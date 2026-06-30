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Tabela da VNL Masculina 2026: veja a classificação atualizada após a segunda semana e a posição do Brasil na Liga das Nações

Brasil encerrou a segunda semana da Liga das Nações com triunfo em Liubliana e agora se prepara para a etapa decisiva em julho; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 30/06/2026 às 15:12 | Atualizado em 01/07/2026 às 12:31
Imagem da seleção brasileira de vôlei masculino na VNL 2026
Imagem da seleção brasileira de vôlei masculino na VNL 2026 - Patricy Albuquerque/Soho/CBV

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A seleção brasileira masculina encerrou a segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) com vitória. No último domingo (29), o time comandado por Bernardinho derrotou o Canadá por 3 sets a 2, em Liubliana, na Eslovênia, com parciais de 25/17, 23/25, 28/26, 22/25 e 17/15.

O maior pontuador do Brasil foi o ponteiro Adriano, com 17 pontos, todos de ataque. Com o resultado, a Seleção chegou a cinco vitórias em oito partidas e ocupa a nona posição da classificação, com 13 pontos.

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Tabela da VNL masculina após a segunda semana

  1. Japão – 20 pontos – 8 jogos – 8 vitórias e 0 derrotas
  2. Estados Unidos – 19 pontos – 8 jogos – 6 vitórias e 2 derrotas
  3. Polônia – 17 pontos – 8 jogos – 6 vitórias e 2 derrotas
  4. Ucrânia – 16 pontos – 8 jogos – 5 vitórias e 3 derrotas
  5. Itália – 16 pontos – 8 jogos – 5 vitórias e 3 derrotas
  6. Eslovênia – 14 pontos – 8 jogos – 6 vitórias e 2 derrotas
  7. Turquia – 14 pontos – 8 jogos – 5 vitórias e 3 derrotas
  8. Bulgária – 14 pontos – 8 jogos – 5 vitórias e 3 derrotas
  9. Brasil – 13 pontos – 8 jogos – 5 vitórias e 3 derrotas
  10. Alemanha – 12 pontos – 8 jogos – 4 vitórias e 4 derrotas
  11. Sérvia – 12 pontos – 8 jogos – 4 vitórias e 4 derrotas
  12. França – 10 pontos – 8 jogos – 4 vitórias e 4 derrotas
  13. Bélgica – 9 pontos – 8 jogos – 3 vitórias e 5 derrotas
  14. Irã – 9 pontos – 8 jogos – 2 vitórias e 6 derrotas
  15. Canadá – 8 pontos – 8 jogos – 1 vitória e 7 derrotas
  16. Argentina – 7 pontos – 8 jogos – 2 vitórias e 6 derrotas
  17. China – 4 pontos – 8 jogos – 1 vitória e 7 derrotas
  18. Cuba – 2 pontos – 8 jogos – 0 vitória e 8 derrotas

Próximos jogos da VNL masculina

  • 15/07, às 00h00: Canadá x Argentina
  • 15/07, às 03h30: Bélgica x Cuba
  • 15/07, às 07h20: Japão x Itália
  • 15/07, às 08h00: Alemanha x Eslovênia
  • 15/07, às 11h30: Ucrânia x Irã
  • 15/07, às 14h00: Bulgária x Polônia
  • 15/07, às 15h00: Sérvia x Turquia
  • 15/07, às 18h00: França x Brasil
  • 15/07, às 22h00: Estados Unidos x China

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Quando o Brasil volta a jogar?

A Seleção Brasileira volta à quadra no dia 15 de julho, às 18h (de Brasília), quando enfrenta a França pela terceira e última semana da fase de grupos da VNL masculina.

Depois, o time de Bernardinho ainda terá compromissos contra Estados Unidos, Polônia e China, em Chicago, nos Estados Unidos, buscando uma vaga na fase final da competição.

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