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Brasil joga hoje (09) na VNL Feminina? Veja os jogos desta quinta-feira e quando a Seleção Brasileira volta à quadra

Seleção Brasileira não entra em quadra nesta quinta-feira pela Liga das Nações e voltará a jogar na sexta, contra a Polônia; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 09/07/2026 às 6:00
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei feminino na VNL 2026
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei feminino na VNL 2026 - Patricy Albuquerque/Soho/CBV

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O Brasil não joga nesta quinta-feira (9) pela VNL Feminina 2026. A Liga das Nações de Vôlei terá seis partidas ao longo do dia, mas a Seleção Brasileira só voltará à quadra na próxima sexta-feira (10).

O próximo compromisso do Brasil será contra a Polônia, às 7h20 (horário de Brasília), em Osaka, no Japão.

A partida poderá ser acompanhada pelo SporTV 2, GeTV e VBTV.

Brasil joga hoje na VNL?

Não. O Brasil não entra em quadra nesta quinta-feira (9) pela Liga das Nações de Vôlei.

A Seleção Brasileira terá um dia sem partidas antes de enfrentar a Polônia na sexta-feira. O confronto será realizado em Osaka e está marcado para as 7h20 (de Brasília).

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Quando o Brasil volta a jogar na VNL?

O próximo jogo da Seleção Brasileira na VNL será nesta sexta-feira (10), contra a Polônia.

  • Jogo: Brasil x Polônia
  • Data: Sexta-feira, 10 de julho
  • Horário: 7h20 (de Brasília)
  • Local: Osaka, Japão
  • Onde assistir: SporTV 2, GeTV e VBTV

Jogos da VNL hoje, quinta-feira (9)

Mesmo sem a presença do Brasil, a programação da Liga das Nações terá seis confrontos nesta quinta-feira.

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  • 1h: Estados Unidos x Polônia — Osaka, Japão
  • 6h: Bélgica x Canadá — Hong Kong, República Popular da China
  • 7h20: Japão x Tailândia — Osaka, Japão
  • 9h30: RP China x Ucrânia — Hong Kong, República Popular da China
  • 11h30: Tchéquia x Países Baixos — Belgrado, Sérvia
  • 15h: Sérvia x França — Belgrado, Sérvia

Após a rodada desta quinta-feira, as atenções brasileiras estarão voltadas para o confronto contra a Polônia, que marca o retorno da Seleção à quadra pela VNL.

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