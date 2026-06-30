Tabela da VNL feminina atualizada: veja a classificação, próximos jogos e a posição do Brasil

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Competição retorna em julho para a última semana da fase de grupos, decisiva para a definição das classificadas; confira os principais detalhes

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A seleção brasileira feminina encerrou a segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) na vice-liderança da competição. O último compromisso foi a derrota para a Alemanha por 3 sets a 2, em partida decidida no tie-break, com parciais de 26/24, 28/26, 15/25, 19/25 e 16/14.

Mesmo com o resultado, o Brasil segue com uma campanha de destaque, somando 20 pontos, sete vitórias e apenas uma derrota em oito partidas. A Seleção tem a mesma pontuação dos Estados Unidos, que lideram pelos critérios de desempate.



Tabela da VNL feminina após a segunda semana

Estados Unidos – 20 pontos – 8 jogos – 7 vitórias e 1 derrota Brasil – 20 pontos – 8 jogos – 7 vitórias e 1 derrota Itália – 18 pontos – 8 jogos – 6 vitórias e 2 derrotas Polônia – 17 pontos – 8 jogos – 6 vitórias e 2 derrotas Japão – 16 pontos – 8 jogos – 6 vitórias e 2 derrotas Turquia – 15 pontos – 8 jogos – 6 vitórias e 2 derrotas Canadá – 15 pontos – 8 jogos – 5 vitórias e 3 derrotas China – 14 pontos – 8 jogos – 5 vitórias e 3 derrotas Holanda – 12 pontos – 8 jogos – 4 vitórias e 4 derrotas República Tcheca – 11 pontos – 8 jogos – 4 vitórias e 4 derrotas Alemanha – 11 pontos – 8 jogos – 3 vitórias e 5 derrotas Sérvia – 10 pontos – 8 jogos – 2 vitórias e 6 derrotas Tailândia – 9 pontos – 8 jogos – 2 vitórias e 6 derrotas Bélgica – 8 pontos – 8 jogos – 3 vitórias e 5 derrotas Ucrânia – 6 pontos – 8 jogos – 2 vitórias e 6 derrotas Bulgária – 5 pontos – 8 jogos – 2 vitórias e 6 derrotas República Dominicana – 5 pontos – 8 jogos – 1 vitória e 7 derrotas França – 4 pontos – 8 jogos – 1 vitória e 7 derrotas

Quando a VNL feminina volta?

A Liga das Nações retorna no dia 8 de julho, quando será iniciada a terceira e última semana da fase de grupos.

00h00: Turquia x Polônia

Turquia x Polônia 00h30: Bélgica x República Dominicana

Bélgica x República Dominicana 00h30: Tailândia x Estados Unidos

Tailândia x Estados Unidos 06h00: Ucrânia x Itália

Ucrânia x Itália 07h20: Japão x Brasil

Japão x Brasil 08h00: França x Holanda

França x Holanda 09h30: China x Canadá

China x Canadá 11h30: República Tcheca x Alemanha

República Tcheca x Alemanha 15h00: Sérvia x Bulgária

Quando o Brasil volta a jogar?

A Seleção Brasileira volta à quadra no dia 8 de julho, às 7h20 (de Brasília), para enfrentar o Japão.

O confronto será um duelo direto entre duas equipes que ocupam as primeiras posições da classificação e pode ter impacto importante na definição da liderança da fase de grupos da VNL feminina.