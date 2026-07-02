Próximos jogos do Brasil na VNL 2026: datas, horários e onde assistir aos confrontos da Seleção
Brasil volta à quadra em julho para a reta final da fase classificatória da VNL, com jogos decisivos no feminino e no masculino de olho no mata-mata
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A Seleção Brasileira de vôlei já tem definidos os próximos compromissos na Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026, tanto no torneio feminino quanto no masculino.
Depois das duas primeiras semanas da fase classificatória, o Brasil volta à quadra em julho para disputar a reta final da primeira fase, de olho em uma vaga no mata-mata da competição.
No feminino, a equipe comandada por José Roberto Guimarães entra em ação primeiro, entre os dias 8 e 12 de julho, na terceira semana da fase preliminar.
Já a seleção masculina, treinada por Bernardinho, volta a jogar entre 15 e 19 de julho, também pela última etapa antes das quartas de final.
Próximos jogos do Brasil na VNL feminina 2026
A seleção feminina chega à reta final da fase classificatória embalada por boa campanha e terá quatro compromissos na terceira semana da VNL.
O Brasil vai atuar em Osaka, no Japão, e enfrentará Japão, Polônia, Tailândia e Estados Unidos.
Jogos do Brasil na VNL feminina
- 8 de julho (quarta-feira) — Brasil x Japão, às 7h20
- 10 de julho (sexta-feira) — Brasil x Polônia, às 7h20
- 11 de julho (sábado) — Brasil x Tailândia, às 3h30
- 12 de julho (domingo) — Brasil x Estados Unidos, à 0h
Como chega o Brasil feminino para a reta final da VNL
O Brasil chega à terceira semana ocupando a parte de cima da tabela e em situação confortável na briga por classificação.
A equipe brasileira somou bons resultados nas duas primeiras etapas da competição e entra na última semana buscando confirmar vaga entre as oito melhores seleções da fase preliminar.
A campanha até aqui reforça o status do time de Zé Roberto como um dos postulantes à fase final.
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Próximos jogos do Brasil na VNL masculina 2026
No masculino, a seleção brasileira também terá quatro partidas na terceira semana da fase classificatória. Os compromissos serão disputados entre 15 e 19 de julho, em confronto direto por posição na tabela e vaga na fase decisiva.
Os adversários do Brasil nesta reta final serão França, Estados Unidos, Polônia e China.
Jogos do Brasil na VNL masculina
- 15 de julho (terça-feira) — França x Brasil, às 18h
- 16 de julho (quarta-feira) — Estados Unidos x Brasil, às 22h
- 17 de julho (quinta-feira) — Brasil x Polônia, às 22h
- 19 de julho (sábado) — China x Brasil, às 14h
Situação do Brasil masculino na VNL
A seleção masculina chega à terceira semana ainda brigando por posição na tabela e tentando consolidar a classificação ao mata-mata.
O time de Bernardinho alternou bons momentos com oscilações ao longo das duas primeiras etapas, mas segue vivo na disputa por uma vaga entre os oito melhores da fase preliminar.
A última semana, aliás, promete ser decisiva, já que o Brasil terá pela frente adversários de peso, como França, Estados Unidos e Polônia, além do duelo contra a China.
A sequência pode mexer diretamente na posição da equipe na tabela antes do fechamento da primeira fase.
Onde assistir aos jogos do Brasil na VNL
Os jogos do Brasil na VNL 2026, tanto no feminino quanto no masculino, têm transmissão por SporTV e pela VBTV, plataforma oficial da Volleyball World.
Em parte das partidas da Seleção, a ge TV também aparece como opção de exibição gratuita no YouTube, especialmente nos confrontos do Brasil ao longo da fase classificatória.