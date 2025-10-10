Suzano x Sesi Bauru pela semifinal do Paulista de Vôlei Masculino: onde assistir ao vivo e horário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A equipe do Suzano joga com vantagem após vencer a ida por 3 a 1; Sesi Bauru precisa da vitória para levar a disputa ao golden set.

Suzano e Sesi-Bauru se enfrentam nesta sexta-feira (10), no jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista masculino de vôlei de 2025.

A partida será realizada às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Suzano, na Grande São Paulo. O sportv2 transmite ao vivo o duelo.

O vencedor deste confronto enfrentará o classificado da outra semifinal entre Campinas e São José, com Campinas decidindo a vaga em casa após vencer o primeiro jogo no tie-break.

Como chegam as equipes?

O Suzano chega à segunda partida da semifinal com vantagem após vencer o jogo de ida por 3 a 1 em Bauru. O destaque da equipe foi o oposto Guilherme Sabino, que retornou de lesão no tornozelo e comandou o ataque, anotando 22 pontos.

Caso repita o desempenho, o time, maior campeão estadual com dez títulos, garante presença na final pelo terceiro ano consecutivo.

O Sesi Bauru, por sua vez, precisa da vitória para levar a disputa ao golden set e manter viva a chance de classificação.

A equipe aposta na recuperação física dos jogadores e na experiência adquirida durante a temporada para tentar superar o favoritismo do adversário e disputar a vaga decisiva.

Onde assistir ao vivo?

A partida decisiva entre Campinas e São José será transmitida ao vivo pelo canal SporTV 2, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Os torcedores também poderão acompanhar o duelo via streaming, pelo Globoplay ou pelo aplicativo Canais Globo, disponíveis para assinantes.

Ficha de jogo