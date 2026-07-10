Brasil x Estados Unidos ao vivo na VNL Feminina: onde assistir, horário e detalhes da Liga das Nações Feminina de Vôlei 2026

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Brasil encara os Estados Unidos em Osaka, no Japão, em duelo importante na briga pela liderança da VNL, enquanto as americanas tentam se manter

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Brasil e Estados Unidos se enfrentam neste domingo (12), pela terceira semana da fase classificatória da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026.

O confronto é um dos mais aguardados da rodada e coloca frente a frente duas seleções que brigam diretamente pelas primeiras posições da tabela nesta reta final da fase classificatória.

O duelo será disputado em Osaka, no Japão, e pode ter peso importante na definição da liderança da VNL feminina.

Como chega o Brasil para o jogo

A Seleção Brasileira chega embalada para a reta final da fase classificatória. A equipe comandada por José Roberto Guimarães venceu o Japão na abertura da terceira semana e seguiu firme na briga pelas primeiras colocações da tabela.

Depois, ainda teria confrontos importantes contra Polônia, Tailândia e Estados Unidos nesta sequência decisiva em Osaka.

O Brasil iniciou a rodada ocupando a vice-liderança da VNL, com campanha forte e muito perto de confirmar vaga na fase final.

A partida diante das norte-americanas fecha a participação do Brasil na fase classificatória e pode influenciar diretamente o posicionamento da seleção no mata-mata.

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Situação dos Estados Unidos na VNL

Os Estados Unidos também chegam fortes para o confronto. A seleção norte-americana faz campanha sólida e aparece entre as líderes da VNL, mantendo uma disputa equilibrada com o Brasil e outras seleções da parte de cima da tabela.

Na terceira semana, a equipe dos EUA teve pela frente Tailândia, Polônia, Turquia e Brasil, em uma sequência pesada de jogos em Osaka.

Por isso, o duelo deste domingo ganhou contornos de confronto direto entre candidatas ao título e também à liderança da fase classificatória.

Onde assistir Brasil x Estados Unidos ao vivo

O jogo entre Brasil x Estados Unidos terá transmissão ao vivo do SporTV 2, na TV fechada. A partida também poderá ser acompanhada pela VBTV, plataforma oficial de streaming da Volleyball World.

A programação da terceira semana da VNL feminina vem sendo exibida nessas duas plataformas ao longo da rodada.

Elenco do Brasil para a etapa de Osaka

Brasil (Técnico: José Roberto Guimarães)

Levantadoras: Macris e Roberta

Macris e Roberta Centrais: Diana, Lorena, Júlia Kudiess e Luzia

Diana, Lorena, Júlia Kudiess e Luzia Ponteiras: Julia Bergmann, Helena, Ana Cristina e Maiara Basso

Julia Bergmann, Helena, Ana Cristina e Maiara Basso Opostas: Kisy e Rosamaria

Kisy e Rosamaria Líberos: Natinha e Marcelle

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Horário de Brasil x Estados Unidos

De acordo com a programação oficial da Volleyball World, o confronto entre Brasil e Estados Unidos está marcado para a madrugada de domingo (12), à 0h de Brasília, em Osaka, no Japão.

O jogo corresponde ao último compromisso da Seleção Brasileira na fase classificatória da VNL feminina.

Brasil x Estados Unidos na VNL Feminina 2026