Executivo apresenta obra sobre a influência da opinião pública nas decisões dos clubes, com lançamento marcado para a próxima terça-feira (1º)

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O CEO do Sport, Felipe Ximenes, realizará um lançamento especial do livro "O Futebol na Superfície" no Recife, na próxima terça-feira (1º de dezembro). O evento acontecerá às 18h, na loja Cazá do Sport, na Ilha do Retiro.

A obra aborda a influência das redes sociais na gestão dos clubes de futebol e discute como a repercussão pública pode interferir diretamente nas decisões tomadas por dirigentes e outros profissionais da modalidade.

O livro foi lançado na última quarta-feira (25), durante o Summit CBF, e também será apresentado na CONFUT Nordeste, que acontece entre os dias 8 e 10 de dezembro, no Recife.

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Felipe Ximenes discute influência das redes sociais no futebol

Com mais de três décadas de atuação no futebol brasileiro, Ximenes utiliza experiências vividas nos bastidores dos clubes para analisar as mudanças na relação entre dirigentes, jogadores, treinadores, jornalistas e torcedores após a popularização das plataformas digitais.

Um dos principais conceitos apresentados no livro é o de "gestão por repercussão", definido pelo autor como o momento em que a reação pública deixa de ser apenas uma consequência das decisões e passa a influenciar diretamente as escolhas dos gestores.

A obra também aborda questões relacionadas à governança, liderança, formação de jovens atletas e reputação institucional diante da pressão exercida pelo ambiente digital.

"A discussão vai além da comunicação. Envolve governança, formação de jovens atletas, liderança, reputação institucional e preservação de critérios diante da pressão pública. As redes sociais não criaram a instabilidade do futebol. Elas transformaram essa instabilidade em conteúdo, influência, dinheiro e poder", afirma Ximenes.

Embora tenha o futebol como ponto de partida, o livro amplia a discussão para outros setores profissionais que convivem com a exposição pública constante.

"Não é um livro contra as redes sociais, mas uma defesa da profundidade das decisões. A proposta não é negar a importância das novas plataformas, e sim questionar o risco de transformar a reação imediata do público em principal referência para a gestão", explica o autor.

Quem é Felipe Ximenes, CEO do Sport?

Formado em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com mestrado em Educação, Felipe Ximenes possui mais de 30 anos de experiência no futebol brasileiro.

Ao longo da carreira, o executivo acumula passagens por clubes como Flamengo, Vasco, Cruzeiro, Atlético-MG, Fluminense, Santos e Coritiba, além de atualmente ocupar o cargo de CEO do Sport.

Ximenes também foi secretário municipal de Esportes em Três Corações (MG), integra o corpo docente da CBF Academy e é colunista.

O dirigente é criador do curso "Gestor de Futebol: Os Desafios de uma Função", que já alcançou mais de mil alunos em 20 países, e autor do livro "O Certo é Certo. Mesmo Dando Errado".

Serviço: lançamento do livro "O Futebol na Superfície"

Autor: Felipe Ximenes;

Felipe Ximenes; Data: 1º de dezembro de 2026 (terça-feira);

1º de dezembro de 2026 (terça-feira); Horário: 18h;

18h; Local: loja Cazá do Sport, na Ilha do Retiro, Recife (PE).

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