Dirigente encerra passagem após uma temporada com título estadual, semifinal regional e campanha sem acesso à Série A do Campeonato Brasileiro

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Ítalo Rodrigues publicou uma mensagem de despedida do Sport nesta sexta-feira (27) e oficializou o encerramento de seu ciclo como diretor executivo de futebol do clube. O dirigente agradeceu pela oportunidade de trabalhar na Ilha do Retiro e apresentou um balanço dos resultados da temporada 2026.

Em sua manifestação, Ítalo destacou a conquista do Campeonato Pernambucano, a campanha na Copa do Nordeste e o desempenho na Copa do Brasil. O executivo também reconheceu a frustração pela ausência do acesso à Série A, principal objetivo do Sport no ano.

Ítalo Rodrigues faz balanço da passagem pelo Sport

Ao todo, o Sport disputou 60 partidas oficiais em 2026 sob o período de trabalho do dirigente, com aproveitamento geral de 56,7%.

A temporada terminou com o 46º título pernambucano da história rubro-negra, além de uma vaga na semifinal da Copa do Nordeste e na quarta fase da Copa do Brasil.

Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Leão encerrou a campanha na nona colocação, com 58 pontos em 38 jogos e aproveitamento de 50,9%. O resultado deixou a equipe fora da disputa pelo acesso à elite nacional.

Ítalo assumiu a responsabilidade por não alcançar a meta. Na mensagem de despedida, afirmou saber da importância do retorno à Série A para o clube e sua torcida.

“Queríamos o acesso. Sei o quanto essa conquista significava para quem vive o Sport e assumo minha parcela de responsabilidade por não termos alcançado esse objetivo”, escreveu o executivo.

Dirigente agradece a funcionários e torcida do Sport

Na publicação, Ítalo também agradeceu à presidência pela confiança durante o período de trabalho.

O dirigente mencionou os atletas, as comissões técnicas e os funcionários de diferentes setores do clube, destacando a participação de profissionais que atuam longe dos holofotes.

O executivo também direcionou uma mensagem à torcida rubro-negra, agradecendo pelo apoio e pelas cobranças ao longo da temporada. Ao encerrar o texto, citou a família e agradeceu a Deus pela experiência no clube.

“À torcida rubro-negra, obrigado por empurrar o time e por cobrar à altura da história do clube. Foi uma honra representar vocês”, publicou.

Saída de Ítalo Rodrigues já havia sido anunciada

A não continuidade de Ítalo Rodrigues no Sport já era conhecida. Em entrevista coletiva realizada no dia 11 de novembro, na Ilha do Retiro, o próprio dirigente confirmou que não permaneceria no cargo em 2027. Na ocasião, explicou que seu contrato terminaria no fim de 2026.

“Meu contrato se encerra no final do ano. Não precisa conjecturar a minha não continuidade, isso é muito evidente”, afirmou na ocasião.

Quatro dias antes da mensagem de despedida, o nome do executivo também havia sido associado ao CRB. O clube alagoano tinha negociação encaminhada para contratá-lo como executivo de futebol na temporada 2027, segundo informação divulgada pelo site Tribuna Hoje.

Veja a mensagem de despedida de Ítalo Rodrigues