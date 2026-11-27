Sport x Náutico ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações da final do Pernambucano Sub-17
Rubro-negros chegam à decisão após goleada na semifinal, enquanto alvirrubros avançaram diante do Retrô; partida terá transmissão gratuita
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Sport e Náutico disputam neste sábado (28) o título do Campeonato Pernambucano Sub-17 de 2026. O clássico será realizado às 9h, no CT do Retrô, em Camaragibe, em partida única que define o campeão estadual da categoria.
A decisão terá transmissão gratuita da TV FPF, pelo YouTube. Quem vencer o confronto ficará com a taça da temporada.
Como chegam Sport e Náutico à final
O Sport garantiu presença na decisão após vencer o RS por 6 a 2, na quarta-feira (25), no CT José de Andrade Médicis. Na partida de ida da semifinal, as equipes haviam empatado sem gols.
O time rubro-negro precisou reagir depois de sofrer dois gols ainda no primeiro tempo, aos 27 e aos 32 minutos. Na etapa final, João Henrique marcou duas vezes, aos dois e aos 12 minutos, e deixou o placar igualado.
A virada veio com um gol contra da equipe adversária, aos 29 minutos. Guilherme ampliou aos 38, e Arthur Victor marcou duas vezes, aos 43 e aos 45, para fechar a goleada.
Já o Náutico chegou à final depois de empatar por 2 a 2 com o Retrô na partida de volta da semifinal. Com a igualdade, o Timbu confirmou a classificação pelo placar agregado de 4 a 2. Erik e Rennan marcaram os gols alvirrubros no confronto.
Sport busca mais um título nas categorias de base
O Sport chegou às finais das quatro categorias estaduais disputadas em 2026: Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Sub-20.
No Sub-13, o clube conquistou o título justamente diante do Náutico. Já no Sub-15, terminou como vice-campeão após disputa por pênaltis, mesmo sem perder durante o tempo regulamentar.
Além da decisão do Sub-17, o Leão também disputa a final do Pernambucano Sub-20 neste sábado, às 15h, contra o Santa Cruz, no CT do Retrô.
Prováveis escalações de Sport e Náutico
As escalações abaixo são as utilizadas pelas equipes em seus respectivos jogos anteriores. Não há confirmação de que serão repetidas na decisão.
Náutico
Thiago Santos; Saulo, Márcio Kayky, Levi e Josué; João Lucas, Davi Correia, Livaldo; Rennan, Arthur Barbosa e Erik Diego.
Sport
Lucas Lima; Pedro Henrique, Edson Filho, Guilherme Alves e Cauã; Iago, Lucas Tropea, João Henrique; Ruan Melo, Ryan Riquelme e Nathan.
Onde assistir a Sport x Náutico
A decisão entre Sport e Náutico terá transmissão ao vivo e gratuita pela TV FPF, no YouTube.
Ficha técnica
- Jogo: Sport x Náutico
- Competição: Campeonato Pernambucano Sub-17 de 2026 – final
- Data: 28 de novembro de 2026 (sábado)
- Horário: 9h
- Local: CT do Retrô, Camaragibe (PE)
- Formato: jogo único
- Transmissão: TV FPF, no YouTube (gratuito)