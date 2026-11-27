Rubro-negros chegam à decisão após goleada na semifinal, enquanto alvirrubros avançaram diante do Retrô; partida terá transmissão gratuita

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Sport e Náutico disputam neste sábado (28) o título do Campeonato Pernambucano Sub-17 de 2026. O clássico será realizado às 9h, no CT do Retrô, em Camaragibe, em partida única que define o campeão estadual da categoria.

A decisão terá transmissão gratuita da TV FPF, pelo YouTube. Quem vencer o confronto ficará com a taça da temporada.

Como chegam Sport e Náutico à final

O Sport garantiu presença na decisão após vencer o RS por 6 a 2, na quarta-feira (25), no CT José de Andrade Médicis. Na partida de ida da semifinal, as equipes haviam empatado sem gols.

O time rubro-negro precisou reagir depois de sofrer dois gols ainda no primeiro tempo, aos 27 e aos 32 minutos. Na etapa final, João Henrique marcou duas vezes, aos dois e aos 12 minutos, e deixou o placar igualado.

A virada veio com um gol contra da equipe adversária, aos 29 minutos. Guilherme ampliou aos 38, e Arthur Victor marcou duas vezes, aos 43 e aos 45, para fechar a goleada.

Já o Náutico chegou à final depois de empatar por 2 a 2 com o Retrô na partida de volta da semifinal. Com a igualdade, o Timbu confirmou a classificação pelo placar agregado de 4 a 2. Erik e Rennan marcaram os gols alvirrubros no confronto.

Sport busca mais um título nas categorias de base

O Sport chegou às finais das quatro categorias estaduais disputadas em 2026: Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Sub-20.

No Sub-13, o clube conquistou o título justamente diante do Náutico. Já no Sub-15, terminou como vice-campeão após disputa por pênaltis, mesmo sem perder durante o tempo regulamentar.

Além da decisão do Sub-17, o Leão também disputa a final do Pernambucano Sub-20 neste sábado, às 15h, contra o Santa Cruz, no CT do Retrô.

Prováveis escalações de Sport e Náutico

As escalações abaixo são as utilizadas pelas equipes em seus respectivos jogos anteriores. Não há confirmação de que serão repetidas na decisão.

Náutico

Thiago Santos; Saulo, Márcio Kayky, Levi e Josué; João Lucas, Davi Correia, Livaldo; Rennan, Arthur Barbosa e Erik Diego.

Sport

Lucas Lima; Pedro Henrique, Edson Filho, Guilherme Alves e Cauã; Iago, Lucas Tropea, João Henrique; Ruan Melo, Ryan Riquelme e Nathan.

Onde assistir a Sport x Náutico

A decisão entre Sport e Náutico terá transmissão ao vivo e gratuita pela TV FPF, no YouTube.

Ficha técnica