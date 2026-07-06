Brasil x Japão ao vivo na VNL Feminina: onde assistir, horário e detalhes da Liga das Nações Feminina de Vôlei 2026

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Seleção Brasileira inicia a última semana da fase classificatória diante das japonesas buscando encaminhar vaga nas quartas de final; confira

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A Seleção Brasileira feminina de vôlei inicia nesta quarta-feira (8) a terceira e última semana da fase classificatória da Liga das Nações (VNL) 2026. O primeiro desafio será diante do Japão, às 7h20 (horário de Brasília), em Osaka, no Japão.

O confronto abre uma sequência decisiva de quatro partidas que definirão as equipes classificadas para a fase final da competição. Após enfrentar as japonesas, o Brasil ainda terá pela frente Polônia, Tailândia e Estados Unidos.

A equipe comandada por José Roberto Guimarães chega embalada por uma campanha consistente e tenta encaminhar a vaga nas quartas de final da VNL, que serão disputadas em sede única, na China.

Como chegam Brasil e Japão

O Brasil ocupa a segunda colocação da Liga das Nações, com 20 pontos, campanha de sete vitórias e apenas uma derrota em oito partidas. A seleção está empatada com os Estados Unidos, que lideram apenas pelos critérios de desempate.

Nas duas primeiras semanas da competição, as brasileiras venceram Holanda, República Dominicana, Bulgária, Itália, França, Bélgica e China. A única derrota aconteceu diante da Alemanha, em um confronto decidido no tie-break.

Um dos resultados mais marcantes da campanha foi a vitória sobre a Itália, que encerrou uma sequência de 39 partidas de invencibilidade das atuais campeãs mundiais.

O Japão, por sua vez, também faz boa campanha. As donas da casa ocupam a quinta posição da classificação, com seis vitórias em oito partidas, e seguem firmes na disputa por uma vaga entre as oito melhores seleções da competição.

Desfalques da Seleção Brasileira

José Roberto Guimarães segue convivendo com importantes ausências no elenco. A capitã Gabi Guimarães continua em tratamento no Brasil por causa de um problema na região lombar e ainda não estreou nesta edição da VNL.

Outra baixa é a oposta Tainara, cortada da competição após sofrer uma lesão no tendão do joelho direito durante os treinamentos.

Para reforçar o grupo, a ponteira Maiara Basso foi integrada ao elenco que viajou para Osaka.

Onde assistir Brasil x Japão ao vivo

O confronto entre Brasil e Japão terá transmissão ao vivo pelo SporTV. O torcedor também poderá acompanhar a partida pelas plataformas ge tv e VBTV.

TV fechada: SporTV

SporTV Streaming: ge tv e VBTV

Elenco do Brasil para a etapa de Osaka

Brasil (Técnico: José Roberto Guimarães)

Levantadoras: Macris e Roberta

Macris e Roberta Centrais: Diana, Lorena, Júlia Kudiess e Luzia

Diana, Lorena, Júlia Kudiess e Luzia Ponteiras: Julia Bergmann, Helena, Ana Cristina e Maiara Basso

Julia Bergmann, Helena, Ana Cristina e Maiara Basso Opostas: Kisy e Rosamaria

Kisy e Rosamaria Líberos: Natinha e Marcelle

Próximos jogos do Brasil na VNL

08/07: Brasil x Japão

Brasil x Japão 10/07: Brasil x Polônia

Brasil x Polônia 11/07: Brasil x Tailândia

Brasil x Tailândia 12/07: Brasil x Estados Unidos

Ficha técnica da partida