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Tabela da VNL feminina atualizada: veja a classificação, próximos jogos e a posição do Brasil

Competição retorna em julho para a última semana da fase de grupos, decisiva para a definição das classificadas; confira os principais detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 30/06/2026 às 15:43 | Atualizado em 01/07/2026 às 11:07
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei na VNL Feminina 2026
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei na VNL Feminina 2026 - Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV

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A seleção brasileira feminina encerrou a segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) na vice-liderança da competição. O último compromisso foi a derrota para a Alemanha por 3 sets a 2, em partida decidida no tie-break, com parciais de 26/24, 28/26, 15/25, 19/25 e 16/14.

Mesmo com o resultado, o Brasil segue com uma campanha de destaque, somando 20 pontos, sete vitórias e apenas uma derrota em oito partidas. A Seleção tem a mesma pontuação dos Estados Unidos, que lideram pelos critérios de desempate.

Tabela da VNL feminina após a segunda semana

  1. Estados Unidos – 20 pontos – 8 jogos – 7 vitórias e 1 derrota
  2. Brasil – 20 pontos – 8 jogos – 7 vitórias e 1 derrota
  3. Itália – 18 pontos – 8 jogos – 6 vitórias e 2 derrotas
  4. Polônia – 17 pontos – 8 jogos – 6 vitórias e 2 derrotas
  5. Japão – 16 pontos – 8 jogos – 6 vitórias e 2 derrotas
  6. Turquia – 15 pontos – 8 jogos – 6 vitórias e 2 derrotas
  7. Canadá – 15 pontos – 8 jogos – 5 vitórias e 3 derrotas
  8. China – 14 pontos – 8 jogos – 5 vitórias e 3 derrotas
  9. Holanda – 12 pontos – 8 jogos – 4 vitórias e 4 derrotas
  10. República Tcheca – 11 pontos – 8 jogos – 4 vitórias e 4 derrotas
  11. Alemanha – 11 pontos – 8 jogos – 3 vitórias e 5 derrotas
  12. Sérvia – 10 pontos – 8 jogos – 2 vitórias e 6 derrotas
  13. Tailândia – 9 pontos – 8 jogos – 2 vitórias e 6 derrotas
  14. Bélgica – 8 pontos – 8 jogos – 3 vitórias e 5 derrotas
  15. Ucrânia – 6 pontos – 8 jogos – 2 vitórias e 6 derrotas
  16. Bulgária – 5 pontos – 8 jogos – 2 vitórias e 6 derrotas
  17. República Dominicana – 5 pontos – 8 jogos – 1 vitória e 7 derrotas
  18. França – 4 pontos – 8 jogos – 1 vitória e 7 derrotas

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Quando a VNL feminina volta?

A Liga das Nações retorna no dia 8 de julho, quando será iniciada a terceira e última semana da fase de grupos.

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  • 00h00: Turquia x Polônia
  • 00h30: Bélgica x República Dominicana
  • 00h30: Tailândia x Estados Unidos
  • 06h00: Ucrânia x Itália
  • 07h20: Japão x Brasil
  • 08h00: França x Holanda
  • 09h30: China x Canadá
  • 11h30: República Tcheca x Alemanha
  • 15h00: Sérvia x Bulgária

Quando o Brasil volta a jogar?

A Seleção Brasileira volta à quadra no dia 8 de julho, às 7h20 (de Brasília), para enfrentar o Japão.

O confronto será um duelo direto entre duas equipes que ocupam as primeiras posições da classificação e pode ter impacto importante na definição da liderança da fase de grupos da VNL feminina.

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