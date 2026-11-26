Meia Carlos de Pena foi o último atleta a ter saída confirmada após o término do contrato; reformulação no elenco é conduzida por comitê de transição

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A reformulação no elenco do Sport para a temporada de 2027 já contabiliza oito jogadores desligados pelo comitê de transição do clube. O nome mais recente a deixar a Ilha do Retiro, nesta semana, foi o do meia uruguaio Carlos de Pena, que não teve o seu vínculo renovado após o encerramento do contrato neste ano.

Antes da saída do uruguaio, o comitê já havia definido pela liberação de outros sete atletas que integravam o grupo principal: os laterais Claudinho, Edson Lucas e Raí Lopes, o volante Zé Gabriel, além dos atacantes Marlon Douglas, Dudu Teodora e Clayson.

Enquanto promove a redução da folha salarial com as dispensas, o departamento de futebol também trabalha sobre uma base já garantida para o próximo ano.

Ao todo, 12 profissionais possuem contratos vigentes para 2027: os goleiros Thiago Couto e Brenno, os laterais Augusto Pucci e Felipinho, o zagueiro Marcelo Ajul, os meio-campistas Willian Oliveira, Fernando Sobral, Diego Hernández, Juan Alano e Kervin Andrade; e os atacantes Barletta e Neto Pessoa.

Eleição do Sport

Toda essa movimentação nos bastidores passa diretamente pelo crivo do comitê de transição, órgão criado para gerir as decisões do futebol até a realização do pleito presidencial marcado para o dia 12 de dezembro.

O grupo reúne dirigentes da atual administração e emissários das duas candidaturas que disputam as urnas: a do ex-mandatário Luciano Bivar e a de seu sobrinho, Paulo Bivar, filho de Milton Bivar, presidente na histórica conquista da Copa do Brasil de 2008. O presidente Matheus Souto Maior, eleito para o mandato tampão no fim do ano passado, decidiu não disputar a reeleição.