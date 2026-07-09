Tabela de classificação da VNL Feminina 2026: resultados e próximos jogos da Liga das Nações de Vôlei
Classificação da Liga das Nações tem Brasil e Estados Unidos com 23 pontos; veja a tabela atualizada e a sequência de partidas; saiba mais
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A tabela de classificação da VNL Feminina 2026 tem Estados Unidos e Brasil nas duas primeiras posições após nove partidas disputadas. As duas seleções somam 23 pontos, oito vitórias e apenas uma derrota na Liga das Nações de Vôlei.
Os Estados Unidos aparecem na liderança, enquanto a Seleção Brasileira ocupa a segunda colocação. O Brasil voltou a vencer na quarta-feira (8), quando superou o Japão por 3 sets a 1, em Osaka, pela terceira semana da competição.
Tabela de classificação da VNL Feminina 2026
A VNL Feminina conta com 18 seleções. Na fase preliminar, cada equipe disputa 12 partidas ao longo de três semanas. Depois, a competição segue para a fase eliminatória.
Confira a classificação após nove jogos disputados por cada seleção:
- Estados Unidos — 23 pontos | 9 jogos | 8 vitórias | 1 derrota
- Brasil — 23 pontos | 9 jogos | 8 vitórias | 1 derrota
- Itália — 21 pontos | 9 jogos | 7 vitórias | 2 derrotas
- Turquia — 18 pontos | 9 jogos | 7 vitórias | 2 derrotas
- Polônia — 17 pontos | 9 jogos | 6 vitórias | 3 derrotas
- Canadá — 17 pontos | 9 jogos | 6 vitórias | 3 derrotas
- Japão — 16 pontos | 9 jogos | 6 vitórias | 3 derrotas
- Holanda — 15 pontos | 9 jogos | 5 vitórias | 4 derrotas
- China — 15 pontos | 9 jogos | 5 vitórias | 4 derrotas
- Alemanha — 14 pontos | 9 jogos | 4 vitórias | 5 derrotas
- República Tcheca — 11 pontos | 9 jogos | 4 vitórias | 5 derrotas
- Bélgica — 10 pontos | 9 jogos | 4 vitórias | 5 derrotas
- Sérvia — 13 pontos | 9 jogos | 3 vitórias | 6 derrotas
- Tailândia — 9 pontos | 9 jogos | 2 vitórias | 7 derrotas
- Ucrânia — 6 pontos | 9 jogos | 2 vitórias | 7 derrotas
- Bulgária — 5 pontos | 9 jogos | 2 vitórias | 7 derrotas
- República Dominicana — 6 pontos | 9 jogos | 1 vitória | 8 derrotas
- França — 4 pontos | 9 jogos | 1 vitória | 8 derrotas
Resultados da VNL Feminina 2026 da quarta-feira (08)
A terceira semana da Liga das Nações teve nove partidas na quarta-feira.
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O Brasil venceu o Japão, enquanto os Estados Unidos superaram a Tailândia e mantiveram a primeira colocação.
- Turquia 3 x 1 Polônia — 27/25, 20/25, 25/19 e 25/19
- Bélgica 3 x 2 República Dominicana — 25/19, 25/20, 14/25, 24/26 e 15/12
- Tailândia 0 x 3 Estados Unidos — 21/25, 18/25 e 20/25
- Ucrânia 1 x 3 Itália — 15/25, 25/23, 10/25 e 21/25
- Japão 1 x 3 Brasil — 20/25, 25/19, 19/25 e 23/25
- França 0 x 3 Holanda — 22/25, 18/25 e 23/25
- China 2 x 3 Canadá — 25/19, 17/25, 22/25, 25/23 e 11/15
- República Tcheca 1 x 3 Alemanha — 25/22, 15/25, 22/25 e 17/25
- Sérvia 3 x 0 Bulgária — 25/16, 25/19 e 27/25
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Brasil vence o Japão e segue na disputa pela liderança
A Seleção Brasileira feminina de vôlei venceu o Japão por 3 sets a 1 nesta quarta-feira (8), em Osaka, e chegou à oitava vitória em nove jogos na VNL 2026.
O Brasil venceu o primeiro set por 25 a 20, sofreu o empate após perder a segunda parcial por 25 a 19 e voltou a assumir o controle da partida nos sets seguintes.
Com o resultado, a equipe comandada por José Roberto Guimarães chegou aos 23 pontos e ocupa a segunda colocação, empatada em pontuação e número de vitórias com os Estados Unidos.
Jogos de hoje da VNL Feminina 2026
A competição continua nesta quinta-feira (9) com seis partidas. O Brasil não entra em quadra.
- 1h: Estados Unidos x Polônia
- 6h: Bélgica x Canadá
- 7h20: Japão x Tailândia
- 9h30: China x Ucrânia
- 11h30: República Tcheca x Holanda
- 15h: Sérvia x França
Quando é o próximo jogo do Brasil na VNL Feminina?
O Brasil volta às quadras na sexta-feira (10), quando enfrenta a Polônia pela terceira semana da VNL Feminina 2026.
A partida está marcada para as 7h20 (horário de Brasília), em Osaka, no Japão. O confronto terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2, GeTV e VBTV.
Como funciona a VNL Feminina 2026?
A Liga das Nações de Vôlei conta com 18 seleções. A competição é dividida entre a fase preliminar e o mata-mata.
Durante as três primeiras semanas, cada seleção disputa 12 partidas em diferentes sedes. Depois da fase classificatória, a competição segue para as quartas de final, semifinais e final.
O Brasil busca um título inédito na VNL Feminina. Desde a criação do torneio, a Seleção Brasileira chegou à decisão em quatro oportunidades, nas edições de 2019, 2021, 2022 e 2025, mas terminou com a medalha de prata em todas elas.