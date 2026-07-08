Brasil x Polônia ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do jogo pela VNL Feminina 2026
Seleção Brasileira busca a nona vitória na competição e tenta encaminhar a classificação para a fase final em confronto direto; confira
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Brasil e Polônia se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 7h20 (horário de Brasília), em Osaka, no Japão, pela terceira e última semana da fase classificatória da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026.
A Seleção Brasileira chega para o confronto depois de vencer o Japão por 3 sets a 1 e busca mais um resultado positivo para encaminhar a classificação à fase final da competição.
A equipe comandada por José Roberto Guimarães ocupa a segunda colocação da tabela, com 23 pontos, e está empatada com os Estados Unidos, que aparecem na liderança pelos critérios de desempate.
Como chegam as equipes para o confronto
O Brasil faz uma campanha consistente na fase classificatória da Liga das Nações. Em nove partidas disputadas, a Seleção soma oito vitórias e apenas uma derrota.
O único revés aconteceu diante da Alemanha, na segunda semana da competição. A equipe brasileira, porém, conseguiu reagir na rodada seguinte e derrotou o Japão por 3 sets a 1 na abertura da etapa disputada em Osaka.
O resultado manteve o Brasil na disputa pelas primeiras posições da tabela e aproximou a equipe da classificação para a fase final, que será realizada em Macau, na China.
A Polônia, por sua vez, aparece como um dos principais desafios brasileiros nesta reta final da primeira fase. O confronto é importante para as pretensões da Seleção de permanecer entre os primeiros colocados e conquistar uma posição favorável no chaveamento do mata-mata.
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Destaques do Brasil na Liga das Nações
Uma das principais referências ofensivas da Seleção Brasileira é Julia Bergmann. A ponteira soma 158 pontos e aparece como a terceira maior pontuadora da competição.
Na vitória sobre o Japão, Bergmann voltou a ser decisiva e terminou o confronto com 21 pontos. Ana Cristina também teve participação importante, com 19 pontos, e aparece entre as principais sacadoras da VNL, somando 12 aces.
No bloqueio, o principal destaque é Julia Kudiess. A central lidera o fundamento na competição, com 36 pontos marcados em bloqueios.
Onde assistir Brasil x Polônia ao vivo
O confronto entre Brasil e Polônia terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2, na TV fechada. O torcedor também poderá acompanhar a partida pelas plataformas GeTV e VBTV.
- TV fechada: SporTV 2
- Streaming e internet: GeTV e VBTV
Desfalques e elenco brasileiro em Osaka
O técnico José Roberto Guimarães segue sem poder contar com duas importantes jogadoras. A ponteira Gabi está fora devido a problemas físicos, enquanto a oposta Tainara sofreu uma lesão no joelho.
Diante das ausências, a comissão técnica tem realizado ajustes durante as partidas. Jogadoras como Helena e Macris aparecem entre as opções utilizadas para modificar a formação e o ritmo da equipe.
Brasil (Técnico: José Roberto Guimarães)
- Levantadoras: Roberta e Macris
- Ponteiras: Ana Cristina, Julia Bergmann, Helena e Maiara Basso
- Centrais: Julia Kudiess, Diana, Lorena e Luzia
- Opostas: Rosamaria e Kisy
- Líberos: Natinha e Marcelle
Próximos jogos da Seleção Brasileira na VNL
Depois de enfrentar a Polônia, o Brasil ainda terá outros dois compromissos na última semana da fase classificatória. A equipe enfrentará a Tailândia e encerrará sua participação diante dos Estados Unidos.
- 10/07: Brasil x Polônia
- 11/07: Brasil x Tailândia
- 12/07: Brasil x Estados Unidos
Ficha técnica da partida
- Competição: Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026 – Terceira semana da fase classificatória
- Local: Osaka, Japão
- Data: 10/07/2026 (sexta-feira)
- Horário: 7h20 (de Brasília)
- Transmissão: SporTV 2, GeTV e VBTV