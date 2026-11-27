Clube encerrará operações em quatro shoppings, mas planeja reabrir unidades e ampliar sua presença no varejo, inclusive em outras cidades

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O Sport confirmou que encerrará as operações de suas lojas oficiais (PST) nos shoppings Tacaruna, RioMar, Plaza e Recife. No entanto, a medida faz parte de um planejamento de reestruturação do modelo de varejo do clube, que pretende reabrir unidades e ampliar sua presença em outros locais e cidades.

A informação foi confirmada pelo diretor executivo de marketing do Sport, Henrique Aguiar, em contato com o Blog do Torcedor, nesta sexta-feira (27). O encerramento das operações acontece após diversas tentativas de viabilizar a continuidade da parceria com a JBS360, empresa responsável pela gestão das unidades nos shoppings.

Apesar da confirmação do fechamento, ainda não há informações sobre a data de encerramento das atividades de cada unidade ou se todas já deixaram de funcionar.

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Sport passa por reestruturação no varejo

De acordo com Henrique Aguiar, o processo de reorganização do varejo rubro-negro teve início em 2025, quando a JBS360 ainda era responsável pela gestão das lojas físicas e do comércio eletrônico do clube.

Desde então, o Sport transferiu a operação de sua loja virtual para a Netshoes e, por meio da negociação com a Kappa, estruturou um novo modelo de operação para a loja da Ilha do Retiro, transformada em uma loja conceito.

A JBS360 permaneceu à frente das unidades nos shoppings, com o compromisso de promover melhorias na operação. Ao longo de 2026, o clube realizou diversas rodadas de negociação e envolveu mais de dez potenciais operadores na busca por alternativas. Entretanto, os resultados esperados não foram alcançados.

"Avançamos no comércio eletrônico e na nova loja conceito. Agora, precisamos encerrar o atual modelo de operação nos shoppings para construir uma nova proposta de presença e expansão do Sport no varejo, com qualidade de atendimento, sustentabilidade financeira e valorização da nossa marca", explicou Henrique Aguiar.

Sport pretende reabrir lojas e expandir operação

O encerramento das atividades nos quatro shoppings não representa uma saída definitiva do Sport desses espaços. Ao Blog do Torcedor, o diretor executivo de marketing confirmou que o planejamento do clube contempla a reabertura de lojas, além da possibilidade de expansão para outros locais e cidades.

O objetivo da diretoria rubro-negra é dar continuidade ao processo de reestruturação iniciado com a loja virtual e a loja conceito da Ilha do Retiro, que não será afetada pelo encerramento das operações nos shoppings.

Atualmente, o Departamento Jurídico do Sport conduz as tratativas finais com a JBS360. Os próximos passos do projeto serão divulgados pelo clube assim que estiverem definidos. Ainda não há previsão para a abertura das novas unidades.

Segundo Henrique Aguiar, o Sport busca uma empresa que tenha capacidade de expandir a rede de lojas e ampliar a oferta de produtos oficiais do clube, atendendo à demanda da torcida rubro-negra.

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