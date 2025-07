Brasil x Japão na semifinal da VNL Feminina 2025: data, horário e onde assistir ao vivo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A seleção brasileira volta à quadra na tarde deste sábado (26), quando enfrenta o Japão, às 15h (de Brasília), em Lodz, na Polônia, em confronto válido pela VNL Feminina 2025.

Como chegam as equipes?

A seleção brasileira chega embalada por uma campanha sólida: foram 11 vitórias e apenas uma derrota na fase de grupos, terminando na segunda colocação geral.

Nas quartas de final, o time comandado por Zé Roberto Guimarães venceu a Alemanha por 3 sets a 0, confirmando a boa fase e a consistência do grupo.

Do outro lado, o Japão também vem forte. As japonesas terminaram a primeira fase na terceira posição, com 9 vitórias em 12 jogos, e eliminaram a atual campeã Turquia nas quartas em um confronto equilibrado decidido no tie-break.

Onde assistir ao vivo?

O confronto deste sábado entre Brasil e Japão contará com transmissão ao vivo da Sportv 2 e do streaming da VBTV.

Ficha de jogo

Liga das Nações Feminina de Vôlei: Quartas de final

Quartas de final Data: 24 de julho (quinta-feira)

24 de julho (quinta-feira) Horário: 15h (de Brasília)

15h (de Brasília) Local: Lodz, na Polônia

Lodz, na Polônia Onde assistir: SporTV 2 (TV fechada) e VBTV (streaming)

Veja os jogos e resultados completos do Brasil até o momento