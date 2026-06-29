VNL 2026: saiba quando o Brasil volta a jogar no masculino e no feminino pela Liga das Nações de Vôlei

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Seleções brasileiras terão compromissos em julho pela Liga das Nações, com o feminino retornando primeiro e o masculino voltando na sequência.

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A Liga das Nações de Vôlei (VNL) terá uma breve pausa antes do retorno das disputas em julho.

As seleções brasileiras masculina e feminina já conhecem as datas dos próximos compromissos pela fase de grupos do torneio.

Quando a VNL feminina volta?

A VNL feminina retorna numa quarta-feira (8 de julho). O Brasil já entra em quadra no mesmo dia para enfrentar o Japão, às 7h20 (de Brasília).

Os jogos da rodada de abertura serão:

00h00 – Turquia x Polônia

00h30 – Bélgica x República Dominicana

03h30 – Tailândia x Estados Unidos

06h00 – Ucrânia x Itália

07h20 – Japão x Brasil

08h00 – França x Países Baixos

Quando a VNL masculina volta?

A seleção masculina volta a jogar apenas em 15 de julho.

O Brasil encerrou a segunda semana da competição neste domingo (29), com vitória por 3 sets a 2 sobre o Canadá, após uma sequência que também teve derrotas para Ucrânia, Itália e Eslovênia.

Até aqui, a campanha brasileira soma triunfos sobre Irã, Bélgica, Sérvia, Argentina e Canadá.

Próximos jogos do Brasil na VNL masculina

15 de julho, às 18h: França x Brasil

França x Brasil 16 de julho, às 22h: Estados Unidos x Brasil

Estados Unidos x Brasil 17 de julho, às 22h: Brasil x Polônia

Brasil x Polônia 19 de julho, às 14h: China x Brasil

As partidas marcarão a reta final da fase de grupos da VNL, etapa que definirá as seleções classificadas para a fase decisiva da competição.