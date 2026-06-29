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VNL 2026: saiba quando o Brasil volta a jogar no masculino e no feminino pela Liga das Nações de Vôlei

Seleções brasileiras terão compromissos em julho pela Liga das Nações, com o feminino retornando primeiro e o masculino voltando na sequência.

Por Thiago Seabra Publicado em 29/06/2026 às 14:17
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei na VNL Feminina 2026
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de vôlei na VNL Feminina 2026 - Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV

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A Liga das Nações de Vôlei (VNL) terá uma breve pausa antes do retorno das disputas em julho.

As seleções brasileiras masculina e feminina já conhecem as datas dos próximos compromissos pela fase de grupos do torneio.

Quando a VNL feminina volta?

A VNL feminina retorna numa quarta-feira (8 de julho). O Brasil já entra em quadra no mesmo dia para enfrentar o Japão, às 7h20 (de Brasília).

Os jogos da rodada de abertura serão:

  • 00h00 – Turquia x Polônia
  • 00h30 – Bélgica x República Dominicana
  • 03h30 – Tailândia x Estados Unidos
  • 06h00 – Ucrânia x Itália
  • 07h20 – Japão x Brasil
  • 08h00 – França x Países Baixos

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Quando a VNL masculina volta?

A seleção masculina volta a jogar apenas em 15 de julho.

O Brasil encerrou a segunda semana da competição neste domingo (29), com vitória por 3 sets a 2 sobre o Canadá, após uma sequência que também teve derrotas para Ucrânia, Itália e Eslovênia.

Até aqui, a campanha brasileira soma triunfos sobre Irã, Bélgica, Sérvia, Argentina e Canadá.

Próximos jogos do Brasil na VNL masculina

  • 15 de julho, às 18h: França x Brasil
  • 16 de julho, às 22h: Estados Unidos x Brasil
  • 17 de julho, às 22h: Brasil x Polônia
  • 19 de julho, às 14h: China x Brasil

As partidas marcarão a reta final da fase de grupos da VNL, etapa que definirá as seleções classificadas para a fase decisiva da competição.

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