Brasil vence a Polônia na VNL Feminina 2026; veja o resultado e as estatísticas da partida
Seleção Brasileira supera as polonesas em duelo decidido apenas na reta final do quarto set e chega aos 26 pontos na Liga das Nações
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A Seleção Brasileira feminina de vôlei venceu a Polônia por 3 sets a 1 na manhã desta sexta-feira (10), em Osaka, pela terceira semana da fase classificatória da Liga das Nações (VNL) 2026.
Em uma partida bastante equilibrada, as brasileiras levaram a melhor sobre as polonesas e fecharam o confronto em um quarto set emocionante, decidido apenas após quatro set points. Com parciais de 25/20, 23/25, 25/23 e 28/26, o Brasil conquistou mais uma importante vitória na competição.
Com o resultado, a equipe comandada por José Roberto Guimarães chegou aos 26 pontos e segue na segunda colocação da Liga das Nações, atrás apenas dos Estados Unidos, que lideram com 29 pontos. Agora, a Seleção Brasileira volta as atenções para os confrontos diante de Tailândia e Estados Unidos.
Destaques do Brasil na partida
A ponteira Ana Cristina foi a maior pontuadora da Seleção Brasileira, com 26 pontos. Na sequência apareceram Julia Bergmann, com 13 pontos, Júlia Kudiess, com 12, Rosamaria, com 11, Diana, com 10, Roberta, com 5, Helena, com 4, e Kisy, com 2 pontos. As demais atletas utilizadas não pontuaram no confronto.
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Resultado de Brasil x Polônia
Placar
- Brasil 3 x 1 Polônia
Sets
- 1º set: Brasil 25 x 20 Polônia
- 2º set: Brasil 23 x 25 Polônia
- 3º set: Brasil 25 x 23 Polônia
- 4° set: Brasil 28 x 26 Polônia
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Elenco do Brasil para a etapa de Osaka
Brasil (Técnico: José Roberto Guimarães)
- Levantadoras: Macris e Roberta
- Centrais: Diana, Lorena, Júlia Kudiess e Luzia
- Ponteiras: Julia Bergmann, Helena, Ana Cristina e Maiara Basso
- Opostas: Kisy e Rosamaria
- Líberos: Natinha e Marcelle
Próximos jogos do Brasil na VNL
- 11/07: Brasil x Tailândia
- 12/07: Brasil x Estados Unidos