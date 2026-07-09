Jogos de hoje (09) da VNL Feminina: veja horários e onde assistir nesta quinta-feira
Rodada desta quinta-feira tem seis partidas pela Liga das Nações de Vôlei Feminino; confira os horários e onde assistir às partidas ao vivo
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A Liga das Nações de Vôlei Feminino (VNL) continua nesta quinta-feira (9) com seis partidas pela terceira semana da competição. Os confrontos serão disputados em Osaka, no Japão, Hong Kong, na China, e Belgrado, na Sérvia.
A Seleção Brasileira não entra em quadra nesta quinta. Depois de vencer o Japão por 3 sets a 1, o Brasil terá um dia sem jogos antes de voltar à competição na sexta-feira (10), contra a Polônia.
Jogos de hoje da VNL Feminina: horários desta quinta-feira (09)
A rodada começa à 1h (horário de Brasília), com o confronto entre Estados Unidos e Polônia, em Osaka. O último jogo do dia será entre Sérvia e França, às 15h, em Belgrado.
- 1h: Estados Unidos x Polônia — Osaka, Japão
- 6h: Bélgica x Canadá — Hong Kong, China
- 7h20: Japão x Tailândia — Osaka, Japão
- 9h30: China x Ucrânia — Hong Kong, China
- 11h30: Tchéquia x Países Baixos — Belgrado, Sérvia
- 15h: Sérvia x França — Belgrado, Sérvia
Quais jogos da VNL Feminina vão passar no SporTV 2 hoje?
Quatro partidas programadas para esta quinta-feira terão transmissão ao vivo pelo SporTV 2. A programação começa às 7h20, com Japão x Tailândia.
- 7h20: Japão x Tailândia
- 9h30: China x Ucrânia
- 11h30: Tchéquia x Países Baixos
- 15h: Sérvia x França
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Quando o Brasil volta a jogar na VNL Feminina?
O Brasil volta à quadra nesta sexta-feira (10), quando enfrenta a Polônia pela terceira semana da Liga das Nações de Vôlei Feminino.
A partida será disputada em Osaka, no Japão, com início marcado para as 7h20 (horário de Brasília). O confronto terá transmissão do SporTV 2, da GeTV e da VBTV.
Brasil venceu o Japão na última rodada da VNL
A Seleção Brasileira chega ao confronto contra a Polônia após vencer o Japão por 3 sets a 1. As brasileiras fecharam a partida com parciais de 25/20, 19/25, 25/19 e 25/23.
Depois do resultado positivo diante das japonesas, o Brasil terá esta quinta-feira sem partidas antes de retornar à quadra para enfrentar a seleção polonesa.
O duelo contra a Polônia será mais um compromisso da equipe brasileira na terceira semana da VNL Feminina, disputada em Osaka.