Jogos da VNL Feminina desta quarta-feira (08): veja horário e onde assistir ao vivo
Terceira semana da Liga das Nações de Vôlei Feminino começa com nove partidas, incluindo o confronto entre Brasil e Japão; saiba mais
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A terceira semana da Liga das Nações de Vôlei Feminino (VNL) começa nesta quarta-feira (8) com nove partidas. O principal destaque para o torcedor brasileiro será o confronto entre Japão e Brasil, marcado para as 7h20, em Osaka.
A rodada começa à meia-noite, com Turquia x Polônia, e segue ao longo do dia com confrontos disputados no Japão, em Hong Kong e em Belgrado.
Jogos da VNL Feminina hoje (08): horários e onde assistir
- 00h: Turquia x Polônia — Osaka, Japão — SporTV
- 00h30: Bélgica x República Dominicana — Hong Kong, China
- 3h30: Tailândia x Estados Unidos — Osaka, Japão
- 6h: Ucrânia x Itália — Hong Kong, China
- 7h20: Japão x Brasil — Osaka, Japão — SporTV
- 8h: França x Países Baixos — Belgrado, Sérvia
- 9h30: China x Canadá — Hong Kong, China — SporTV
- 11h30: Tchéquia x Alemanha — Belgrado, Sérvia — SporTV
- 15h: Sérvia x Bulgária — Belgrado, Sérvia — SporTV
Quais jogos da VNL Feminina vão passar no SporTV?
Dos nove confrontos programados para esta quarta-feira, cinco terão transmissão do SporTV. A programação começa à meia-noite com Turquia x Polônia.
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Além de Japão x Brasil, às 7h20, o canal também exibirá China x Canadá, Tchéquia x Alemanha e Sérvia x Bulgária.
- Turquia x Polônia — 00h
- Japão x Brasil — 7h20
- China x Canadá — 9h30
- Tchéquia x Alemanha — 11h30
- Sérvia x Bulgária — 15h
Brasil enfrenta o Japão pela VNL Feminina
A Seleção Brasileira inicia a terceira semana da VNL Feminina ocupando a segunda colocação, com 20 pontos. A equipe soma sete vitórias e apenas uma derrota em oito partidas e está empatada em pontos com os Estados Unidos, que aparecem na liderança pelos critérios de desempate.
Nas duas primeiras semanas da competição, o Brasil venceu Países Baixos, República Dominicana, Bulgária, Itália, França, Bélgica e China. A única derrota aconteceu diante da Alemanha, em uma partida decidida no tie-break.
Um dos principais resultados da campanha brasileira foi a vitória sobre a Itália. O triunfo encerrou uma sequência de 39 partidas de invencibilidade das atuais campeãs mundiais.
Como chega o Japão para enfrentar o Brasil?
Adversário da Seleção Brasileira nesta quarta-feira, o Japão também realiza uma campanha positiva na Liga das Nações.
As japonesas ocupam a quinta posição da classificação, com seis vitórias em oito partidas, e seguem na disputa por uma vaga entre as oito melhores seleções da competição.
Onde assistir a Japão x Brasil ao vivo pela VNL Feminina?
O confronto entre Japão e Brasil será disputado às 7h20 desta quarta-feira (8), em Osaka. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV na TV fechada.
O torcedor também poderá acompanhar o jogo pelas plataformas ge tv e VBTV.
- TV fechada: SporTV
- Streaming: ge tv e VBTV