Quando começa a terceira semana da VNL Feminina 2026? Veja datas, jogos do Brasil e o que está em disputa na reta final

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A seleção feminina chega à terceira semana da VNL na briga pelas primeiras posições e terá jogos decisivos na reta final da fase classificatória

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A terceira semana da VNL 2026 já tem data para começar e marca o início da reta decisiva da fase classificatória da Liga das Nações de Vôlei.

No torneio feminino, a última semana da etapa preliminar será disputada entre os dias 8 e 12 de julho, período em que as seleções farão os últimos jogos antes da definição das classificadas para a fase final.

Para o Brasil, a terceira semana chega em um momento importante.

A seleção feminina segue na briga pelas primeiras posições da tabela e terá confrontos pesados na última rodada da fase de classificação, que será fundamental para definir a posição da equipe na luta por vaga e também no chaveamento da fase final.

Quando começa a terceira semana da VNL feminina?

A terceira semana da VNL feminina 2026 começa na quarta-feira, 8 de julho. Essa será a última janela de partidas da fase preliminar, encerrando a etapa classificatória da competição antes do mata-mata.

A fase final do torneio feminino está marcada para 22 a 26 de julho, em Macau.

A VNL é disputada em três semanas de jogos na fase inicial. Cada seleção faz 12 partidas no total, distribuídas em três blocos de quatro confrontos. Ao fim da etapa classificatória, as melhores equipes avançam para a fase final.

Jogos do Brasil na terceira semana da VNL 2026

Na terceira e última semana da fase preliminar, o Brasil já tem compromissos confirmados.

A seleção feminina volta à quadra a partir do dia 8 de julho e terá uma sequência decisiva contra adversárias de peso.

Segundo a programação divulgada para a etapa, os jogos do Brasil serão os seguintes:

8 de julho – Brasil x Japão – 7h20

– Brasil x Japão – 7h20 10 de julho – Brasil x Polônia – 7h20

– Brasil x Polônia – 7h20 11 de julho – Brasil x Bulgária

– Brasil x Bulgária 12 de julho – Brasil x França

Os horários e a tabela fazem parte da programação oficial da terceira semana da VNL feminina.

O que está em jogo na terceira semana da VNL?

A terceira semana é decisiva porque fecha a fase classificatória da VNL. Depois dela, a tabela fica completa e define:

as seleções classificadas para a fase final;

a posição de cada equipe no ranking da etapa preliminar;

os confrontos do mata-mata, de acordo com o regulamento;

e também a situação das equipes que brigam contra a parte de baixo da classificação.

Na prática, é a semana em que se decide quem chega forte à fase final e quem fica pelo caminho. Para seleções como o Brasil, o objetivo é terminar entre as melhores colocadas e garantir uma campanha sólida antes da fase eliminatória.

Formato da VNL 2026

A Liga das Nações reúne as principais seleções do vôlei mundial e segue um formato de pontos corridos na fase preliminar.

Cada equipe disputa 12 partidas ao longo de três semanas, somando pontos para a classificação geral. Depois disso, as melhores campanhas avançam à fase final.

O torneio é considerado um dos principais compromissos do calendário internacional do vôlei e funciona também como preparação de alto nível para campeonatos mundiais e eventos olímpicos.