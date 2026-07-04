Quando começa a terceira semana da VNL Masculina 2026? Veja datas, jogos do Brasil e o que está em disputa na reta final

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A seleção Masculina chega à terceira semana da VNL na briga pelas primeiras posições e terá jogos decisivos na reta final da fase classificatória

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A terceira semana da VNL Masculina 2026 já tem data para começar e marca o início da reta decisiva da fase classificatória da Liga das Nações de Vôlei.

No torneio masculino, a última semana da etapa preliminar será disputada entre os dias 15 e 19 de julho, período em que as seleções farão os últimos jogos antes da definição dos classificados para a fase final da competição.

A reta final será determinante para definir os oito times que seguirão vivos na disputa pelo título.

Para o Brasil, a terceira semana chega em um momento importante.

A seleção masculina ainda busca se consolidar na zona de classificação e terá confrontos de peso nesta última janela da fase de grupos, em uma sequência que pode mexer diretamente com a posição da equipe na tabela e também com o chaveamento do mata-mata.

Quando começa a terceira semana da VNL masculina?

A terceira semana da VNL masculina 2026 começa na quarta-feira, 15 de julho. Essa será a última rodada da fase preliminar, encerrando a etapa classificatória do torneio antes das quartas de final.

A fase final da competição masculina está marcada para 29 de julho a 2 de agosto, em Ningbo, na China. Como o país-sede já tem vaga garantida na fase decisiva, as outras seleções brigam pelas vagas restantes na classificação geral da primeira fase.

A VNL é disputada em três semanas de jogos na fase inicial. Cada seleção faz 12 partidas ao todo, divididas em três blocos de quatro confrontos. Ao fim da etapa classificatória, os melhores colocados avançam para a fase final.

Jogos do Brasil na terceira semana da VNL 2026

Na terceira e última semana da fase preliminar, o Brasil já tem compromissos confirmados. A seleção masculina volta à quadra a partir do dia 15 de julho e terá uma sequência pesada na reta final da competição.

Segundo a programação divulgada para a etapa, os jogos do Brasil serão os seguintes:

15 de julho – Brasil x França – 18h

– Brasil x França – 18h 16 de julho – Brasil x Estados Unidos – 22h

– Brasil x Estados Unidos – 22h 17 de julho – Brasil x Polônia – 22h

– Brasil x Polônia – 22h 19 de julho – Brasil x China – 14h

A etapa do Brasil na terceira semana será disputada em Chicago, nos Estados Unidos, e colocará a equipe de Bernardinho frente a frente com três adversários diretos na luta pelas primeiras posições, além da China, que estará automaticamente classificada por sediar a fase final.

O que está em jogo na terceira semana da VNL?

A terceira semana é decisiva porque fecha a fase classificatória da VNL masculina. Depois dela, a tabela será completada e definirá:

as seleções classificadas para a fase final;

a posição de cada equipe no ranking da etapa preliminar;

os confrontos do mata-mata, de acordo com o regulamento;

e a ordem final das equipes que ficarem fora da zona de classificação.

Na prática, é a semana em que se decide quem chega forte à fase final e quem ficará pelo caminho. Para seleções como o Brasil, o objetivo é terminar entre os melhores colocados e garantir uma campanha sólida antes do início do mata-mata.

Como chega o Brasil para a reta final da VNL masculina

O Brasil chega à terceira semana depois de uma campanha de altos e baixos nas duas primeiras etapas da VNL.

A equipe abriu a competição com bom desempenho, mas os resultados da segunda semana deixaram a reta final ainda mais importante para a definição do futuro brasileiro no torneio.

Por isso, a sequência em Chicago será decisiva para a seleção comandada por Bernardinho, que terá pela frente jogos contra seleções tradicionais e concorrentes diretas na parte de cima da classificação.

A depender do desempenho, o Brasil pode tanto entrar embalado na fase final quanto correr riscos na disputa por vaga entre os oito melhores.

Formato da VNL 2026

A Liga das Nações reúne as principais seleções do vôlei mundial e segue um formato de pontos corridos na fase preliminar.

Cada equipe disputa 12 partidas ao longo de três semanas, somando pontos para a classificação geral. Depois disso, as melhores campanhas avançam à fase final.

O torneio é considerado um dos principais compromissos do calendário internacional do vôlei e funciona também como preparação de alto nível para campeonatos mundiais e eventos olímpicos.