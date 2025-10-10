fechar
Volei | Notícia

Suzano x Sesi Bauru pela semifinal do Paulista de Vôlei Masculino: onde assistir ao vivo e horário

A equipe do Suzano joga com vantagem após vencer a ida por 3 a 1; Sesi Bauru precisa da vitória para levar a disputa ao golden set.

Por João Victor Tavares Publicado em 10/10/2025 às 13:33
Imagem dos jogadores do Suzano Vôlei reunidos na Superliga
Imagem dos jogadores do Suzano Vôlei reunidos na Superliga - Suzano Vôlei / CBV

Suzano e Sesi-Bauru se enfrentam nesta sexta-feira (10), no jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista masculino de vôlei de 2025.

A partida será realizada às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Suzano, na Grande São Paulo. O sportv2 transmite ao vivo o duelo.

O vencedor deste confronto enfrentará o classificado da outra semifinal entre Campinas e São José, com Campinas decidindo a vaga em casa após vencer o primeiro jogo no tie-break.

Como chegam as equipes?

O Suzano chega à segunda partida da semifinal com vantagem após vencer o jogo de ida por 3 a 1 em Bauru. O destaque da equipe foi o oposto Guilherme Sabino, que retornou de lesão no tornozelo e comandou o ataque, anotando 22 pontos.

Caso repita o desempenho, o time, maior campeão estadual com dez títulos, garante presença na final pelo terceiro ano consecutivo.

O Sesi Bauru, por sua vez, precisa da vitória para levar a disputa ao golden set e manter viva a chance de classificação.

A equipe aposta na recuperação física dos jogadores e na experiência adquirida durante a temporada para tentar superar o favoritismo do adversário e disputar a vaga decisiva.

Onde assistir ao vivo?

A partida decisiva entre Campinas e São José será transmitida ao vivo pelo canal SporTV 2, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Os torcedores também poderão acompanhar o duelo via streaming, pelo Globoplay ou pelo aplicativo Canais Globo, disponíveis para assinantes.

Leia Também

Ficha de jogo

  • Jogo: Suzano x Sesi Bauru
  • Competição: Campeonato Paulista Masculino de Vôlei — Semifinal (Jogo 2)
  • Data: Sexta-feira, 10 de outubro de 2025
  • Horário: 18h30 (horário de Brasília)
  • Local: Arena Suzano — Grande São Paulo (SP)
  • Transmissão: SporTV 2, Globoplay e Canais Globo

Leia também

Sesi Bauru x Barueri: horário, escalações e onde assistir à final do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino
Vôlei

Sesi Bauru x Barueri: horário, escalações e onde assistir à final do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino
Vôlei Renata/Campinas x São José na semifinal do Paulista de Vôlei: veja onde assistir ao vivo e o horário
Vôlei Feminino

Vôlei Renata/Campinas x São José na semifinal do Paulista de Vôlei: veja onde assistir ao vivo e o horário

Compartilhe

Tags