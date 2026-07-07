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Jogos da VNL Feminina desta quarta-feira (08): veja horário e onde assistir ao vivo

Terceira semana da Liga das Nações de Vôlei Feminino começa com nove partidas, incluindo o confronto entre Brasil e Japão; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 07/07/2026 às 17:25
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei feminino na VNL 2026
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei feminino na VNL 2026 - Patricy Albuquerque/Soho/CBV

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A terceira semana da Liga das Nações de Vôlei Feminino (VNL) começa nesta quarta-feira (8) com nove partidas. O principal destaque para o torcedor brasileiro será o confronto entre Japão e Brasil, marcado para as 7h20, em Osaka.

A rodada começa à meia-noite, com Turquia x Polônia, e segue ao longo do dia com confrontos disputados no Japão, em Hong Kong e em Belgrado.

Jogos da VNL Feminina hoje (08): horários e onde assistir

  • 00h: Turquia x Polônia — Osaka, Japão — SporTV
  • 00h30: Bélgica x República Dominicana — Hong Kong, China
  • 3h30: Tailândia x Estados Unidos — Osaka, Japão
  • 6h: Ucrânia x Itália — Hong Kong, China
  • 7h20: Japão x Brasil — Osaka, Japão — SporTV
  • 8h: França x Países Baixos — Belgrado, Sérvia
  • 9h30: China x Canadá — Hong Kong, China — SporTV
  • 11h30: Tchéquia x Alemanha — Belgrado, Sérvia — SporTV
  • 15h: Sérvia x Bulgária — Belgrado, Sérvia — SporTV

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Quais jogos da VNL Feminina vão passar no SporTV?

Dos nove confrontos programados para esta quarta-feira, cinco terão transmissão do SporTV. A programação começa à meia-noite com Turquia x Polônia.

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Além de Japão x Brasil, às 7h20, o canal também exibirá China x Canadá, Tchéquia x Alemanha e Sérvia x Bulgária.

  • Turquia x Polônia — 00h
  • Japão x Brasil — 7h20
  • China x Canadá — 9h30
  • Tchéquia x Alemanha — 11h30
  • Sérvia x Bulgária — 15h

Brasil enfrenta o Japão pela VNL Feminina

A Seleção Brasileira inicia a terceira semana da VNL Feminina ocupando a segunda colocação, com 20 pontos. A equipe soma sete vitórias e apenas uma derrota em oito partidas e está empatada em pontos com os Estados Unidos, que aparecem na liderança pelos critérios de desempate.

Nas duas primeiras semanas da competição, o Brasil venceu Países Baixos, República Dominicana, Bulgária, Itália, França, Bélgica e China. A única derrota aconteceu diante da Alemanha, em uma partida decidida no tie-break.

Um dos principais resultados da campanha brasileira foi a vitória sobre a Itália. O triunfo encerrou uma sequência de 39 partidas de invencibilidade das atuais campeãs mundiais.

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Como chega o Japão para enfrentar o Brasil?

Adversário da Seleção Brasileira nesta quarta-feira, o Japão também realiza uma campanha positiva na Liga das Nações.

As japonesas ocupam a quinta posição da classificação, com seis vitórias em oito partidas, e seguem na disputa por uma vaga entre as oito melhores seleções da competição.

Onde assistir a Japão x Brasil ao vivo pela VNL Feminina?

O confronto entre Japão e Brasil será disputado às 7h20 desta quarta-feira (8), em Osaka. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV na TV fechada.

O torcedor também poderá acompanhar o jogo pelas plataformas ge tv e VBTV.

  • TV fechada: SporTV
  • Streaming: ge tv e VBTV

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