Brasil x Estados Unidos ao vivo na VNL Feminina: onde assistir, horário e detalhes da Liga das Nações Feminina de Vôlei 2026
Brasil encara os Estados Unidos em Osaka, no Japão, em duelo importante na briga pela liderança da VNL, enquanto as americanas tentam se manter
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Brasil e Estados Unidos se enfrentam neste domingo (12), pela terceira semana da fase classificatória da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026.
O confronto é um dos mais aguardados da rodada e coloca frente a frente duas seleções que brigam diretamente pelas primeiras posições da tabela nesta reta final da fase classificatória.
O duelo será disputado em Osaka, no Japão, e pode ter peso importante na definição da liderança da VNL feminina.
Como chega o Brasil para o jogo
A Seleção Brasileira chega embalada para a reta final da fase classificatória. A equipe comandada por José Roberto Guimarães venceu o Japão na abertura da terceira semana e seguiu firme na briga pelas primeiras colocações da tabela.
Depois, ainda teria confrontos importantes contra Polônia, Tailândia e Estados Unidos nesta sequência decisiva em Osaka.
O Brasil iniciou a rodada ocupando a vice-liderança da VNL, com campanha forte e muito perto de confirmar vaga na fase final.
A partida diante das norte-americanas fecha a participação do Brasil na fase classificatória e pode influenciar diretamente o posicionamento da seleção no mata-mata.
Situação dos Estados Unidos na VNL
Os Estados Unidos também chegam fortes para o confronto. A seleção norte-americana faz campanha sólida e aparece entre as líderes da VNL, mantendo uma disputa equilibrada com o Brasil e outras seleções da parte de cima da tabela.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Na terceira semana, a equipe dos EUA teve pela frente Tailândia, Polônia, Turquia e Brasil, em uma sequência pesada de jogos em Osaka.
Por isso, o duelo deste domingo ganhou contornos de confronto direto entre candidatas ao título e também à liderança da fase classificatória.
Onde assistir Brasil x Estados Unidos ao vivo
O jogo entre Brasil x Estados Unidos terá transmissão ao vivo do SporTV 2, na TV fechada. A partida também poderá ser acompanhada pela VBTV, plataforma oficial de streaming da Volleyball World.
A programação da terceira semana da VNL feminina vem sendo exibida nessas duas plataformas ao longo da rodada.
- Tabela de classificação da VNL Feminina 2026: resultados e próximos jogos da Liga das Nações de Vôlei
- Brasil joga hoje (09) na VNL Feminina? Veja os jogos desta quinta-feira e quando a Seleção Brasileira volta à quadra
- Jogos de hoje (09) da VNL Feminina: veja horários e onde assistir nesta quinta-feira
Elenco do Brasil para a etapa de Osaka
Brasil (Técnico: José Roberto Guimarães)
- Levantadoras: Macris e Roberta
- Centrais: Diana, Lorena, Júlia Kudiess e Luzia
- Ponteiras: Julia Bergmann, Helena, Ana Cristina e Maiara Basso
- Opostas: Kisy e Rosamaria
- Líberos: Natinha e Marcelle
Entre no canal do WhatsApp de Vôlei!
Horário de Brasil x Estados Unidos
De acordo com a programação oficial da Volleyball World, o confronto entre Brasil e Estados Unidos está marcado para a madrugada de domingo (12), à 0h de Brasília, em Osaka, no Japão.
O jogo corresponde ao último compromisso da Seleção Brasileira na fase classificatória da VNL feminina.
Brasil x Estados Unidos na VNL Feminina 2026
- Data: domingo, 12 de julho de 2026
- Horário: 0h (de Brasília)
- Local: Osaka, no Japão
- Onde assistir: SporTV 2 e VBTV