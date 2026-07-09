Tabela de classificação da VNL Feminina 2026: resultados e próximos jogos da Liga das Nações de Vôlei

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Classificação da Liga das Nações tem Brasil e Estados Unidos com 23 pontos; veja a tabela atualizada e a sequência de partidas; saiba mais

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A tabela de classificação da VNL Feminina 2026 tem Estados Unidos e Brasil nas duas primeiras posições após nove partidas disputadas. As duas seleções somam 23 pontos, oito vitórias e apenas uma derrota na Liga das Nações de Vôlei.

Os Estados Unidos aparecem na liderança, enquanto a Seleção Brasileira ocupa a segunda colocação. O Brasil voltou a vencer na quarta-feira (8), quando superou o Japão por 3 sets a 1, em Osaka, pela terceira semana da competição.

Tabela de classificação da VNL Feminina 2026

A VNL Feminina conta com 18 seleções. Na fase preliminar, cada equipe disputa 12 partidas ao longo de três semanas. Depois, a competição segue para a fase eliminatória.

Confira a classificação após nove jogos disputados por cada seleção:

Estados Unidos — 23 pontos | 9 jogos | 8 vitórias | 1 derrota Brasil — 23 pontos | 9 jogos | 8 vitórias | 1 derrota Itália — 21 pontos | 9 jogos | 7 vitórias | 2 derrotas Turquia — 18 pontos | 9 jogos | 7 vitórias | 2 derrotas Polônia — 17 pontos | 9 jogos | 6 vitórias | 3 derrotas Canadá — 17 pontos | 9 jogos | 6 vitórias | 3 derrotas Japão — 16 pontos | 9 jogos | 6 vitórias | 3 derrotas Holanda — 15 pontos | 9 jogos | 5 vitórias | 4 derrotas China — 15 pontos | 9 jogos | 5 vitórias | 4 derrotas Alemanha — 14 pontos | 9 jogos | 4 vitórias | 5 derrotas República Tcheca — 11 pontos | 9 jogos | 4 vitórias | 5 derrotas Bélgica — 10 pontos | 9 jogos | 4 vitórias | 5 derrotas Sérvia — 13 pontos | 9 jogos | 3 vitórias | 6 derrotas Tailândia — 9 pontos | 9 jogos | 2 vitórias | 7 derrotas Ucrânia — 6 pontos | 9 jogos | 2 vitórias | 7 derrotas Bulgária — 5 pontos | 9 jogos | 2 vitórias | 7 derrotas República Dominicana — 6 pontos | 9 jogos | 1 vitória | 8 derrotas França — 4 pontos | 9 jogos | 1 vitória | 8 derrotas

Resultados da VNL Feminina 2026 da quarta-feira (08)

A terceira semana da Liga das Nações teve nove partidas na quarta-feira.

O Brasil venceu o Japão, enquanto os Estados Unidos superaram a Tailândia e mantiveram a primeira colocação.

Turquia 3 x 1 Polônia — 27/25, 20/25, 25/19 e 25/19

Bélgica 3 x 2 República Dominicana — 25/19, 25/20, 14/25, 24/26 e 15/12

Tailândia 0 x 3 Estados Unidos — 21/25, 18/25 e 20/25

Ucrânia 1 x 3 Itália — 15/25, 25/23, 10/25 e 21/25

Japão 1 x 3 Brasil — 20/25, 25/19, 19/25 e 23/25

França 0 x 3 Holanda — 22/25, 18/25 e 23/25

China 2 x 3 Canadá — 25/19, 17/25, 22/25, 25/23 e 11/15

República Tcheca 1 x 3 Alemanha — 25/22, 15/25, 22/25 e 17/25

Sérvia 3 x 0 Bulgária — 25/16, 25/19 e 27/25

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Brasil vence o Japão e segue na disputa pela liderança

A Seleção Brasileira feminina de vôlei venceu o Japão por 3 sets a 1 nesta quarta-feira (8), em Osaka, e chegou à oitava vitória em nove jogos na VNL 2026.

O Brasil venceu o primeiro set por 25 a 20, sofreu o empate após perder a segunda parcial por 25 a 19 e voltou a assumir o controle da partida nos sets seguintes.

Com o resultado, a equipe comandada por José Roberto Guimarães chegou aos 23 pontos e ocupa a segunda colocação, empatada em pontuação e número de vitórias com os Estados Unidos.

Jogos de hoje da VNL Feminina 2026

A competição continua nesta quinta-feira (9) com seis partidas. O Brasil não entra em quadra.

1h: Estados Unidos x Polônia

Estados Unidos x Polônia 6h: Bélgica x Canadá

Bélgica x Canadá 7h20: Japão x Tailândia

Japão x Tailândia 9h30: China x Ucrânia

China x Ucrânia 11h30: República Tcheca x Holanda

República Tcheca x Holanda 15h: Sérvia x França

Quando é o próximo jogo do Brasil na VNL Feminina?

O Brasil volta às quadras na sexta-feira (10), quando enfrenta a Polônia pela terceira semana da VNL Feminina 2026.

A partida está marcada para as 7h20 (horário de Brasília), em Osaka, no Japão. O confronto terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2, GeTV e VBTV.

Como funciona a VNL Feminina 2026?

A Liga das Nações de Vôlei conta com 18 seleções. A competição é dividida entre a fase preliminar e o mata-mata.

Durante as três primeiras semanas, cada seleção disputa 12 partidas em diferentes sedes. Depois da fase classificatória, a competição segue para as quartas de final, semifinais e final.

O Brasil busca um título inédito na VNL Feminina. Desde a criação do torneio, a Seleção Brasileira chegou à decisão em quatro oportunidades, nas edições de 2019, 2021, 2022 e 2025, mas terminou com a medalha de prata em todas elas.