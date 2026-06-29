VNL 2026: saiba quando o Brasil volta a jogar no masculino e no feminino pela Liga das Nações de Vôlei
Seleções brasileiras terão compromissos em julho pela Liga das Nações, com o feminino retornando primeiro e o masculino voltando na sequência.
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A Liga das Nações de Vôlei (VNL) terá uma breve pausa antes do retorno das disputas em julho.
As seleções brasileiras masculina e feminina já conhecem as datas dos próximos compromissos pela fase de grupos do torneio.
Quando a VNL feminina volta?
A VNL feminina retorna numa quarta-feira (8 de julho). O Brasil já entra em quadra no mesmo dia para enfrentar o Japão, às 7h20 (de Brasília).
Os jogos da rodada de abertura serão:
- 00h00 – Turquia x Polônia
- 00h30 – Bélgica x República Dominicana
- 03h30 – Tailândia x Estados Unidos
- 06h00 – Ucrânia x Itália
- 07h20 – Japão x Brasil
- 08h00 – França x Países Baixos
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Quando a VNL masculina volta?
A seleção masculina volta a jogar apenas em 15 de julho.
O Brasil encerrou a segunda semana da competição neste domingo (29), com vitória por 3 sets a 2 sobre o Canadá, após uma sequência que também teve derrotas para Ucrânia, Itália e Eslovênia.
Até aqui, a campanha brasileira soma triunfos sobre Irã, Bélgica, Sérvia, Argentina e Canadá.
Próximos jogos do Brasil na VNL masculina
- 15 de julho, às 18h: França x Brasil
- 16 de julho, às 22h: Estados Unidos x Brasil
- 17 de julho, às 22h: Brasil x Polônia
- 19 de julho, às 14h: China x Brasil
As partidas marcarão a reta final da fase de grupos da VNL, etapa que definirá as seleções classificadas para a fase decisiva da competição.