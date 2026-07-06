Brasil x Japão ao vivo na VNL Feminina: onde assistir, horário e detalhes da Liga das Nações Feminina de Vôlei 2026
Seleção Brasileira inicia a última semana da fase classificatória diante das japonesas buscando encaminhar vaga nas quartas de final; confira
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A Seleção Brasileira feminina de vôlei inicia nesta quarta-feira (8) a terceira e última semana da fase classificatória da Liga das Nações (VNL) 2026. O primeiro desafio será diante do Japão, às 7h20 (horário de Brasília), em Osaka, no Japão.
O confronto abre uma sequência decisiva de quatro partidas que definirão as equipes classificadas para a fase final da competição. Após enfrentar as japonesas, o Brasil ainda terá pela frente Polônia, Tailândia e Estados Unidos.
A equipe comandada por José Roberto Guimarães chega embalada por uma campanha consistente e tenta encaminhar a vaga nas quartas de final da VNL, que serão disputadas em sede única, na China.
Como chegam Brasil e Japão
O Brasil ocupa a segunda colocação da Liga das Nações, com 20 pontos, campanha de sete vitórias e apenas uma derrota em oito partidas. A seleção está empatada com os Estados Unidos, que lideram apenas pelos critérios de desempate.
Nas duas primeiras semanas da competição, as brasileiras venceram Holanda, República Dominicana, Bulgária, Itália, França, Bélgica e China. A única derrota aconteceu diante da Alemanha, em um confronto decidido no tie-break.
Um dos resultados mais marcantes da campanha foi a vitória sobre a Itália, que encerrou uma sequência de 39 partidas de invencibilidade das atuais campeãs mundiais.
O Japão, por sua vez, também faz boa campanha. As donas da casa ocupam a quinta posição da classificação, com seis vitórias em oito partidas, e seguem firmes na disputa por uma vaga entre as oito melhores seleções da competição.
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Desfalques da Seleção Brasileira
José Roberto Guimarães segue convivendo com importantes ausências no elenco. A capitã Gabi Guimarães continua em tratamento no Brasil por causa de um problema na região lombar e ainda não estreou nesta edição da VNL.
Outra baixa é a oposta Tainara, cortada da competição após sofrer uma lesão no tendão do joelho direito durante os treinamentos.
Para reforçar o grupo, a ponteira Maiara Basso foi integrada ao elenco que viajou para Osaka.
Onde assistir Brasil x Japão ao vivo
O confronto entre Brasil e Japão terá transmissão ao vivo pelo SporTV. O torcedor também poderá acompanhar a partida pelas plataformas ge tv e VBTV.
- TV fechada: SporTV
- Streaming: ge tv e VBTV
Elenco do Brasil para a etapa de Osaka
Brasil (Técnico: José Roberto Guimarães)
- Levantadoras: Macris e Roberta
- Centrais: Diana, Lorena, Júlia Kudiess e Luzia
- Ponteiras: Julia Bergmann, Helena, Ana Cristina e Maiara Basso
- Opostas: Kisy e Rosamaria
- Líberos: Natinha e Marcelle
Próximos jogos do Brasil na VNL
- 08/07: Brasil x Japão
- 10/07: Brasil x Polônia
- 11/07: Brasil x Tailândia
- 12/07: Brasil x Estados Unidos
Ficha técnica da partida
- Competição: Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026 – Terceira semana da fase classificatória
- Local: Osaka, Japão
- Data: 08/07/2026 (quarta-feira)
- Horário: 7h20 (de Brasília)
- Transmissão: SporTV, ge tv e VBTV