Brasil x Tailândia ao vivo na VNL Feminina: onde assistir, horário e detalhes da Liga das Nações Feminina de Vôlei 2026

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Brasil encara a Tailândia em Osaka, no Japão, em duelo importante na briga pela liderança da VNL, enquanto as asiáticas tentam reagir na tabela

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Brasil e Tailândia se enfrentam neste sábado (12), pela terceira semana da fase classificatória da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026.

A partida é mais um compromisso importante da Seleção Brasileira na reta final da primeira fase e pode ser decisiva na disputa pelas primeiras posições da tabela.

O duelo será disputado em Osaka, no Japão, e coloca frente a frente um Brasil que briga pela liderança da VNL e uma Tailândia que tenta reagir na competição para escapar das últimas posições.

Como chega o Brasil para o jogo

A Seleção Brasileira chega embalada para a reta final da fase classificatória. A equipe comandada por José Roberto Guimarães venceu o Japão na abertura da terceira semana e seguiu firme na briga pelas primeiras colocações da tabela.

Depois, ainda teria confrontos importantes contra Polônia, Tailândia e Estados Unidos nesta sequência decisiva em Osaka.

O Brasil iniciou a rodada ocupando a vice-liderança da VNL, com campanha forte e muito perto de confirmar vaga na fase final.

Além do peso da classificação, o confronto com a Tailândia também é relevante para a disputa por posição na tabela. Terminar entre os primeiros colocados pode garantir um cenário mais favorável no mata-mata da competição.

Leia Também Brasil vence o Japão na VNL Feminina 2026; veja o resultado e as estatísticas da partida

Situação da Tailândia na VNL

A Tailândia faz campanha mais irregular e aparece na parte de baixo da classificação.

A equipe asiática vem tentando se recuperar na terceira semana da competição, mas chega pressionada diante de um Brasil que faz uma campanha mais sólida e aparece como favorito para o confronto.

Onde assistir Brasil x Tailândia ao vivo

O jogo entre Brasil x Tailândia terá transmissão ao vivo do SporTV 2 na TV fechada. A partida também poderá ser acompanhada pela VBTV, plataforma oficial de streaming da Volleyball World.

A programação da terceira semana da VNL vem sendo exibida nessas plataformas ao longo da rodada.

Elenco do Brasil para a etapa de Osaka

Brasil (Técnico: José Roberto Guimarães)

Levantadoras: Macris e Roberta

Macris e Roberta Centrais: Diana, Lorena, Júlia Kudiess e Luzia

Diana, Lorena, Júlia Kudiess e Luzia Ponteiras: Julia Bergmann, Helena, Ana Cristina e Maiara Basso

Julia Bergmann, Helena, Ana Cristina e Maiara Basso Opostas: Kisy e Rosamaria

Kisy e Rosamaria Líberos: Natinha e Marcelle

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Próximos jogos do Brasil na terceira semana da VNL

Depois de encarar a Tailândia, a Seleção Brasileira ainda fecha sua participação na fase classificatória diante dos Estados Unidos, em um confronto direto que pode mexer com a liderança da VNL.

Brasil x Tailândia na VNL Feminina 2026