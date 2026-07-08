Brasil vence o Japão na VNL Feminina 2026; veja o resultado e as estatísticas da partida
Seleção Brasileira inicia a última semana da fase classificatória diante das japonesas buscando encaminhar vaga nas quartas de final; confira
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A Seleção Brasileira feminina de vôlei venceu o Japão por 3 sets a 1 na manhã desta quarta-feira (8), em Osaka, pela terceira semana da fase classificatória da Liga das Nações (VNL) 2026.
Em uma partida bastante equilibrada, as brasileiras mostraram poder de reação, conseguiram uma importante virada no terceiro set e conquistaram mais um triunfo na competição.
Com a vitória, a equipe comandada por José Roberto Guimarães segue firme na luta pelas primeiras posições da classificação e fica ainda mais próxima de garantir vaga na fase final da VNL. Agora, a Seleção Brasileira volta as atenções para os próximos compromissos diante de Polônia, Tailândia e Estados Unidos.
Destaques do Brasil na partida
A ponteira Julia Bergmann foi a maior pontuadora da Seleção Brasileira, com 21 pontos. Na sequência apareceram Ana Cristina, com 19 pontos, Diana e Júlia Kudiess, ambas com 13 pontos, Helena, com 6, Rosamaria, com 4, e Roberta, com 1 ponto. Os demais atletas utilizados não pontuaram no confronto.
Resultado de Brasil x Japão
Placar
- Brasil 3 x 1 Japão
Sets
- 1º set: Brasil 25 x 20 Japão
- 2º set: Brasil 19 x 25 Japão
- 3º set: Brasil 25 x 19 Japão
- 4° set: Brasil 25 x 23 Japão
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Elenco do Brasil para a etapa de Osaka
Brasil (Técnico: José Roberto Guimarães)
- Levantadoras: Macris e Roberta
- Centrais: Diana, Lorena, Júlia Kudiess e Luzia
- Ponteiras: Julia Bergmann, Helena, Ana Cristina e Maiara Basso
- Opostas: Kisy e Rosamaria
- Líberos: Natinha e Marcelle
Próximos jogos do Brasil na VNL
- 10/07: Brasil x Polônia
- 11/07: Brasil x Tailândia
- 12/07: Brasil x Estados Unidos