A rodada começa à 1h, com Estados Unidos x Turquia, e termina às 15h, com Alemanha x Países Baixos. Além de Osaka, os jogos desta sexta-feira também serão disputados em Hong Kong, na China, e Belgrado, na Sérvia.

Jogos de hoje da VNL Feminina: horários desta sexta-feira (10)

Ao todo, seis partidas movimentam a Liga das Nações nesta sexta-feira. O Brasil disputa o terceiro confronto da programação do dia.

1h: Estados Unidos x Turquia — Osaka, Japão

Estados Unidos x Turquia — Osaka, Japão 6h: Ucrânia x República Dominicana — Hong Kong, China

Ucrânia x República Dominicana — Hong Kong, China 7h20: Polônia x Brasil — Osaka, Japão

Polônia x Brasil — Osaka, Japão 9h30: Bélgica x Itália — Hong Kong, China

Bélgica x Itália — Hong Kong, China 11h30: Bulgária x Tchéquia — Belgrado, Sérvia

Bulgária x Tchéquia — Belgrado, Sérvia 15h: Alemanha x Países Baixos — Belgrado, Sérvia

Quais jogos da VNL Feminina têm transmissão ao vivo hoje?

Quatro confrontos programados para esta sexta-feira terão transmissão ao vivo do Sportv 2. A programação começa às 7h20 com Polônia x Brasil.

7h20: Polônia x Brasil

Polônia x Brasil 9h30: Bélgica x Itália

Bélgica x Itália 11h30: Bulgária x Tchéquia

Bulgária x Tchéquia 15h: Alemanha x Países Baixos

Brasil enfrenta a Polônia pela VNL Feminina

A Seleção Brasileira volta à quadra nesta sexta-feira para enfrentar a Polônia pela terceira semana da Liga das Nações de Vôlei Feminino.

O confronto está marcado para as 7h20, em Osaka, no Japão. A partida é um dos quatro jogos da rodada com transmissão ao vivo.

VNL Feminina tem jogos em três sedes nesta sexta-feira

A programação desta sexta-feira está distribuída entre três cidades. Osaka recebe Estados Unidos x Turquia e Polônia x Brasil, enquanto Hong Kong será palco dos confrontos Ucrânia x República Dominicana e Bélgica x Itália.

Em Belgrado, a rodada será encerrada com Bulgária x Tchéquia, às 11h30, e Alemanha x Países Baixos, às 15h.

Os resultados da terceira semana são importantes para a definição da classificação da VNL Feminina e para a disputa pelas vagas na fase decisiva da competição.