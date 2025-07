Brasil foi campeão da VNL contra a Polônia, mas histórico recente é ruim; veja estatísticas antes da semifinal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Brasil enfrentará a Polônia pela semifinal da VNL Masculina 2025. A partida está marcada para o próximo sábado (2), às 8h da manhã, horário de Brasília.

Sem conquistar nenhum título desde 2021, a Seleção Brasileira tem tanto motivos para ficar otimista quanto pessimista em se tratando do retrospecto recente contra os poloneses.

Isso por que o último ano em que os homens brasileiros foram campeões foi em 2021. Embora tenha vencido o Sul-americano em setembro, já sob o comando de Renan Dal Zotto, o título de maior relevância foi conquistado meses antes, em junho, ainda sob o comando de Carlos Schwanke.

No dia 27 de junho, o Brasil venceu a própria Polônia, em Rimini, na Itália, pela Final da VNL daquele ano.

O resultado da partida, que culminou no único título brasileiro na competição, foi de 3 sets a 1 a favor da Seleção Brasileira, que venceu a partida de virada.

Após perder o primeiro set por 22 x 25, o Brasil conseguiu uma dura vitória no segundo set (25 x 23) e foi soberano nos dois últimos sets, vencendo por 25 x 16 e 25 x 14.

No entanto, o retrospecto recente é negativo para nossa Seleção. Das oito partidas subsequentes, seis terminaram com vitória da Polônia, com apenas dois triunfos brasileiros.

Em contrapartida, um desses triunfos se deu justamente na última partida, válida pela fase de grupos desta mesma VNL 2025.

No dia 29 de junho, o Brasil venceu por 3 x 1, nos Estados Unidos, pelo grupo 5.

Horário e onde assistir Brasil x Polônia

A partida está marcada para o próximo sábado (02/08), às 8h da manhã, horário de Brasília, em Ningbo, na China.

Brasileiros e poloneses entrarão em quadra já sabendo quem enfrentarão em caso de classificação à final, uma vez que Itália x Eslovênia acontece às 4h da manhã.

Brasil x Polônia terá transmissão ao vivo do Sportv, na tv fechada, do Globoplay, no streaming, e da VBTV, de forma gratuita pelo app (disponível também para smartvs) ou navegador.