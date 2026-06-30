Tabela da VNL Masculina 2026: veja a classificação atualizada após a segunda semana e a posição do Brasil na Liga das Nações

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Brasil encerrou a segunda semana da Liga das Nações com triunfo em Liubliana e agora se prepara para a etapa decisiva em julho; saiba mais

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A seleção brasileira masculina encerrou a segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) com vitória. No último domingo (29), o time comandado por Bernardinho derrotou o Canadá por 3 sets a 2, em Liubliana, na Eslovênia, com parciais de 25/17, 23/25, 28/26, 22/25 e 17/15.

O maior pontuador do Brasil foi o ponteiro Adriano, com 17 pontos, todos de ataque. Com o resultado, a Seleção chegou a cinco vitórias em oito partidas e ocupa a nona posição da classificação, com 13 pontos.

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Tabela da VNL masculina após a segunda semana

Japão – 20 pontos – 8 jogos – 8 vitórias e 0 derrotas Estados Unidos – 19 pontos – 8 jogos – 6 vitórias e 2 derrotas Polônia – 17 pontos – 8 jogos – 6 vitórias e 2 derrotas Ucrânia – 16 pontos – 8 jogos – 5 vitórias e 3 derrotas Itália – 16 pontos – 8 jogos – 5 vitórias e 3 derrotas Eslovênia – 14 pontos – 8 jogos – 6 vitórias e 2 derrotas Turquia – 14 pontos – 8 jogos – 5 vitórias e 3 derrotas Bulgária – 14 pontos – 8 jogos – 5 vitórias e 3 derrotas Brasil – 13 pontos – 8 jogos – 5 vitórias e 3 derrotas Alemanha – 12 pontos – 8 jogos – 4 vitórias e 4 derrotas Sérvia – 12 pontos – 8 jogos – 4 vitórias e 4 derrotas França – 10 pontos – 8 jogos – 4 vitórias e 4 derrotas Bélgica – 9 pontos – 8 jogos – 3 vitórias e 5 derrotas Irã – 9 pontos – 8 jogos – 2 vitórias e 6 derrotas Canadá – 8 pontos – 8 jogos – 1 vitória e 7 derrotas Argentina – 7 pontos – 8 jogos – 2 vitórias e 6 derrotas China – 4 pontos – 8 jogos – 1 vitória e 7 derrotas Cuba – 2 pontos – 8 jogos – 0 vitória e 8 derrotas

Próximos jogos da VNL masculina

15/07, às 00h00: Canadá x Argentina

Canadá x Argentina 15/07, às 03h30: Bélgica x Cuba

Bélgica x Cuba 15/07, às 07h20: Japão x Itália

Japão x Itália 15/07, às 08h00: Alemanha x Eslovênia

Alemanha x Eslovênia 15/07, às 11h30: Ucrânia x Irã

Ucrânia x Irã 15/07, às 14h00: Bulgária x Polônia

Bulgária x Polônia 15/07, às 15h00: Sérvia x Turquia

Sérvia x Turquia 15/07, às 18h00: França x Brasil

França x Brasil 15/07, às 22h00: Estados Unidos x China

Quando o Brasil volta a jogar?

A Seleção Brasileira volta à quadra no dia 15 de julho, às 18h (de Brasília), quando enfrenta a França pela terceira e última semana da fase de grupos da VNL masculina.

Depois, o time de Bernardinho ainda terá compromissos contra Estados Unidos, Polônia e China, em Chicago, nos Estados Unidos, buscando uma vaga na fase final da competição.