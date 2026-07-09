Brasil joga hoje (09) na VNL Feminina? Veja os jogos desta quinta-feira e quando a Seleção Brasileira volta à quadra
Seleção Brasileira não entra em quadra nesta quinta-feira pela Liga das Nações e voltará a jogar na sexta, contra a Polônia; saiba mais
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O Brasil não joga nesta quinta-feira (9) pela VNL Feminina 2026. A Liga das Nações de Vôlei terá seis partidas ao longo do dia, mas a Seleção Brasileira só voltará à quadra na próxima sexta-feira (10).
O próximo compromisso do Brasil será contra a Polônia, às 7h20 (horário de Brasília), em Osaka, no Japão.
A partida poderá ser acompanhada pelo SporTV 2, GeTV e VBTV.
Brasil joga hoje na VNL?
Não. O Brasil não entra em quadra nesta quinta-feira (9) pela Liga das Nações de Vôlei.
A Seleção Brasileira terá um dia sem partidas antes de enfrentar a Polônia na sexta-feira. O confronto será realizado em Osaka e está marcado para as 7h20 (de Brasília).
Quando o Brasil volta a jogar na VNL?
O próximo jogo da Seleção Brasileira na VNL será nesta sexta-feira (10), contra a Polônia.
- Jogo: Brasil x Polônia
- Data: Sexta-feira, 10 de julho
- Horário: 7h20 (de Brasília)
- Local: Osaka, Japão
- Onde assistir: SporTV 2, GeTV e VBTV
Jogos da VNL hoje, quinta-feira (9)
Mesmo sem a presença do Brasil, a programação da Liga das Nações terá seis confrontos nesta quinta-feira.
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- 1h: Estados Unidos x Polônia — Osaka, Japão
- 6h: Bélgica x Canadá — Hong Kong, República Popular da China
- 7h20: Japão x Tailândia — Osaka, Japão
- 9h30: RP China x Ucrânia — Hong Kong, República Popular da China
- 11h30: Tchéquia x Países Baixos — Belgrado, Sérvia
- 15h: Sérvia x França — Belgrado, Sérvia
Após a rodada desta quinta-feira, as atenções brasileiras estarão voltadas para o confronto contra a Polônia, que marca o retorno da Seleção à quadra pela VNL.